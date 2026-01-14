https://sarabic.ae/20260114/إيران-تدعو-ترامب-إلى-عدم-تكرار-الأخطاء-السابقة-واختيار--الدبلوماسية-بدلا-من-الحرب-1109250094.html

إيران تدعو ترامب إلى عدم تكرار أخطاء الماضي واختيار الدبلوماسية بدلا من الحرب

سبوتنيك عربي

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم تكرار أخطاء أمريكا السابقة، واختيار الدبلوماسية بدلا من الحرب. 14.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال عراقجي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "رسالتي هي: لا تكرروا الخطأ نفسه الذي ارتكبتموه في يونيو... وإذا كان الخيار بين الحرب والدبلوماسية، فإن الدبلوماسية هي الطريق الأفضل، رغم أننا لا نملك تجربة إيجابية في التعامل مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، تبقى الدبلوماسية أفضل بكثير من الحرب".واندلعت الاحتجاجات في إيران في أواخر ديسمبر 2025 بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. ومنذ 8 يناير، وبعد دعوات أطلقها رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطيح به عام 1979، تصاعدت التحركات الاحتجاجية، وفي اليوم نفسه توقف الإنترنت عن العمل في البلاد.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بالوقوف وراء الاضطرابات، في 12 يناير أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، الثلاثاء، المشاركين في الاحتجاجات الجارية في إيران إلى مواصلة تحركاتهم والاستيلاء على مؤسسات السلطة. كما تعهد بتقديم المساعدة للمشاركين في الاضطرابات، وكتب على منصة "تروث سوشيال" أن "المساعدة في الطريق".كما توعد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة في حال بدأت إيران بتنفيذ إعدامات بحق المحتجين، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه غير مطلع على تقارير من هذا النوع.

