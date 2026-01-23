https://sarabic.ae/20260123/إعلام-المحادثات-الأمريكية-الروسية-الأوكرانية-في-أبو-ظبي-تركز-في-الأساس-على-قضية-الأراضي-1109551750.html
إعلام: المحادثات الأمريكية الروسية الأوكرانية في أبو ظبي تركز في الأساس على قضية الأراضي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن المحور الرئيسي للمحادثات الأمريكية الروسية الأوكرانية في أبو ظبي، يتمثل في التوصل لتفاهمات بشأن مسألة السيطرة على...
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدر مطلع: "المحور الرئيسي التي سيناقش في أبوظبي هو مسألة السيطرة على الأراضي".وفي وقت سابق، صباح اليوم، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن مفاوضات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكووف وجاريد كوشنر وجوش غرونباوم (حول النزاع الأوكراني) كانت "بناءة وصريحة للغاية".وأشار إلى أن مجموعة العمل الروسية تضم ممثلين من قيادة وزارة الدفاع، وأن الوفد الروسي المتوجه إلى أبوظبي تلقى تعليمات محددة من الرئيس بوتين.الاستخبارات الروسية: موسكو وشركاؤها من دول "بريكس" يتبنون نظاما عالميا قائما على المساواة
الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن المحور الرئيسي للمحادثات الأمريكية الروسية الأوكرانية في أبو ظبي، يتمثل في التوصل لتفاهمات بشأن مسألة السيطرة على الأراضي.
وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدر مطلع: "المحور الرئيسي التي سيناقش في أبوظبي هو مسألة السيطرة على الأراضي".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن مفاوضات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكووف وجاريد كوشنر وجوش غرونباوم (حول النزاع الأوكراني) كانت "بناءة وصريحة للغاية".
وأضاف أوشاكوف بعد انتهاء الاجتماع، أكدت الأطراف أنه لا يمكن توقع تسوية طويلة الأمد دون حل القضية الإقليمية، كما تم الاتفاق على عقد أول اجتماع لمجموعة العمل الثلاثية حول الأمن يوم الجمعة في أبوظبي، بمشاركة ممثلين من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
وأشار إلى أن مجموعة العمل الروسية تضم ممثلين من قيادة وزارة الدفاع، وأن الوفد الروسي المتوجه إلى أبوظبي تلقى تعليمات محددة من الرئيس بوتين.