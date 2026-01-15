https://sarabic.ae/20260115/وزير-الخارجية-الصيني-لنظيره-الإيراني-بكين-تعارض-استخدام-القوة-والعودة-لـ-قانون-الغاب-1109264114.html
وزير الخارجية الصيني لنظيره الإيراني: بكين تعارض استخدام القوة والعودة لـ" قانون الغاب"
الصين
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
واندلعت الاحتجاجات في إيران في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. ومنذ 8 يناير/كانون الثاني، وبعد دعوات أطلقها رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطيح به عام 1979، تصاعدت التحركات الاحتجاجية، وفي اليوم نفسه توقف الإنترنت عن العمل في البلاد.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بالوقوف وراء الاضطرابات، في 12 يناير/كانون الثاني أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.كما توعد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة في حال بدأت إيران بتنفيذ إعدامات بحق المحتجين، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه غير مطلع على تقارير من هذا النوع.
الصين
إيران
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، معارضة الصين لاستخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية وفرض الإرادة على الدول الأخرى.
ونقلت وزارة الخارجية الصينية على موقعها الرسمي عن وانغ يي، قوله: "تلتزم الصين التزاما راسخا بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتعارض استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، كما تعارض فرض الإرادة على الدول الأخرى وعودة العالم إلى قانون الغاب".
وتابع البيان: "تؤمن الصين بأن الحكومة والشعب الإيرانيين سيتحدان، ويتجاوزان الصعوبات، ويحافظان على الاستقرار الوطني، ويحميان حقوقهما ومصالحهما المشروعة".
واندلعت الاحتجاجات في إيران في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. ومنذ 8 يناير/كانون الثاني، وبعد دعوات أطلقها رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطيح به عام 1979، تصاعدت التحركات الاحتجاجية، وفي اليوم نفسه توقف الإنترنت عن العمل في البلاد.
وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.
وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بالوقوف وراء الاضطرابات
، في 12 يناير/كانون الثاني أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، يوم الثلاثاء، المشاركين في الاحتجاجات الجارية في إيران إلى مواصلة تحركاتهم والاستيلاء على مؤسسات السلطة. كما تعهد بتقديم المساعدة للمشاركين في الاضطرابات، وكتب على منصة "تروث سوشيال": "المساعدة في الطريق".
كما توعد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة في حال بدأت إيران بتنفيذ إعدامات بحق المحتجين، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه غير مطلع على تقارير من هذا النوع.