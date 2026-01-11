إعلام: ترامب يعقد اجتماعا الثلاثاء لبحث اتخاذ خطوات محتملة ضد إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تأكيد تركي على قرب الاتفاق حول أوكرانيا.. اتفاق بين الجيش وقسد على وقف العمليات في حلب
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260111/إعلام-ترامب-يعقد-اجتماعا-الثلاثاء-لبحث-اتخاذ-خطوات-محتملة-ضد-إيران-1109140106.html
إعلام: ترامب يعقد اجتماعا الثلاثاء لبحث اتخاذ خطوات محتملة ضد إيران
إعلام: ترامب يعقد اجتماعا الثلاثاء لبحث اتخاذ خطوات محتملة ضد إيران
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين، بأن الرئيس دونالد ترامب سيعقد، يوم الثلاثاء، اجتماعًا مع كبار مسؤولي إدارته لبحث اتخاذ خطوات ضد... 11.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-11T23:10+0000
2026-01-11T23:42+0000
العالم
إيران
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108917112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f4290f5188d93c3faa66b403d05b965.jpg
موسكو –سبوتنيك. وذكرت الصحيفة أن "الاجتماع المقرر للرئيس مع كبار مسؤولي الإدارة سيُخصص لمناقشة الخطوات التالية"، مشيرة إلى أن من المتوقع مشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين.وأوضحت أن الرئيس الأمريكي لا يُتوقع أن يتخذ قرارًا نهائيًا خلال هذا الاجتماع، إذ لا تزال المناقشات في مراحلها الأولى.وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مسؤول في البيت الأبيض، أن ترامب لا يدرس خيار نشر قوات عسكرية داخل إيران ضمن أي سيناريو لتدخل محتمل.كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي اطّلع على خيارات محتملة لشن هجمات ضد إيران على خلفية الاحتجاجات الجارية هناك، وأنه يدرس بجدية إمكانية الموافقة على ضربات.وبوقت سابق، حذر ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قُتل المتظاهرون، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.وكتب ترامب في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن "إيران تتطلع إلى الحرية، ربما أكثر من أي وقت مضى. والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة".وانطلقت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة الريال الإيراني، وتركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.ولاحقًا تحولت الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعًا سياسيًا، موجهةً سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأُفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضًا.
https://sarabic.ae/20260111/إعلام-ترامب-يدرس-بجدية-خيارات-الهجوم-على-إيران-1109112444.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108917112_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8dd75d145b7ca1c8aebe6141fa2779dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, إيران, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: ترامب يعقد اجتماعا الثلاثاء لبحث اتخاذ خطوات محتملة ضد إيران

23:10 GMT 11.01.2026 (تم التحديث: 23:42 GMT 11.01.2026)
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين، بأن الرئيس دونالد ترامب سيعقد، يوم الثلاثاء، اجتماعًا مع كبار مسؤولي إدارته لبحث اتخاذ خطوات ضد إيران.
موسكو –سبوتنيك. وذكرت الصحيفة أن "الاجتماع المقرر للرئيس مع كبار مسؤولي الإدارة سيُخصص لمناقشة الخطوات التالية"، مشيرة إلى أن من المتوقع مشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين.
وبحسب الصحيفة، قد تشمل الخيارات المطروحة "نشر أدوات سيبرانية سرية ضد أهداف عسكرية ومدنية إيرانية، وفرض عقوبات إضافية على طهران، فضلًا عن توجيه ضربات عسكرية".
وأوضحت أن الرئيس الأمريكي لا يُتوقع أن يتخذ قرارًا نهائيًا خلال هذا الاجتماع، إذ لا تزال المناقشات في مراحلها الأولى.
وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مسؤول في البيت الأبيض، أن ترامب لا يدرس خيار نشر قوات عسكرية داخل إيران ضمن أي سيناريو لتدخل محتمل.
كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي اطّلع على خيارات محتملة لشن هجمات ضد إيران على خلفية الاحتجاجات الجارية هناك، وأنه يدرس بجدية إمكانية الموافقة على ضربات.
وبوقت سابق، حذر ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قُتل المتظاهرون، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
إعلام: ترامب يدرس بجدية خيارات الهجوم على إيران
04:46 GMT
وكتب ترامب في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن "إيران تتطلع إلى الحرية، ربما أكثر من أي وقت مضى. والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة".
وانطلقت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة الريال الإيراني، وتركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.
ولاحقًا تحولت الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعًا سياسيًا، موجهةً سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأُفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала