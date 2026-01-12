عربي
نيبينزيا: روسيا ستواصل حل المشاكل بالوسائل العسكرية إلى أن يعود زيلينسكي إلى رشده
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 بالمئة على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران ستدفع تعريفة جمركية بنسبة 25 بالمئة على معاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة.
القاهرة – سبوتنيك. وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، "اعتبارًا من الآن، ستدفع أي دولة تتعامل تجاريًا مع جمهورية إيران الإسلامية تعريفة جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع معاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية".
وأضاف ترامب أن "هذا القرار نهائي وملزم".
كان ترامب قال أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة ستشن "ضربات غير مسبوقة" ضد إيران، إذا هاجمت طهران منشآت عسكرية وتجارية أمريكية.
وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مسؤول في البيت الأبيض، أن ترامب لا يدرس خيار نشر قوات عسكرية داخل إيران ضمن أي سيناريو لتدخل محتمل.
كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي اطّلع على خيارات محتملة لشن هجمات ضد إيران على خلفية الاحتجاجات الجارية هناك، وأنه يدرس بجدية إمكانية الموافقة على ضربات.
وبوقت سابق، حذر ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قُتل المتظاهرون، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.
كتب ترامب في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن "إيران تتطلع إلى الحرية، ربما أكثر من أي وقت مضى. والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة".
وانطلقت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة الريال الإيراني، وتركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.
ولاحقًا تحولت الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعًا سياسيًا، موجهةً سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأُفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضًا
