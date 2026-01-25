الطيران المدني الإسرائيلي يحذر شركات الطيران الأجنبية في "بن غوريون" من "فترة حساسة محتملة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي و موسكو تشترط الانسحاب الأوكراني من دُونْبَاس
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
استفزازت أوكرانية بالتزامن مع الجولة الثانية للمفاوضات والعراق يعلن نقل سجناء داعش إلى سجون محصنة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260125/الطيران-المدني-الإسرائيلي-يحذر-شركات-الطيران-الأجنبية-في-بن-غوريون-من-فترة-حساسة-محتملة-1109623939.html
الطيران المدني الإسرائيلي يحذر شركات الطيران الأجنبية في "بن غوريون" من "فترة حساسة محتملة"
الطيران المدني الإسرائيلي يحذر شركات الطيران الأجنبية في "بن غوريون" من "فترة حساسة محتملة"
سبوتنيك عربي
حذر رئيس هيئة الطيران المدني في إسرائيل، شموئيل زكاي، اليوم الأحد، شركات الطيران الأجنبية العاملة في مطار "بن غوريون" بتل أبيب من "فترة أمنية حساسة محتملة"... 25.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-25T17:55+0000
2026-01-25T17:55+0000
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
الأخبار
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103848/81/1038488167_0:281:3143:2048_1920x0_80_0_0_9708a630079b9ab83d8bae63c90120c3.jpg
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن الطيران المدني في إسرائيل قد حذر الشركات الأجنبية التي تُسيّر رحلات جوية إلى مطار بن غوريون، التأكيد على أنه في حال إغلاق المجال الجوي للبلاد، ستُعطى الأولوية للرحلات الأجنبية المغادرة من إسرائيل.قال المسؤول الإسرائيلي: "تقييمنا هو أن نهاية عطلة نهاية الأسبوع المقبلة قد تمثل بداية فترة أكثر حساسية".وأكد زكاي أن "هناك احتمالا، وإن لم يكن كبيرا، لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي قد يخفف من حدة التوتر في المنطقة".وفي السياق ذاته، أكّد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي، أن إيران "لن تستسلم للأعداء أبدًا"، مشيرًا إلى أن بلاده خرجت من الحرب التي استمرت 12 يومًا "أقوى من ذي قبل".ونقلت وكالة "تسنيم"، عن وحيدي قوله في كلمة ألقاها خلال مناسبة لإحياء ذكرى ضحايا "حرب الـ12 يوما"، إن "الأعداء تعرّضوا لهزيمة في هذه الحرب لم يسبق لهم أن اختبروها"، مضيفًا أن "إيران اليوم أكثر استعدادًا مما كانت عليه خلال حرب الـ12 يومًا"، متوعدًا بالرد على أي "مغامرة عدائية بطريقة تجعلهم يندمون"، على حد تعبيره.وفي الشأن الداخلي، وصف نائب قائد الحرس الثوري، الاحتجاجات الأخيرة في إيران، بأنها "فتنة أمريكية تشكّلت في سياق حرب الـ12 يومًا"، مؤكدًا أن "هذا البلد والنظام لن يشهدا انهيارًا".وبدأت الاحتجاجات في إيران، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية (التومان).وفي عدد من المدن الإيرانية، تحوّلت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، ورافقها شعارات ضد النظام السياسي للبلاد.وسجل عدد من الضحايا من قوات الأمن ومن المشاركين في الاحتجاجات. وأعلنت سلطات الجمهورية، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل بتنظيم الفوضى، يوم 12 يناير الجاري، أن "الوضع تمت السيطرة عليه".
https://sarabic.ae/20250814/أنصار-الله-تعلن-استهداف-مطار-بن-غوريون-الإسرائيلي-بصاروخ-باليستي-فيديو--1103708147.html
https://sarabic.ae/20260124/مسؤول-إيراني-رفيع-إيران-ستعتبر-أي-هجوم-عليها-تهديدا-وجوديا-1109577516.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103848/81/1038488167_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4df113256ab457da94ed12ccbbc6ba3e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, إيران
أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, إيران

الطيران المدني الإسرائيلي يحذر شركات الطيران الأجنبية في "بن غوريون" من "فترة حساسة محتملة"

17:55 GMT 25.01.2026
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
حذر رئيس هيئة الطيران المدني في إسرائيل، شموئيل زكاي، اليوم الأحد، شركات الطيران الأجنبية العاملة في مطار "بن غوريون" بتل أبيب من "فترة أمنية حساسة محتملة" خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن الطيران المدني في إسرائيل قد حذر الشركات الأجنبية التي تُسيّر رحلات جوية إلى مطار بن غوريون، التأكيد على أنه في حال إغلاق المجال الجوي للبلاد، ستُعطى الأولوية للرحلات الأجنبية المغادرة من إسرائيل.
قال المسؤول الإسرائيلي: "تقييمنا هو أن نهاية عطلة نهاية الأسبوع المقبلة قد تمثل بداية فترة أكثر حساسية".
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
"أنصار الله" تعلن استهداف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ باليستي... فيديو
14 أغسطس 2025, 07:11 GMT
وأكد زكاي أن "هناك احتمالا، وإن لم يكن كبيرا، لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي قد يخفف من حدة التوتر في المنطقة".

وأضاف أنه "إذا أشارت التقييمات إلى أنه لا يمكن ضمان مستوى معقول من السلامة، فسيتم إغلاق المجال الجوي دون تردد، كما حدث في يونيو(حزيران) 2025، وفي أبريل(نيسان) وأكتوبر(تشرين الأول) 2024".

وفي السياق ذاته، أكّد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي، أن إيران "لن تستسلم للأعداء أبدًا"، مشيرًا إلى أن بلاده خرجت من الحرب التي استمرت 12 يومًا "أقوى من ذي قبل".
ونقلت وكالة "تسنيم"، عن وحيدي قوله في كلمة ألقاها خلال مناسبة لإحياء ذكرى ضحايا "حرب الـ12 يوما"، إن "الأعداء تعرّضوا لهزيمة في هذه الحرب لم يسبق لهم أن اختبروها"، مضيفًا أن "إيران اليوم أكثر استعدادًا مما كانت عليه خلال حرب الـ12 يومًا"، متوعدًا بالرد على أي "مغامرة عدائية بطريقة تجعلهم يندمون"، على حد تعبيره.
وفي الشأن الداخلي، وصف نائب قائد الحرس الثوري، الاحتجاجات الأخيرة في إيران، بأنها "فتنة أمريكية تشكّلت في سياق حرب الـ12 يومًا"، مؤكدًا أن "هذا البلد والنظام لن يشهدا انهيارًا".
إطلاق صواريخ باليستية من تحت الأرض من قبل الحرس الثوري الإيراني خلال مناورة عسكرية، 29 يوليو/ تموز 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
مسؤول إيراني رفيع: إيران ستعتبر أي هجوم عليها "تهديدا وجوديا"
أمس, 06:46 GMT
وبدأت الاحتجاجات في إيران، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية (التومان).
وفي عدد من المدن الإيرانية، تحوّلت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، ورافقها شعارات ضد النظام السياسي للبلاد.
وسجل عدد من الضحايا من قوات الأمن ومن المشاركين في الاحتجاجات. وأعلنت سلطات الجمهورية، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل بتنظيم الفوضى، يوم 12 يناير الجاري، أن "الوضع تمت السيطرة عليه".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала