الخارجية الروسية: موسكو تدين بشدة التدخل الأجنبي غير القانوني في شؤون إيران الداخلية

الخارجية الروسية: موسكو تدين بشدة التدخل الأجنبي غير القانوني في شؤون إيران الداخلية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن روسيا تدين بشدة التدخل الأجنبي غير القانوني في شؤون إيران الداخلية، مشيرة إلى أن التهديدات الصادرة من واشنطن بضرب... 13.01.2026, سبوتنيك عربي

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "ندين بشدة التدخل الخارجي التخريبي في الشؤون السياسية الداخلية لإيران".وتابع البيان: "تهديدات واشنطن بشن ضربات عسكرية جديدة على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير مقبولة بتاتا".وأكمل البيان: "نحن نحافظ على الاتصال مع بعثاتنا الخارجية في إيران، إنها تعمل كالمعتاد وهي على اتصال دائم مع المواطنين الروس المقيمين في البلاد".وانطلقت الاحتجاجات في إيران، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة التومان الإيراني، وتركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.ولاحقًا تحولت الاحتجاجات في مدن إيرانية عدة إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعا سياسيا، موجهة سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضًا.

