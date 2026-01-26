https://sarabic.ae/20260126/الكرملين-أي-ضربة-محتملة-على-إيران-ستؤدي-إلى-زعزعة-خطيرة-للاستقرار-في-المنطقة-1109636720.html
الكرملين: أي ضربة محتملة على إيران ستؤدي إلى زعزعة خطيرة للاستقرار في المنطقة
الكرملين: أي ضربة محتملة على إيران ستؤدي إلى زعزعة خطيرة للاستقرار في المنطقة
صرّح دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، اليوم الاثنين، بأن "أي هجوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيؤدي إلى زعزعة وحالة عدم استقرار في المنطقة". 26.01.2026
وقال بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، إن "هذا (الهجوم على إيران) سيكون بلا أدنى شك، خطوة أخرى من شأنها أن تزعزع استقرار الوضع في المنطقة بشكل خطير".وأردف الرئيس الأمريكي، في تصريحات صحفية: "لدينا قوة عسكرية هائلة متجهة نحو إيران. أُفضل ألا يحدث شيء، لكننا نراقبهم عن كثب".وكانت الاحتجاجات في إيران، اندلعت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.
صرّح دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، اليوم الاثنين، بأن "أي هجوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيؤدي إلى زعزعة وحالة عدم استقرار في المنطقة".
وقال بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، إن "هذا (الهجوم على إيران) سيكون بلا أدنى شك، خطوة أخرى من شأنها أن تزعزع استقرار الوضع في المنطقة بشكل خطير".
وأضاف: "كما تعلمون، تواصل روسيا بذل الجهود للمساعدة في خفض حدة التوتر، وبالطبع، في هذه الحالة، نتوقع ضبط النفس من جميع الأطراف المعنية، والالتزام التام بالمفاوضات السلمية".
وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة أرسلت "قوة عسكرية هائلة" نحو إيران، "تحسبًا لأي طارئ"، مشيرًا إلى أنه لا يفضل استخدامها.
وأردف الرئيس الأمريكي، في تصريحات صحفية: "لدينا قوة عسكرية هائلة متجهة نحو إيران. أُفضل ألا يحدث شيء، لكننا نراقبهم عن كثب".
وكانت الاحتجاجات في إيران
، اندلعت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.
وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.