نيبينزيا: روسيا ستواصل حل المشاكل بالوسائل العسكرية إلى أن يعود زيلينسكي إلى رشده
أمساليوم
بث مباشر
واشنطن تجدد دعوتها المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة إيران
واشنطن تجدد دعوتها المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة إيران
جددت "السفارة الافتراضية" للولايات المتحدة الأمريكية في إيران دعوتها المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة البلاد فورًا، وفي حال تعذر ذلك، حثتهم على العثور على مكان آمن والاستعداد بتوفير الاحتياجات الأساسية.
وجاء هذا التحذير الجديد في ظل استمرار الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية، وما يرافقها من توترات أمنية متصاعدة.
وقالت السفارة الافتراضية في بيان: "غادروا إيران الآن. ضعوا خطة لمغادرة إيران لا تعتمد على مساعدة الحكومة الأمريكية. وإذا لم تتمكنوا من المغادرة، فاعثروا على مكان آمن في منازلكم أو في مبنى آمن آخر، واحرصوا على توفير المواد الغذائية والمياه والأدوية وغيرها من المستلزمات الضرورية"، داعية في الوقت نفسه إلى تجنب المشاركة في التظاهرات أو الاقتراب منها.
كما أوصت المواطنين الأمريكيين الموجودين داخل إيران بمحاولة مغادرة البلاد برًا عبر أرمينيا أو تركيا، في حال كان ذلك ممكنًا.
ولا تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية سفارة رسمية في إيران منذ عام 1980، حين قطعت واشنطن العلاقات الدبلوماسية مع طهران عقب اقتحام مبنى السفارة الأمريكية واحتجاز دبلوماسييها لفترة طويلة.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي قد صرّح، أمس الاثنين، بأن هناك من يحاول جر واشنطن للحرب بهدف تحقيق مصالح إسرائيل، وأكد "إذا أرادت واشنطن اختبار الخيار العسكري الذي اختبرته سابقا فنحن مستعدون له".
وأضاف في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية: "لا يمكن الجمع بين أفكار واشنطن المطروحة وإطلاقها تهديدات ضد إيران"، مؤكدا "لدينا استعداد عسكري كبير وواسع مقارنة بما كان خلال الحرب الأخيرة".
وأوضح أن "التظاهرات التي شهدتها إيران تحولت في بعض المناطق إلى أعمال عنف"، مؤكدا أن "قوات الأمن تعاملت معها بهدوء".
وكان مصدر أمني إيراني قد كشف لـ"سبوتنيك" في وقت سابق أمس، عن سقوط أكثر من 500 قتيل في أحداث الشغب المرتبطة بالاحتجاجات في إيران، بينهم 110 من عناصر الشرطة والحرس الثوري، مشيرا إلى أن بعض المشاركين استخدموا أسلحة وعبوات ناسفة خلال التظاهرات.
وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال نحو 30 شخصا بتهمة تنفيذ "أعمال تخريبية" وضبط شحنات أسلحة في مناطق متفرقة من البلاد، وذلك في ظل موجة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن وزارة الاستخبارات قولها في بيان إنه "تم ضبط شحنة أسلحة تضم 273 قطعة من مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة، بما فيها المسدسات وبنادق "وينشستر"، كانت مخبأة بشكل احترافي داخل شاحنة ترانزيت أجنبية، واعتُقل 3 أشخاص على خلفية هذه القضية".
وفي وقت سابق الاثنين، صرح وزير الخارجية الإيراني، بأن بلاده تمتلك العديد من الأدلة على ضلوع الولايات المتحدة وإسرائيل في تحويل الاحتجاجات التي تشهدها إيران إلى أعمال عنف وشغب.
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل باستقدام "إرهابيين" من الخارج لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في البلاد.
من جانبه، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قُتل المتظاهرون، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.
هذا، وانطلقت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة الريال الإيراني، وتركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.
ولاحقًا تحولت الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعًا سياسيًا، موجهةً سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأُفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضًا.
