البيت الأبيض: ترامب يفضل الدبلوماسية في علاقاته مع إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تأكيد تركي على قرب الاتفاق حول أوكرانيا.. اتفاق بين الجيش وقسد على وقف العمليات في حلب
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260112/البيت-الأبيض-ترامب-يفضل-الدبلوماسية-في-علاقاته-مع-إيران-1109170190.html
البيت الأبيض: ترامب يفضل الدبلوماسية في علاقاته مع إيران
البيت الأبيض: ترامب يفضل الدبلوماسية في علاقاته مع إيران
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، أن الدبلوماسية "كانت وستظل الخيار المفضل" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قضية العلاقات مع... 12.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-12T19:17+0000
2026-01-12T19:17+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105140501_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_46341a92f47e03282985c48fd61ebe30.jpg
وقالت ليفيت، خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية ردا على سؤال حول حالة العلاقات الحالية بين واشنطن وطهران: "الرئيس ترامب كان دائما يقول إن الدبلوماسية هي الخيار الأول، وستظل كذلك".وأضافت ليفيت: "أفهم أن ستيف ويتكوف (المبعوث الأمريكي الخاص)، سيستمر في أن يكون لاعبا مهما جدا في الدبلوماسية فيما يخص إيران".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن هناك من يحاول جر واشنطن للحرب بهدف تحقيق مصالح إسرائيل، قائلا: "إذا أرادت واشنطن اختبار الخيار العسكري الذي اختبرته سابقا فنحن مستعدون له".وتابع: "إسرائيل والولايات المتحدة تستخدمان محاولات زعزعة استقرار الوضع في إيران لتحقيق ما لم تتمكنا من تحقيقه عبر الحرب".
https://sarabic.ae/20260112/عراقجي-هناك-من-يحاول-جر-واشنطن-للحرب-بهدف-تحقيق-مصالح-إسرائيل-1109167546.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105140501_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_9e0874cdd7624677fc679d62a721305b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

البيت الأبيض: ترامب يفضل الدبلوماسية في علاقاته مع إيران

19:17 GMT 12.01.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، أن الدبلوماسية "كانت وستظل الخيار المفضل" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قضية العلاقات مع إيران.
وقالت ليفيت، خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية ردا على سؤال حول حالة العلاقات الحالية بين واشنطن وطهران: "الرئيس ترامب كان دائما يقول إن الدبلوماسية هي الخيار الأول، وستظل كذلك".

وتابعت: "الرئيس ترامب دائمًا يحافظ ببراعة على جميع الخيارات، والضربات الجوية هي واحدة من العديد من الخيارات التي يدرسها القائد الأعلى للقوات المسلحة. ومع ذلك، تبقى الدبلوماسية دائما الخيار الأول بالنسبة للرئيس".

وأضافت ليفيت: "أفهم أن ستيف ويتكوف (المبعوث الأمريكي الخاص)، سيستمر في أن يكون لاعبا مهما جدا في الدبلوماسية فيما يخص إيران".
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
عراقجي: إذا أرادت واشنطن الحرب فإيران مستعدة لها
17:09 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن هناك من يحاول جر واشنطن للحرب بهدف تحقيق مصالح إسرائيل، قائلا: "إذا أرادت واشنطن اختبار الخيار العسكري الذي اختبرته سابقا فنحن مستعدون له".

وأضافت في تصريحات لوسائل إعلام عربية: "لا يمكن الجمع بين أفكار واشنطن المطروحة وإطلاقها تهديدات ضد إيران"، مضيفا: "لدينا استعداد عسكري كبير وواسع مقارنة بما كان خلال الحرب الأخيرة".

وتابع: "إسرائيل والولايات المتحدة تستخدمان محاولات زعزعة استقرار الوضع في إيران لتحقيق ما لم تتمكنا من تحقيقه عبر الحرب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала