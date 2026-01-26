عربي
الكرملين: من المقرر استئناف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبوظبي الأسبوع المقبل
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه من المقرر استئناف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبو ظبي، الأسبوع المقبل.
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه من المقرر استئناف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبو ظبي، الأسبوع المقبل.
وقال بيسكوف للصحفيين: "هذا (استمرار المفاوضات) من المقرر في الأسبوع المقبل. لا أستطيع أن أقول الموعد المحدد الآن".

وأضاف: "الآن سيكون من الخطأ الحديث عن أحكام معينة من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وخاصة القيام بذلك بشكل عام، لا يخفى على أحد، وهذا هو موقفنا الثابت، موقف رئيسنا، أن القضية الإقليمية جزء من صيغة أنكوريج. بالطبع، إنها ذات أهمية أساسية للجانب الروسي، ويواصل مفاوضونا تمثيل مصالحنا هذه".

وتابع: "موقفنا معروف جيداً. تمت مناقشة صيغة أنكوريج، وتم التوصل إلى تفاهم مع المفاوضين الأمريكيين والرئيس ترامب".

وأشار إلى أن "الرئيس الروسي يتلقى باستمرار تقارير مباشرة من مفاوضينا".

وأوضح أنه حتى الآن، ليس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي اتصالات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جدوله الزمني، ولكن يمكن تنظيم مثل هذه المحادثة على الفور.
المحادثات حول أوكرانيا في أبو ظبي، رئيسي الوفدين الروسي والأوكراني، ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
تقارير: وفود أمريكا وروسيا وأوكرانيا تناولت الغداء معا عقب المفاوضات في أبوظبي
أمس, 03:39 GMT
"في الوقت الحالي، لا توجد مثل هذه المحادثة في الجدول، لكن يتم تنسيقها بسرعة كبيرة. قنوات الاتصال الحالية وقنوات الحوار مع الجانب الأمريكي تجعل من الممكن تنسيق الاتصالات الثنائية على أعلى مستوى على الفور".
واختتم، أمس السبت، في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثاني من المفاوضات المعنية بالقضايا الأمنية بشأن الأزمة الأوكرانية، والتي ضمت ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا.
دميترييف ينقل رسالة من بوتين إلى الرئيس الإماراتي.. فيديو
إعلام: مقترح أمريكي أوكراني لنشر "قوات حفظ سلام" في دونيتسك يقابل برفض روسي
