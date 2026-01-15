https://sarabic.ae/20260115/وزير-الخارجية-الصيني-لنظيره-الإيراني-بكين-تعارض-استخدام-القوة-والعودة-لـ-قانون-الغاب-1109264114.html

وزير الخارجية الصيني لنظيره الإيراني: بكين تعارض استخدام القوة والعودة لـ" قانون الغاب"

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، معارضة الصين لاستخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات... 15.01.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت وزارة الخارجية الصينية على موقعها الرسمي عن وانغ يي، قوله: "تلتزم الصين التزاما راسخا بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتعارض استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، كما تعارض فرض الإرادة على الدول الأخرى وعودة العالم إلى قانون الغاب".واندلعت الاحتجاجات في إيران في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. ومنذ 8 يناير/كانون الثاني، وبعد دعوات أطلقها رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطيح به عام 1979، تصاعدت التحركات الاحتجاجية، وفي اليوم نفسه توقف الإنترنت عن العمل في البلاد.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بالوقوف وراء الاضطرابات، في 12 يناير/كانون الثاني أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.كما توعد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة في حال بدأت إيران بتنفيذ إعدامات بحق المحتجين، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه غير مطلع على تقارير من هذا النوع.

