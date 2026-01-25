https://sarabic.ae/20260125/الطيران-المدني-الإسرائيلي-يحذر-شركات-الطيران-الأجنبية-في-بن-غوريون-من-فترة-حساسة-محتملة-1109623939.html

الطيران المدني الإسرائيلي يحذر شركات الطيران الأجنبية في "بن غوريون" من "فترة حساسة محتملة"

حذر رئيس هيئة الطيران المدني في إسرائيل، شموئيل زكاي، اليوم الأحد، شركات الطيران الأجنبية العاملة في مطار "بن غوريون" بتل أبيب من "فترة أمنية حساسة محتملة"

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن الطيران المدني في إسرائيل قد حذر الشركات الأجنبية التي تُسيّر رحلات جوية إلى مطار بن غوريون، التأكيد على أنه في حال إغلاق المجال الجوي للبلاد، ستُعطى الأولوية للرحلات الأجنبية المغادرة من إسرائيل.قال المسؤول الإسرائيلي: "تقييمنا هو أن نهاية عطلة نهاية الأسبوع المقبلة قد تمثل بداية فترة أكثر حساسية".وأكد زكاي أن "هناك احتمالا، وإن لم يكن كبيرا، لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي قد يخفف من حدة التوتر في المنطقة".وفي السياق ذاته، أكّد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي، أن إيران "لن تستسلم للأعداء أبدًا"، مشيرًا إلى أن بلاده خرجت من الحرب التي استمرت 12 يومًا "أقوى من ذي قبل".ونقلت وكالة "تسنيم"، عن وحيدي قوله في كلمة ألقاها خلال مناسبة لإحياء ذكرى ضحايا "حرب الـ12 يوما"، إن "الأعداء تعرّضوا لهزيمة في هذه الحرب لم يسبق لهم أن اختبروها"، مضيفًا أن "إيران اليوم أكثر استعدادًا مما كانت عليه خلال حرب الـ12 يومًا"، متوعدًا بالرد على أي "مغامرة عدائية بطريقة تجعلهم يندمون"، على حد تعبيره.وفي الشأن الداخلي، وصف نائب قائد الحرس الثوري، الاحتجاجات الأخيرة في إيران، بأنها "فتنة أمريكية تشكّلت في سياق حرب الـ12 يومًا"، مؤكدًا أن "هذا البلد والنظام لن يشهدا انهيارًا".وبدأت الاحتجاجات في إيران، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية (التومان).وفي عدد من المدن الإيرانية، تحوّلت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، ورافقها شعارات ضد النظام السياسي للبلاد.وسجل عدد من الضحايا من قوات الأمن ومن المشاركين في الاحتجاجات. وأعلنت سلطات الجمهورية، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل بتنظيم الفوضى، يوم 12 يناير الجاري، أن "الوضع تمت السيطرة عليه".

