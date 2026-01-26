https://sarabic.ae/20260126/الكرملين-أي-ضربة-محتملة-على-إيران-ستؤدي-إلى-زعزعة-خطيرة-للاستقرار-في-المنطقة-1109636720.html

الكرملين: أي ضربة محتملة على إيران ستؤدي إلى زعزعة خطيرة للاستقرار في المنطقة

سبوتنيك عربي

صرّح دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، اليوم الاثنين، بأن "أي هجوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيؤدي إلى زعزعة وحالة عدم استقرار في المنطقة". 26.01.2026, سبوتنيك عربي

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

العالم العربي

العالم

إيران

وقال بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، إن "هذا (الهجوم على إيران) سيكون بلا أدنى شك، خطوة أخرى من شأنها أن تزعزع استقرار الوضع في المنطقة بشكل خطير".وأردف الرئيس الأمريكي، في تصريحات صحفية: "لدينا قوة عسكرية هائلة متجهة نحو إيران. أُفضل ألا يحدث شيء، لكننا نراقبهم عن كثب".وكانت الاحتجاجات في إيران، اندلعت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.إيران: نواجه حربا هجينة من أمريكا وإسرائيل وسنرد بقوة أكبر من ذي قبلإيران تنفي إصدار أي إشعار جديد بتعليق الرحلات الملاحية أو التدريبية للطائرات

إيران

2026

الأخبار

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم العربي, العالم, إيران