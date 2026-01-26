https://sarabic.ae/20260126/الكرملين-من-المقرر-استئناف-المحادثات-الثلاثية-بشأن-أوكرانيا-في-أبوظبي-الأسبوع-المقبل-1109635810.html

الكرملين: من المقرر استئناف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبوظبي الأسبوع المقبل

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه من المقرر استئناف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبو ظبي، الأسبوع المقبل. 26.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف للصحفيين: "هذا (استمرار المفاوضات) من المقرر في الأسبوع المقبل. لا أستطيع أن أقول الموعد المحدد الآن".وتابع: "موقفنا معروف جيداً. تمت مناقشة صيغة أنكوريج، وتم التوصل إلى تفاهم مع المفاوضين الأمريكيين والرئيس ترامب".وأوضح أنه حتى الآن، ليس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي اتصالات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جدوله الزمني، ولكن يمكن تنظيم مثل هذه المحادثة على الفور. "في الوقت الحالي، لا توجد مثل هذه المحادثة في الجدول، لكن يتم تنسيقها بسرعة كبيرة. قنوات الاتصال الحالية وقنوات الحوار مع الجانب الأمريكي تجعل من الممكن تنسيق الاتصالات الثنائية على أعلى مستوى على الفور".واختتم، أمس السبت، في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثاني من المفاوضات المعنية بالقضايا الأمنية بشأن الأزمة الأوكرانية، والتي ضمت ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا.دميترييف ينقل رسالة من بوتين إلى الرئيس الإماراتي.. فيديوإعلام: مقترح أمريكي أوكراني لنشر "قوات حفظ سلام" في دونيتسك يقابل برفض روسي

الأخبار

