https://sarabic.ae/20260126/الكرملين-من-المقرر-استئناف-المحادثات-الثلاثية-بشأن-أوكرانيا-في-أبوظبي-الأسبوع-المقبل-1109635810.html
الكرملين: من المقرر استئناف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبوظبي الأسبوع المقبل
الكرملين: من المقرر استئناف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبوظبي الأسبوع المقبل
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه من المقرر استئناف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبو ظبي، الأسبوع المقبل. 26.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-26T07:47+0000
2026-01-26T07:47+0000
2026-01-26T08:16+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102218/72/1022187203_0:93:3099:1836_1920x0_80_0_0_dffbdf0cac46189cf2bfa635c5001251.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "هذا (استمرار المفاوضات) من المقرر في الأسبوع المقبل. لا أستطيع أن أقول الموعد المحدد الآن".وتابع: "موقفنا معروف جيداً. تمت مناقشة صيغة أنكوريج، وتم التوصل إلى تفاهم مع المفاوضين الأمريكيين والرئيس ترامب".وأوضح أنه حتى الآن، ليس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي اتصالات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جدوله الزمني، ولكن يمكن تنظيم مثل هذه المحادثة على الفور. "في الوقت الحالي، لا توجد مثل هذه المحادثة في الجدول، لكن يتم تنسيقها بسرعة كبيرة. قنوات الاتصال الحالية وقنوات الحوار مع الجانب الأمريكي تجعل من الممكن تنسيق الاتصالات الثنائية على أعلى مستوى على الفور".واختتم، أمس السبت، في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثاني من المفاوضات المعنية بالقضايا الأمنية بشأن الأزمة الأوكرانية، والتي ضمت ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا.دميترييف ينقل رسالة من بوتين إلى الرئيس الإماراتي.. فيديوإعلام: مقترح أمريكي أوكراني لنشر "قوات حفظ سلام" في دونيتسك يقابل برفض روسي
https://sarabic.ae/20260125/تقارير-وفود-أمريكية-وروسية-وأوكرانية-تناولت-الغداء-معا-عقب-محادثات-في-أبوظبي-1109603578.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102218/72/1022187203_264:0:2835:1928_1920x0_80_0_0_72868e0e2705ad44a6c371028d393f04.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
الكرملين: من المقرر استئناف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبوظبي الأسبوع المقبل
07:47 GMT 26.01.2026 (تم التحديث: 08:16 GMT 26.01.2026)
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه من المقرر استئناف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبو ظبي، الأسبوع المقبل.
وقال بيسكوف للصحفيين: "هذا (استمرار المفاوضات) من المقرر في الأسبوع المقبل. لا أستطيع أن أقول الموعد المحدد الآن".
وأضاف: "الآن سيكون من الخطأ الحديث عن أحكام معينة من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وخاصة القيام بذلك بشكل عام، لا يخفى على أحد، وهذا هو موقفنا الثابت، موقف رئيسنا، أن القضية الإقليمية جزء من صيغة أنكوريج. بالطبع، إنها ذات أهمية أساسية للجانب الروسي، ويواصل مفاوضونا تمثيل مصالحنا هذه".
وتابع: "موقفنا معروف جيداً. تمت مناقشة صيغة أنكوريج، وتم التوصل إلى تفاهم مع المفاوضين الأمريكيين والرئيس ترامب".
وأشار إلى أن "الرئيس الروسي يتلقى باستمرار تقارير مباشرة من مفاوضينا".
وأوضح أنه حتى الآن، ليس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي اتصالات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جدوله الزمني، ولكن يمكن تنظيم مثل هذه المحادثة على الفور.
"في الوقت الحالي، لا توجد مثل هذه المحادثة في الجدول، لكن يتم تنسيقها بسرعة كبيرة. قنوات الاتصال الحالية وقنوات الحوار مع الجانب الأمريكي تجعل من الممكن تنسيق الاتصالات الثنائية على أعلى مستوى على الفور".
واختتم، أمس السبت، في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثاني من المفاوضات المعنية بالقضايا الأمنية بشأن الأزمة الأوكرانية، والتي ضمت ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا.