دميترييف ينقل رسالة من بوتين إلى الرئيس الإماراتي.. فيديو

استقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق... 25.01.2026, سبوتنيك عربي
استقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف.
ونقل المبعوث الروسي إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشكره لاستضافة دولة الإمارات المحادثات الثلاثية التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوكرانيا، في إطار المساعي الهادفة إلى تعزيز الحوار وإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، حسب ما جاء في موقع وزارة الإعلام الأماراتية "وام".
كما تطرق اللقاء إلى علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وروسيا وفرص تطويرها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، إضافة إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.