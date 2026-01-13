https://sarabic.ae/20260113/الصين-تعارض-تهديد-ترامب-بفرض-رسوم-جمركية-على-الدول-التي-تتعامل-تجاريا-مع-إيران-1109180299.html

الصين تعارض تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران

الصين تعارض تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران

سبوتنيك عربي

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، معارضتها الشديدة للعقوبات الأحادية الجانب غير المشروعة، والتي وصفتها بأنها "تتجاوز الأطر القانونية". 13.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-13T07:13+0000

2026-01-13T07:13+0000

2026-01-13T07:13+0000

الصين

أخبار إيران

إيران

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109155401_0:0:1272:716_1920x0_80_0_0_d6d0719b73d61464f449f1e815ec71e9.jpg

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، إن موقف بكين الرافض لفرض الرسوم الجمركية بشكل عشوائي "ثابت وواضح"، مؤكدًا أن حروب التعريفات الجمركية والحروب التجارية لا تحقق مكاسب لأي طرف، وأن سياسات الإكراه والضغط لا تُسهم في حل المشكلات.وشدد على أن بلاده "ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح بأن "أي دولة تتعامل تجاريًا مع إيران، ستدفع تعرفة جمركية بنسبة 25 بالمئة على معاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية"، على حد قوله.وأضاف ترامب أن "هذا القرار نهائي وملزم"، على حد تعبيره.وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي. إن. إن" الأمريكية، عن مسؤول في البيت الأبيض، أن "ترامب لا يدرس خيار نشر قوات عسكرية داخل إيران، ضمن أي سيناريو لتدخل محتمل".كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، أن "الرئيس الأمريكي اطّلع على خيارات محتملة لشن هجمات ضد إيران، على خلفية الاحتجاجات الجارية هناك، وأنه يدرس بجدية إمكانية الموافقة على ضربات ضدها".وفي وقت سابق، حذّر ترامب السلطات الإيرانية من "عواقب وخيمة في حال قتل المتظاهرين"، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الولايات المتحدة وإسرائيل بـ"تدبير الاضطرابات في البلاد".وكتب ترامب، في منشور له عبر "تروث سوشيال"، أن "إيران تتطلع إلى الحرية، ربما أكثر من أي وقت مضى. والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة".وانطلقت الاحتجاجات في إيران، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة التومان الإيراني، وتركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.ولاحقًا، تحوّلت الاحتجاجات في مدن إيرانية عدة إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعًا سياسيًا، موجّهةً سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأُفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضًا.

https://sarabic.ae/20260104/لجنة-الأمن-القومي-في-البرلمان-الايراني-ضربات-إيران-ستكون-أشد-وطأة-إذا-كرر-ترامب-أخطاءه-1108897049.html

https://sarabic.ae/20260113/-واشنطن-تجدد-دعوتها-المواطنين-الأمريكيين-إلى-مغادرة-إيران-1109176129.html

https://sarabic.ae/20260112/البيت-الأبيض-ترامب-يفضل-الدبلوماسية-في-علاقاته-مع-إيران-1109170190.html

الصين

أخبار إيران

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, أخبار إيران, إيران, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم