البيت الأبيض: ترامب يفضل الدبلوماسية في علاقاته مع إيران
صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، أن الدبلوماسية "كانت وستظل الخيار المفضل" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قضية العلاقات مع إيران.
وقالت ليفيت، خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية ردا على سؤال حول حالة العلاقات الحالية بين واشنطن وطهران: "الرئيس ترامب كان دائما يقول إن الدبلوماسية هي الخيار الأول، وستظل كذلك".وأضافت ليفيت: "أفهم أن ستيف ويتكوف (المبعوث الأمريكي الخاص)، سيستمر في أن يكون لاعبا مهما جدا في الدبلوماسية فيما يخص إيران".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن هناك من يحاول جر واشنطن للحرب بهدف تحقيق مصالح إسرائيل، قائلا: "إذا أرادت واشنطن اختبار الخيار العسكري الذي اختبرته سابقا فنحن مستعدون له".وتابع: "إسرائيل والولايات المتحدة تستخدمان محاولات زعزعة استقرار الوضع في إيران لتحقيق ما لم تتمكنا من تحقيقه عبر الحرب".
البيت الأبيض: ترامب يفضل الدبلوماسية في علاقاته مع إيران
صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، أن الدبلوماسية "كانت وستظل الخيار المفضل" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قضية العلاقات مع إيران.
وقالت ليفيت، خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية ردا على سؤال حول حالة العلاقات الحالية بين واشنطن وطهران: "الرئيس ترامب كان دائما يقول إن الدبلوماسية هي الخيار الأول، وستظل كذلك".
وتابعت: "الرئيس ترامب دائمًا يحافظ ببراعة على جميع الخيارات، والضربات الجوية هي واحدة من العديد من الخيارات التي يدرسها القائد الأعلى للقوات المسلحة. ومع ذلك، تبقى الدبلوماسية دائما الخيار الأول بالنسبة للرئيس".
وأضافت ليفيت: "أفهم أن ستيف ويتكوف (المبعوث الأمريكي الخاص)، سيستمر في أن يكون لاعبا مهما جدا في الدبلوماسية فيما يخص إيران".
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن هناك من يحاول جر واشنطن للحرب بهدف تحقيق مصالح إسرائيل، قائلا: "إذا أرادت واشنطن اختبار الخيار العسكري الذي اختبرته سابقا فنحن مستعدون له
".
وأضافت في تصريحات لوسائل إعلام عربية: "لا يمكن الجمع بين أفكار واشنطن المطروحة وإطلاقها تهديدات ضد إيران"، مضيفا: "لدينا استعداد عسكري كبير وواسع مقارنة بما كان خلال الحرب الأخيرة".
وتابع: "إسرائيل والولايات المتحدة تستخدمان محاولات زعزعة استقرار الوضع في إيران لتحقيق ما لم تتمكنا من تحقيقه عبر الحرب".