https://sarabic.ae/20260113/الخارجية-الروسية-موسكو-تدين-بشدة-التدخل-الأجنبي-غير-القانوني-في-شؤون-إيران-الداخلية-1109200255.html
الخارجية الروسية: موسكو تدين بشدة التدخل الأجنبي غير القانوني في شؤون إيران الداخلية
الخارجية الروسية: موسكو تدين بشدة التدخل الأجنبي غير القانوني في شؤون إيران الداخلية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن روسيا تدين بشدة التدخل الأجنبي غير القانوني في شؤون إيران الداخلية، مشيرة إلى أن التهديدات الصادرة من واشنطن بضرب... 13.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-13T14:59+0000
2026-01-13T14:59+0000
2026-01-13T15:20+0000
روسيا
إيران
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "ندين بشدة التدخل الخارجي التخريبي في الشؤون السياسية الداخلية لإيران".وتابع البيان: "تهديدات واشنطن بشن ضربات عسكرية جديدة على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير مقبولة بتاتا".وأكمل البيان: "نحن نحافظ على الاتصال مع بعثاتنا الخارجية في إيران، إنها تعمل كالمعتاد وهي على اتصال دائم مع المواطنين الروس المقيمين في البلاد".وانطلقت الاحتجاجات في إيران، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة التومان الإيراني، وتركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.ولاحقًا تحولت الاحتجاجات في مدن إيرانية عدة إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعا سياسيا، موجهة سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضًا.
https://sarabic.ae/20260112/البيت-الأبيض-ترامب-يفضل-الدبلوماسية-في-علاقاته-مع-إيران-1109170190.html
https://sarabic.ae/20260113/الصين-تعارض-تهديد-ترامب-بفرض-رسوم-جمركية-على-الدول-التي-تتعامل-تجاريا-مع-إيران-1109180299.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdbf6270ec88285e793f43eceff9e7d8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, إيران, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, إيران, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية: موسكو تدين بشدة التدخل الأجنبي غير القانوني في شؤون إيران الداخلية
14:59 GMT 13.01.2026 (تم التحديث: 15:20 GMT 13.01.2026)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن روسيا تدين بشدة التدخل الأجنبي غير القانوني في شؤون إيران الداخلية، مشيرة إلى أن التهديدات الصادرة من واشنطن بضرب إيران غير مقبولة على الإطلاق.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "ندين بشدة التدخل الخارجي التخريبي في الشؤون السياسية الداخلية لإيران".
وتابعت: "تجدر الإشارة بوجه خاص إلى التزام حكومة البلاد بالحوار البنّاء مع المجتمع، سعيا لإيجاد سبل فعالة للقضاء على التداعيات الاجتماعية والاقتصادية السلبية للسياسات الغربية العدائية".
وتابع البيان: "تهديدات واشنطن بشن ضربات عسكرية جديدة على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير مقبولة بتاتا".
وأضاف: "يجب على من يخططون لاستغلال الاضطرابات التي تحركها جهات خارجية كذريعة لتكرار العدوان على إيران، الذي ارتكب في يونيو/ حزيران 2025، أن يدركوا العواقب الوخيمة لمثل هذه الأعمال على الوضع في الشرق الأوسط، وعلى الأمن الدولي العالمي".
وأكمل البيان: "نحن نحافظ على الاتصال مع بعثاتنا الخارجية في إيران، إنها تعمل كالمعتاد وهي على اتصال دائم مع المواطنين الروس المقيمين في البلاد".
وانطلقت الاحتجاجات في إيران، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة التومان الإيراني
، وتركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.
ولاحقًا تحولت الاحتجاجات في مدن إيرانية عدة إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعا سياسيا، موجهة سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضًا.