وزير الخارجية الصيني لنظيره الإيراني: بكين تعارض استخدام القوة والعودة لـ" قانون الغاب"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260115/وزير-الخارجية-الصيني-لنظيره-الإيراني-بكين-تعارض-استخدام-القوة-والعودة-لـ-قانون-الغاب-1109264114.html
وزير الخارجية الصيني لنظيره الإيراني: بكين تعارض استخدام القوة والعودة لـ" قانون الغاب"
وزير الخارجية الصيني لنظيره الإيراني: بكين تعارض استخدام القوة والعودة لـ" قانون الغاب"
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، معارضة الصين لاستخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات... 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T11:31+0000
2026-01-15T11:31+0000
الصين
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099117979_0:9:1011:578_1920x0_80_0_0_d7a9e4a6c2c778764ac30d0172d79a78.jpg
ونقلت وزارة الخارجية الصينية على موقعها الرسمي عن وانغ يي، قوله: "تلتزم الصين التزاما راسخا بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتعارض استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، كما تعارض فرض الإرادة على الدول الأخرى وعودة العالم إلى قانون الغاب".واندلعت الاحتجاجات في إيران في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. ومنذ 8 يناير/كانون الثاني، وبعد دعوات أطلقها رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطيح به عام 1979، تصاعدت التحركات الاحتجاجية، وفي اليوم نفسه توقف الإنترنت عن العمل في البلاد.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بالوقوف وراء الاضطرابات، في 12 يناير/كانون الثاني أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.كما توعد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة في حال بدأت إيران بتنفيذ إعدامات بحق المحتجين، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه غير مطلع على تقارير من هذا النوع.
https://sarabic.ae/20260114/إيران-تدعو-ترامب-إلى-عدم-تكرار-الأخطاء-السابقة-واختيار--الدبلوماسية-بدلا-من-الحرب-1109250094.html
https://sarabic.ae/20260113/الخارجية-الروسية-موسكو-تدين-بشدة-التدخل-الأجنبي-غير-القانوني-في-شؤون-إيران-الداخلية-1109200255.html
الصين
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099117979_28:0:799:578_1920x0_80_0_0_804dc083d218bdb5d390ebba389d9565.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, إيران, العالم, أخبار العالم الآن

وزير الخارجية الصيني لنظيره الإيراني: بكين تعارض استخدام القوة والعودة لـ" قانون الغاب"

11:31 GMT 15.01.2026
وزير الخارجية الصيني وانغ يي
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، معارضة الصين لاستخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية وفرض الإرادة على الدول الأخرى.
ونقلت وزارة الخارجية الصينية على موقعها الرسمي عن وانغ يي، قوله: "تلتزم الصين التزاما راسخا بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتعارض استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، كما تعارض فرض الإرادة على الدول الأخرى وعودة العالم إلى قانون الغاب".

وتابع البيان: "تؤمن الصين بأن الحكومة والشعب الإيرانيين سيتحدان، ويتجاوزان الصعوبات، ويحافظان على الاستقرار الوطني، ويحميان حقوقهما ومصالحهما المشروعة".

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
إيران تدعو ترامب إلى عدم تكرار أخطاء الماضي واختيار الدبلوماسية بدلا من الحرب
أمس, 22:19 GMT
واندلعت الاحتجاجات في إيران في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. ومنذ 8 يناير/كانون الثاني، وبعد دعوات أطلقها رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطيح به عام 1979، تصاعدت التحركات الاحتجاجية، وفي اليوم نفسه توقف الإنترنت عن العمل في البلاد.

وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.

مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
الخارجية الروسية: موسكو تدين بشدة التدخل الأجنبي غير القانوني في شؤون إيران الداخلية
13 يناير, 14:59 GMT
وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بالوقوف وراء الاضطرابات، في 12 يناير/كانون الثاني أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، يوم الثلاثاء، المشاركين في الاحتجاجات الجارية في إيران إلى مواصلة تحركاتهم والاستيلاء على مؤسسات السلطة. كما تعهد بتقديم المساعدة للمشاركين في الاضطرابات، وكتب على منصة "تروث سوشيال": "المساعدة في الطريق".

كما توعد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة في حال بدأت إيران بتنفيذ إعدامات بحق المحتجين، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه غير مطلع على تقارير من هذا النوع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала