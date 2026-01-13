الصين تعارض تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260113/الصين-تعارض-تهديد-ترامب-بفرض-رسوم-جمركية-على-الدول-التي-تتعامل-تجاريا-مع-إيران-1109180299.html
الصين تعارض تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران
الصين تعارض تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، معارضتها الشديدة للعقوبات الأحادية الجانب غير المشروعة، والتي وصفتها بأنها "تتجاوز الأطر القانونية". 13.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-13T07:13+0000
2026-01-13T07:13+0000
الصين
أخبار إيران
إيران
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109155401_0:0:1272:716_1920x0_80_0_0_d6d0719b73d61464f449f1e815ec71e9.jpg
وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، إن موقف بكين الرافض لفرض الرسوم الجمركية بشكل عشوائي "ثابت وواضح"، مؤكدًا أن حروب التعريفات الجمركية والحروب التجارية لا تحقق مكاسب لأي طرف، وأن سياسات الإكراه والضغط لا تُسهم في حل المشكلات.وشدد على أن بلاده "ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح بأن "أي دولة تتعامل تجاريًا مع إيران، ستدفع تعرفة جمركية بنسبة 25 بالمئة على معاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية"، على حد قوله.وأضاف ترامب أن "هذا القرار نهائي وملزم"، على حد تعبيره.وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي. إن. إن" الأمريكية، عن مسؤول في البيت الأبيض، أن "ترامب لا يدرس خيار نشر قوات عسكرية داخل إيران، ضمن أي سيناريو لتدخل محتمل".كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، أن "الرئيس الأمريكي اطّلع على خيارات محتملة لشن هجمات ضد إيران، على خلفية الاحتجاجات الجارية هناك، وأنه يدرس بجدية إمكانية الموافقة على ضربات ضدها".وفي وقت سابق، حذّر ترامب السلطات الإيرانية من "عواقب وخيمة في حال قتل المتظاهرين"، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الولايات المتحدة وإسرائيل بـ"تدبير الاضطرابات في البلاد".وكتب ترامب، في منشور له عبر "تروث سوشيال"، أن "إيران تتطلع إلى الحرية، ربما أكثر من أي وقت مضى. والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة".وانطلقت الاحتجاجات في إيران، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة التومان الإيراني، وتركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.ولاحقًا، تحوّلت الاحتجاجات في مدن إيرانية عدة إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعًا سياسيًا، موجّهةً سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأُفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضًا.
https://sarabic.ae/20260104/لجنة-الأمن-القومي-في-البرلمان-الايراني-ضربات-إيران-ستكون-أشد-وطأة-إذا-كرر-ترامب-أخطاءه-1108897049.html
https://sarabic.ae/20260113/-واشنطن-تجدد-دعوتها-المواطنين-الأمريكيين-إلى-مغادرة-إيران-1109176129.html
https://sarabic.ae/20260112/البيت-الأبيض-ترامب-يفضل-الدبلوماسية-في-علاقاته-مع-إيران-1109170190.html
الصين
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109155401_141:0:1272:848_1920x0_80_0_0_b36d73fb81380da439007be853d0640b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, أخبار إيران, إيران, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
الصين, أخبار إيران, إيران, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

الصين تعارض تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران

07:13 GMT 13.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى الصحفيين أثناء رحلته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند، 11 يناير/ كانون الثاني 2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى الصحفيين أثناء رحلته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند، 11 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، معارضتها الشديدة للعقوبات الأحادية الجانب غير المشروعة، والتي وصفتها بأنها "تتجاوز الأطر القانونية".
وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، إن موقف بكين الرافض لفرض الرسوم الجمركية بشكل عشوائي "ثابت وواضح"، مؤكدًا أن حروب التعريفات الجمركية والحروب التجارية لا تحقق مكاسب لأي طرف، وأن سياسات الإكراه والضغط لا تُسهم في حل المشكلات.
وشدد على أن بلاده "ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
إيران: ضرباتنا ستكون أشد وطأة إذا كرر ترامب أخطاءه
4 يناير, 11:40 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح بأن "أي دولة تتعامل تجاريًا مع إيران، ستدفع تعرفة جمركية بنسبة 25 بالمئة على معاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية"، على حد قوله.
وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "اعتبارًا من الآن، ستدفع أي دولة تتعامل تجاريًا مع جمهورية إيران الإسلامية، تعريفة جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع معاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف ترامب أن "هذا القرار نهائي وملزم"، على حد تعبيره.
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
واشنطن تجدد دعوتها المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة إيران
02:00 GMT
وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي. إن. إن" الأمريكية، عن مسؤول في البيت الأبيض، أن "ترامب لا يدرس خيار نشر قوات عسكرية داخل إيران، ضمن أي سيناريو لتدخل محتمل".
كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، أن "الرئيس الأمريكي اطّلع على خيارات محتملة لشن هجمات ضد إيران، على خلفية الاحتجاجات الجارية هناك، وأنه يدرس بجدية إمكانية الموافقة على ضربات ضدها".
وفي وقت سابق، حذّر ترامب السلطات الإيرانية من "عواقب وخيمة في حال قتل المتظاهرين"، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الولايات المتحدة وإسرائيل بـ"تدبير الاضطرابات في البلاد".
وكتب ترامب، في منشور له عبر "تروث سوشيال"، أن "إيران تتطلع إلى الحرية، ربما أكثر من أي وقت مضى. والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
البيت الأبيض: ترامب يفضل الدبلوماسية في علاقاته مع إيران
أمس, 19:17 GMT
وانطلقت الاحتجاجات في إيران، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة التومان الإيراني، وتركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.
ولاحقًا، تحوّلت الاحتجاجات في مدن إيرانية عدة إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعًا سياسيًا، موجّهةً سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأُفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала