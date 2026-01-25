https://sarabic.ae/20260125/الحرس-الثوري-الإيراني-هزيمة-غير-مسبوقة-للأعداء-وأمريكا-وإسرائيل-ستسقطان-قريبا-1109606758.html

الحرس الثوري الإيراني: هزيمة "غير مسبوقة" للأعداء.. وأمريكا وإسرائيل ستسقطان قريبا

الحرس الثوري الإيراني: هزيمة "غير مسبوقة" للأعداء.. وأمريكا وإسرائيل ستسقطان قريبا

سبوتنيك عربي

أكّد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي، أن إيران "لن تستسلم للأعداء أبدًا"، مشيرًا إلى أن بلاده خرجت من الحرب التي استمرت 12 يومًا "أقوى من ذي قبل"،... 25.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-25T07:17+0000

2026-01-25T07:17+0000

2026-01-25T07:17+0000

إيران

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/12/1069186506_0:0:2520:1418_1920x0_80_0_0_90011b59492bbed2751fe59f0188d0a1.jpg

ونقلت وكالة "تسنيم"، عن وحيدي قوله في كلمة ألقاها خلال مناسبة لإحياء ذكرى ضحايا حرب الـ12 يوما، إن "الأعداء تعرّضوا لهزيمة في هذه الحرب لم يسبق لهم أن اختبروها"، مضيفًا أن "إيران اليوم أكثر استعدادًا مما كانت عليه خلال حرب الـ12 يومًا"، متوعدًا بالرد على أي "مغامرة عدائية بطريقة تجعلهم يندمون"، على حد تعبيره.وفي لهجة تصعيدية، اعتبر وحيدي أن "أمريكا الظالمة والكيان الصهيوني الغاصب سيسقطان يومًا ما، وذلك اليوم ليس ببعيد"، بحسب وصفه.وفي الشأن الداخلي، وصف نائب قائد الحرس الثوري، الاحتجاجات الأخيرة في إيران، بأنها "فتنة أمريكية تشكّلت في سياق حرب الـ12 يومًا"، مؤكدًا أن "هذا البلد والنظام لن يشهدا انهيارًا".وفي عدد من المدن الإيرانية، تحوّلت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، ورافقها شعارات ضد النظام السياسي للبلاد.وسجل عدد من الضحايا من قوات الأمن ومن المشاركين في الاحتجاجات. وأعلنت سلطات الجمهورية، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل بتنظيم الفوضى، يوم 12 يناير الجاري، أن "الوضع تمت السيطرة عليه".

https://sarabic.ae/20260124/قائد-القوات-البرية-للجيش-الإيراني-سندافع-عن-إيران-حتى-الموت-1109584014.html

https://sarabic.ae/20260122/ترامب-لدينا-قوة-عسكرية-هائلة-تتجه-نحو-إيران-1109541023.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم