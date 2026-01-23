https://sarabic.ae/20260123/الخارجية-الصينية-الحوار-الثلاثي-السبيل-الأمثل-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1109548030.html
الخارجية الصينية: الحوار الثلاثي السبيل الأمثل لحل الأزمة الأوكرانية
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، بأن "الحوار الثلاثي المرتقب هو الطريق الأنسب لحل النزاع الأوكراني".
وقال جياكون في تعليق له، على الاجتماع الثلاثي المرتقب، المعني بقضايا الأمن، والذي يضم ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا: "الحوار والمفاوضات هما السبيل الأمثل لحل الأزمة الأوكرانية".وأضاف أوشاكوف بعد انتهاء الاجتماع أن "الأطراف أكدت أنه لا يمكن توقع تسوية طويلة الأمد دون حل القضية الإقليمية، كما تم الاتفاق على عقد أول اجتماع لمجموعة العمل الثلاثية حول الأمن يوم الجمعة في أبوظبي، بمشاركة ممثلين من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا".وأشار إلى أن مجموعة العمل الروسية تضم ممثلين من قيادة وزارة الدفاع، وأن الوفد الروسي المتوجه إلى أبوظبي تلقى تعليمات محددة من الرئيس بوتين.
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، بأن "الحوار الثلاثي المرتقب هو الطريق الأنسب لحل النزاع الأوكراني".
وقال جياكون في تعليق له، على الاجتماع الثلاثي المرتقب، المعني بقضايا الأمن، والذي يضم ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا: "الحوار والمفاوضات هما السبيل الأمثل لحل الأزمة الأوكرانية".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن مفاوضات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكووف وجاريد كوشنر وجوش غرونباوم (حول النزاع الأوكراني) كانت "بناءة وصريحة للغاية".
وأضاف أوشاكوف بعد انتهاء الاجتماع أن "الأطراف أكدت أنه لا يمكن توقع تسوية طويلة الأمد دون حل القضية الإقليمية، كما تم الاتفاق على عقد أول اجتماع لمجموعة العمل الثلاثية حول الأمن يوم الجمعة في أبوظبي، بمشاركة ممثلين من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا".
وأشار إلى أن مجموعة العمل الروسية تضم ممثلين من قيادة وزارة الدفاع، وأن الوفد الروسي المتوجه إلى أبوظبي تلقى تعليمات محددة من الرئيس بوتين.