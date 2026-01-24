انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا في أبوظبي
© Photo / xانتهاء الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا في أبوظبي
© Photo / x
تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بانتهاء الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأمريكا وأوكرانيا، بشأن الأزمة الأوكرانية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وقال مراسل "سبوتنيك": "اختتم اجتماع عمل ثلاثي بشأن أوكرانيا يومه الثاني في أبو ظبي. وغادر الوفد الروسي إلى أحد فنادق أبو ظبي عقب انتهاء المفاوضات".
⚡️اختتام المفاوضات الروسية الأمريكية الأوكرانية في أبوظبي - مراسل "سبوتنيك".— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 24, 2026
وأضاف المراسل أن الوفد الروسي، برئاسة رئيس الاستخبارات العسكرية إيغور كوستيوكوف، عاد إلى الفندق في أبوظبي بعد انتهاء المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية. https://t.co/idp0o8IJmi pic.twitter.com/0EOCQt6Kf7
وأوضح المراسل أن ممثلي الوفد الأمريكي توجهوا إلى المطار بعد المفاوضات في أبو ظبي.
من جانبه، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، بأن الجولة المقبلة من المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا قد تعقد الأسبوع المقبل في أبو ظبي، مشيرا إلى تقارير بأن محادثات اليوم كانت إيجابية.
وأفاد الموقع في منشور عبر "إكس": "وصف مسؤولون أوكرانيون المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في أبو ظبي بأنها "إيجابية" و"بناءة". ومن المقرر عقد جولة أخرى من المحادثات في أبو ظبي الأسبوع المقبل".
وانعقد، أمس الجمعة، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية المعنية بقضايا الأمن، والتي تضم ممثلين عن روسيا وأمريكا وأوكرانيا، في أبوظبي، ويضم الوفد الروسي كبار ممثلي وزارة الدفاع الروسية، برئاسة رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام، استئناف الجولة الثانية من المفاوضات، لليوم الثاني، بشأن أوكرانيا في أبو ظبي بالإمارات.
وقالت وسائل الإعلام: "المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا تستأنف في أبو ظبي".
وأشار مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إلى أن الاجتماع الثلاثي حول أوكرانيا في أبو ظبي الذي بدأ للتو لن يحضره الصحفيون، ولا توجد معلومات حتى الآن بشأن إمكانية عقد مؤتمر صحفي.
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الجمعة، محادثات في الكرملين مع وفد أمريكي برئاسة ويتكوف. وعقب المحادثات، قررت روسيا والولايات المتحدة عقد الاجتماع الأول لفريق عمل معني بقضايا الأمن، يضم ممثلين عن البلدين وأوكرانيا.
وكما أكد مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، أقر الأمريكيون بأنه من دون حل القضية الإقليمية وفقًا للصيغة المتفق عليها في أنكوريج، لا يوجد أمل في التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.
وانطلق فريق عمل روسي معني بالشؤون الأمنية، يوم أمس الجمعة، إلى أبوظبي لإجراء محادثات. ويتألف الفريق من ممثلين عن وزارة الدفاع، ولم يكشف الكرملين بعد عن تشكيلته. وسيُحدد موعد بدء الاجتماع عند وصول المشاركين. وإذا لزم الأمر، ستُعقد اتصالات يومي الجمعة والسبت.
وأكد بيسكوف مجدداً على ضرورة انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وهو شرط أساسي وضعته موسكو. ويمكن استخدام جزء من الأموال المجمدة من الأصول الروسية في الولايات المتحدة لإعادة إعمار المناطق المتضررة هناك.