https://sarabic.ae/20260114/إيران-تدعو-ترامب-إلى-عدم-تكرار-الأخطاء-السابقة-واختيار--الدبلوماسية-بدلا-من-الحرب-1109250094.html
إيران تدعو ترامب إلى عدم تكرار أخطاء الماضي واختيار الدبلوماسية بدلا من الحرب
إيران تدعو ترامب إلى عدم تكرار أخطاء الماضي واختيار الدبلوماسية بدلا من الحرب
سبوتنيك عربي
دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم تكرار أخطاء أمريكا السابقة، واختيار الدبلوماسية بدلا من الحرب. 14.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-14T22:19+0000
2026-01-14T22:19+0000
2026-01-14T22:31+0000
إيران
أخبار إيران
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109066252_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_fbbe6bee837ac734f1695c69002246e4.jpg
وقال عراقجي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "رسالتي هي: لا تكرروا الخطأ نفسه الذي ارتكبتموه في يونيو... وإذا كان الخيار بين الحرب والدبلوماسية، فإن الدبلوماسية هي الطريق الأفضل، رغم أننا لا نملك تجربة إيجابية في التعامل مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، تبقى الدبلوماسية أفضل بكثير من الحرب".واندلعت الاحتجاجات في إيران في أواخر ديسمبر 2025 بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. ومنذ 8 يناير، وبعد دعوات أطلقها رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطيح به عام 1979، تصاعدت التحركات الاحتجاجية، وفي اليوم نفسه توقف الإنترنت عن العمل في البلاد.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بالوقوف وراء الاضطرابات، في 12 يناير أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، الثلاثاء، المشاركين في الاحتجاجات الجارية في إيران إلى مواصلة تحركاتهم والاستيلاء على مؤسسات السلطة. كما تعهد بتقديم المساعدة للمشاركين في الاضطرابات، وكتب على منصة "تروث سوشيال" أن "المساعدة في الطريق".كما توعد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة في حال بدأت إيران بتنفيذ إعدامات بحق المحتجين، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه غير مطلع على تقارير من هذا النوع.
https://sarabic.ae/20260114/ترامب-يقول-إنه-أُبلغ-بتوقف-عمليات-القتل-في-إيران-وأنه-ليست-هناك-خطط-لتنفيذ-إعدامات-1109248861.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109066252_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_c03dabfbded0e3fa3f19352949d44c19.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران تدعو ترامب إلى عدم تكرار أخطاء الماضي واختيار الدبلوماسية بدلا من الحرب
22:19 GMT 14.01.2026 (تم التحديث: 22:31 GMT 14.01.2026)
دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم تكرار أخطاء أمريكا السابقة، واختيار الدبلوماسية بدلا من الحرب.
وقال عراقجي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "رسالتي هي: لا تكرروا الخطأ نفسه الذي ارتكبتموه في يونيو... وإذا كان الخيار بين الحرب والدبلوماسية، فإن الدبلوماسية هي الطريق الأفضل، رغم أننا لا نملك تجربة إيجابية في التعامل مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، تبقى الدبلوماسية أفضل بكثير من الحرب".
واندلعت الاحتجاجات في إيران في أواخر ديسمبر 2025 بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. ومنذ 8 يناير، وبعد دعوات أطلقها رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطيح به عام 1979، تصاعدت التحركات الاحتجاجية، وفي اليوم نفسه توقف الإنترنت عن العمل في البلاد.
وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.
وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بالوقوف وراء الاضطرابات، في 12 يناير أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، الثلاثاء، المشاركين في الاحتجاجات الجارية في إيران
إلى مواصلة تحركاتهم والاستيلاء على مؤسسات السلطة. كما تعهد بتقديم المساعدة للمشاركين في الاضطرابات، وكتب على منصة "تروث سوشيال" أن "المساعدة في الطريق".
كما توعد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة في حال بدأت إيران بتنفيذ إعدامات بحق المحتجين، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه غير مطلع على تقارير من هذا النوع.