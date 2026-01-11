https://sarabic.ae/20260111/إعلام-ترامب-يعقد-اجتماعا-الثلاثاء-لبحث-اتخاذ-خطوات-محتملة-ضد-إيران-1109140106.html
إعلام: ترامب يعقد اجتماعا الثلاثاء لبحث اتخاذ خطوات محتملة ضد إيران
إعلام: ترامب يعقد اجتماعا الثلاثاء لبحث اتخاذ خطوات محتملة ضد إيران
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين، بأن الرئيس دونالد ترامب سيعقد، يوم الثلاثاء، اجتماعًا مع كبار مسؤولي إدارته لبحث اتخاذ خطوات ضد... 11.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-11T23:10+0000
2026-01-11T23:10+0000
2026-01-11T23:42+0000
العالم
إيران
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108917112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f4290f5188d93c3faa66b403d05b965.jpg
موسكو –سبوتنيك. وذكرت الصحيفة أن "الاجتماع المقرر للرئيس مع كبار مسؤولي الإدارة سيُخصص لمناقشة الخطوات التالية"، مشيرة إلى أن من المتوقع مشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين.وأوضحت أن الرئيس الأمريكي لا يُتوقع أن يتخذ قرارًا نهائيًا خلال هذا الاجتماع، إذ لا تزال المناقشات في مراحلها الأولى.وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مسؤول في البيت الأبيض، أن ترامب لا يدرس خيار نشر قوات عسكرية داخل إيران ضمن أي سيناريو لتدخل محتمل.كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي اطّلع على خيارات محتملة لشن هجمات ضد إيران على خلفية الاحتجاجات الجارية هناك، وأنه يدرس بجدية إمكانية الموافقة على ضربات.وبوقت سابق، حذر ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قُتل المتظاهرون، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.وكتب ترامب في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن "إيران تتطلع إلى الحرية، ربما أكثر من أي وقت مضى. والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة".وانطلقت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة الريال الإيراني، وتركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.ولاحقًا تحولت الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعًا سياسيًا، موجهةً سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأُفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضًا.
https://sarabic.ae/20260111/إعلام-ترامب-يدرس-بجدية-خيارات-الهجوم-على-إيران-1109112444.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108917112_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8dd75d145b7ca1c8aebe6141fa2779dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, إيران, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: ترامب يعقد اجتماعا الثلاثاء لبحث اتخاذ خطوات محتملة ضد إيران
23:10 GMT 11.01.2026 (تم التحديث: 23:42 GMT 11.01.2026)
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين، بأن الرئيس دونالد ترامب سيعقد، يوم الثلاثاء، اجتماعًا مع كبار مسؤولي إدارته لبحث اتخاذ خطوات ضد إيران.
موسكو –سبوتنيك. وذكرت الصحيفة أن "الاجتماع المقرر للرئيس مع كبار مسؤولي الإدارة سيُخصص لمناقشة الخطوات التالية"، مشيرة إلى أن من المتوقع مشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين.
وبحسب الصحيفة، قد تشمل الخيارات المطروحة "نشر أدوات سيبرانية سرية ضد أهداف عسكرية ومدنية إيرانية، وفرض عقوبات إضافية على طهران، فضلًا عن توجيه ضربات عسكرية".
وأوضحت أن الرئيس الأمريكي لا يُتوقع أن يتخذ قرارًا نهائيًا
خلال هذا الاجتماع، إذ لا تزال المناقشات في مراحلها الأولى.
وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مسؤول في البيت الأبيض، أن ترامب لا يدرس خيار نشر قوات عسكرية داخل إيران ضمن أي سيناريو لتدخل محتمل.
كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي اطّلع على خيارات محتملة لشن هجمات ضد إيران على خلفية الاحتجاجات الجارية هناك، وأنه يدرس بجدية إمكانية الموافقة على ضربات.
وبوقت سابق، حذر ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قُتل المتظاهرون، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.
وكتب ترامب في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن "إيران تتطلع إلى الحرية، ربما أكثر من أي وقت مضى. والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة".
وانطلقت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة الريال الإيراني، وتركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.
ولاحقًا تحولت الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعًا سياسيًا، موجهةً سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأُفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضًا.