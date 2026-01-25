الحرس الثوري الإيراني: هزيمة "غير مسبوقة" للأعداء.. وأمريكا وإسرائيل ستسقطان قريبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي و موسكو تشترط الانسحاب الأوكراني من دُونْبَاس
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260125/الحرس-الثوري-الإيراني-هزيمة-غير-مسبوقة-للأعداء-وأمريكا-وإسرائيل-ستسقطان-قريبا-1109606758.html
الحرس الثوري الإيراني: هزيمة "غير مسبوقة" للأعداء.. وأمريكا وإسرائيل ستسقطان قريبا
الحرس الثوري الإيراني: هزيمة "غير مسبوقة" للأعداء.. وأمريكا وإسرائيل ستسقطان قريبا
سبوتنيك عربي
أكّد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي، أن إيران "لن تستسلم للأعداء أبدًا"، مشيرًا إلى أن بلاده خرجت من الحرب التي استمرت 12 يومًا "أقوى من ذي قبل"،... 25.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-25T07:17+0000
2026-01-25T07:17+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/12/1069186506_0:0:2520:1418_1920x0_80_0_0_90011b59492bbed2751fe59f0188d0a1.jpg
ونقلت وكالة "تسنيم"، عن وحيدي قوله في كلمة ألقاها خلال مناسبة لإحياء ذكرى ضحايا حرب الـ12 يوما، إن "الأعداء تعرّضوا لهزيمة في هذه الحرب لم يسبق لهم أن اختبروها"، مضيفًا أن "إيران اليوم أكثر استعدادًا مما كانت عليه خلال حرب الـ12 يومًا"، متوعدًا بالرد على أي "مغامرة عدائية بطريقة تجعلهم يندمون"، على حد تعبيره.وفي لهجة تصعيدية، اعتبر وحيدي أن "أمريكا الظالمة والكيان الصهيوني الغاصب سيسقطان يومًا ما، وذلك اليوم ليس ببعيد"، بحسب وصفه.وفي الشأن الداخلي، وصف نائب قائد الحرس الثوري، الاحتجاجات الأخيرة في إيران، بأنها "فتنة أمريكية تشكّلت في سياق حرب الـ12 يومًا"، مؤكدًا أن "هذا البلد والنظام لن يشهدا انهيارًا".وفي عدد من المدن الإيرانية، تحوّلت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، ورافقها شعارات ضد النظام السياسي للبلاد.وسجل عدد من الضحايا من قوات الأمن ومن المشاركين في الاحتجاجات. وأعلنت سلطات الجمهورية، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل بتنظيم الفوضى، يوم 12 يناير الجاري، أن "الوضع تمت السيطرة عليه".
https://sarabic.ae/20260124/قائد-القوات-البرية-للجيش-الإيراني-سندافع-عن-إيران-حتى-الموت-1109584014.html
https://sarabic.ae/20260122/ترامب-لدينا-قوة-عسكرية-هائلة-تتجه-نحو-إيران-1109541023.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/12/1069186506_62:0:2507:1834_1920x0_80_0_0_e865576c8a692b23a29ab439de4ff5f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

الحرس الثوري الإيراني: هزيمة "غير مسبوقة" للأعداء.. وأمريكا وإسرائيل ستسقطان قريبا

07:17 GMT 25.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي
 وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أكّد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي، أن إيران "لن تستسلم للأعداء أبدًا"، مشيرًا إلى أن بلاده خرجت من الحرب التي استمرت 12 يومًا "أقوى من ذي قبل"، وفق تعبيره.
ونقلت وكالة "تسنيم"، عن وحيدي قوله في كلمة ألقاها خلال مناسبة لإحياء ذكرى ضحايا حرب الـ12 يوما، إن "الأعداء تعرّضوا لهزيمة في هذه الحرب لم يسبق لهم أن اختبروها"، مضيفًا أن "إيران اليوم أكثر استعدادًا مما كانت عليه خلال حرب الـ12 يومًا"، متوعدًا بالرد على أي "مغامرة عدائية بطريقة تجعلهم يندمون"، على حد تعبيره.
وفي لهجة تصعيدية، اعتبر وحيدي أن "أمريكا الظالمة والكيان الصهيوني الغاصب سيسقطان يومًا ما، وذلك اليوم ليس ببعيد"، بحسب وصفه.
القوات البرية في الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
قائد القوات البرية للجيش الإيراني: سندافع عن إيران حتى الموت
أمس, 10:52 GMT
وفي الشأن الداخلي، وصف نائب قائد الحرس الثوري، الاحتجاجات الأخيرة في إيران، بأنها "فتنة أمريكية تشكّلت في سياق حرب الـ12 يومًا"، مؤكدًا أن "هذا البلد والنظام لن يشهدا انهيارًا".

وبدأت الاحتجاجات في إيران، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية (التومان). ومنذ 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، وبعد دعوات من رضا بهلوي، ابن شاه إيران الذي أطيح به في 1979، نشطت مسيرات الاحتجاج في الدولة، وفي اليوم ذاته توقف الإنترنت عن العمل في البلاد.

وفي عدد من المدن الإيرانية، تحوّلت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، ورافقها شعارات ضد النظام السياسي للبلاد.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
ترامب: لدينا "قوة عسكرية هائلة" تتجه نحو إيران
22 يناير, 22:19 GMT
وسجل عدد من الضحايا من قوات الأمن ومن المشاركين في الاحتجاجات. وأعلنت سلطات الجمهورية، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل بتنظيم الفوضى، يوم 12 يناير الجاري، أن "الوضع تمت السيطرة عليه".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала