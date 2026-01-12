https://sarabic.ae/20260112/ترامب-ستوجه-ضربات-غير-مسبوقة-لإيران-في-حال-تعرّضت-المنشآت-الأمريكية-للهجوم-1109142109.html
ترامب: سنوجه "ضربات غير مسبوقة" لإيران في حال تعرّضت المنشآت الأمريكية للهجوم
ترامب: سنوجه "ضربات غير مسبوقة" لإيران في حال تعرّضت المنشآت الأمريكية للهجوم
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة ستشن "ضربات غير مسبوقة" ضد إيران، إذا هاجمت طهران منشآت عسكرية وتجارية أمريكية. 12.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-12T02:10+0000
2026-01-12T02:10+0000
2026-01-12T02:41+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
وقال ترامب في تصريحات صحافية لدى سؤاله عن هجوم محتمل من طهران على المنشآت الأمريكية: "إذا فعلوا ذلك (إيران) فسوف نضربهم بقوة لم يسبق لهم أن رأوها من قبل، ولن يصدقوا ذلك".كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي اطّلع على خيارات محتملة لشن هجمات ضد إيران على خلفية الاحتجاجات الجارية هناك، وأنه يدرس بجدية إمكانية الموافقة على ضربات.وبوقت سابق، حذر ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قُتل المتظاهرون، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.وكتب ترامب في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن "إيران تتطلع إلى الحرية، ربما أكثر من أي وقت مضى. والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة".وانطلقت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة الريال الإيراني، وتركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.ولاحقًا تحولت الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعًا سياسيًا، موجهةً سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأُفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضًا.
https://sarabic.ae/20260111/إعلام-ترامب-يعقد-اجتماعا-الثلاثاء-لبحث-اتخاذ-خطوات-محتملة-ضد-إيران-1109140106.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_111:0:1883:1329_1920x0_80_0_0_84f290d8f6de14ae79e1a8034b511568.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم
ترامب: سنوجه "ضربات غير مسبوقة" لإيران في حال تعرّضت المنشآت الأمريكية للهجوم
02:10 GMT 12.01.2026 (تم التحديث: 02:41 GMT 12.01.2026)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة ستشن "ضربات غير مسبوقة" ضد إيران، إذا هاجمت طهران منشآت عسكرية وتجارية أمريكية.
وقال ترامب في تصريحات صحافية لدى سؤاله عن هجوم محتمل من طهران على المنشآت الأمريكية: "إذا فعلوا ذلك (إيران) فسوف نضربهم بقوة لم يسبق لهم أن رأوها من قبل، ولن يصدقوا ذلك
".
وأضاف ترامب: "لدي خيارات قوية للغاية". وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مسؤول في البيت الأبيض، أن ترامب لا يدرس خيار نشر قوات عسكرية داخل إيران ضمن أي سيناريو لتدخل محتمل.
كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي اطّلع على خيارات محتملة لشن هجمات ضد إيران على خلفية الاحتجاجات الجارية هناك، وأنه يدرس بجدية إمكانية الموافقة على ضربات.
وبوقت سابق، حذر ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قُتل المتظاهرون، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.
وكتب ترامب في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن "إيران تتطلع إلى الحرية، ربما أكثر من أي وقت مضى. والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة".
وانطلقت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة الريال الإيراني، وتركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.
ولاحقًا تحولت الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعًا سياسيًا، موجهةً سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأُفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضًا.