انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا في أبوظبي

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بانتهاء الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأمريكا وأوكرانيا، بشأن الأزمة الأوكرانية في العاصمة الإماراتية أبو... 24.01.2026, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109589686_0:42:2048:1194_1920x0_80_0_0_e23b18b413f36ecc3a7037a3acacd177.jpg

وقال مراسل "سبوتنيك": "اختتم اجتماع عمل ثلاثي بشأن أوكرانيا يومه الثاني في أبو ظبي. وغادر الوفد الروسي إلى أحد فنادق أبو ظبي عقب انتهاء المفاوضات".وأوضح المراسل أن ممثلي الوفد الأمريكي توجهوا إلى المطار بعد المفاوضات في أبو ظبي.من جانبه، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، بأن الجولة المقبلة من المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا قد تعقد الأسبوع المقبل في أبو ظبي، مشيرا إلى تقارير بأن محادثات اليوم كانت إيجابية.وأفاد الموقع في منشور عبر "إكس": "وصف مسؤولون أوكرانيون المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في أبو ظبي بأنها "إيجابية" و"بناءة". ومن المقرر عقد جولة أخرى من المحادثات في أبو ظبي الأسبوع المقبل".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام، استئناف الجولة الثانية من المفاوضات، لليوم الثاني، بشأن أوكرانيا في أبو ظبي بالإمارات.وقالت وسائل الإعلام: "المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا تستأنف في أبو ظبي".وأشار مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إلى أن الاجتماع الثلاثي حول أوكرانيا في أبو ظبي الذي بدأ للتو لن يحضره الصحفيون، ولا توجد معلومات حتى الآن بشأن إمكانية عقد مؤتمر صحفي.وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الجمعة، محادثات في الكرملين مع وفد أمريكي برئاسة ويتكوف. وعقب المحادثات، قررت روسيا والولايات المتحدة عقد الاجتماع الأول لفريق عمل معني بقضايا الأمن، يضم ممثلين عن البلدين وأوكرانيا.وانطلق فريق عمل روسي معني بالشؤون الأمنية، يوم أمس الجمعة، إلى أبوظبي لإجراء محادثات. ويتألف الفريق من ممثلين عن وزارة الدفاع، ولم يكشف الكرملين بعد عن تشكيلته. وسيُحدد موعد بدء الاجتماع عند وصول المشاركين. وإذا لزم الأمر، ستُعقد اتصالات يومي الجمعة والسبت.وأكد بيسكوف مجدداً على ضرورة انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وهو شرط أساسي وضعته موسكو. ويمكن استخدام جزء من الأموال المجمدة من الأصول الروسية في الولايات المتحدة لإعادة إعمار المناطق المتضررة هناك.الكرملين: الوفد الروسي المفاوض في أبو ظبي تلقى تعليمات من بوتينإعلام: المحادثات الأمريكية الروسية الأوكرانية في أبو ظبي تركز في الأساس على قضية الأراضي

