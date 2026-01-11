https://sarabic.ae/20260111/إعلام-ترامب-يعقد-اجتماعا-الثلاثاء-لبحث-اتخاذ-خطوات-محتملة-ضد-إيران-1109140106.html

إعلام: ترامب يعقد اجتماعا الثلاثاء لبحث اتخاذ خطوات محتملة ضد إيران

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين، بأن الرئيس دونالد ترامب سيعقد، يوم الثلاثاء، اجتماعًا مع كبار مسؤولي إدارته لبحث اتخاذ خطوات ضد...

موسكو –سبوتنيك. وذكرت الصحيفة أن "الاجتماع المقرر للرئيس مع كبار مسؤولي الإدارة سيُخصص لمناقشة الخطوات التالية"، مشيرة إلى أن من المتوقع مشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين.وأوضحت أن الرئيس الأمريكي لا يُتوقع أن يتخذ قرارًا نهائيًا خلال هذا الاجتماع، إذ لا تزال المناقشات في مراحلها الأولى.وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مسؤول في البيت الأبيض، أن ترامب لا يدرس خيار نشر قوات عسكرية داخل إيران ضمن أي سيناريو لتدخل محتمل.كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي اطّلع على خيارات محتملة لشن هجمات ضد إيران على خلفية الاحتجاجات الجارية هناك، وأنه يدرس بجدية إمكانية الموافقة على ضربات.وبوقت سابق، حذر ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قُتل المتظاهرون، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.وكتب ترامب في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن "إيران تتطلع إلى الحرية، ربما أكثر من أي وقت مضى. والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة".وانطلقت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة الريال الإيراني، وتركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.ولاحقًا تحولت الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعًا سياسيًا، موجهةً سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأُفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضًا.

