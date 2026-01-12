https://sarabic.ae/20260112/البيت-الأبيض-ترامب-يفضل-الدبلوماسية-في-علاقاته-مع-إيران-1109170190.html

البيت الأبيض: ترامب يفضل الدبلوماسية في علاقاته مع إيران

وقالت ليفيت، خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية ردا على سؤال حول حالة العلاقات الحالية بين واشنطن وطهران: "الرئيس ترامب كان دائما يقول إن الدبلوماسية هي الخيار الأول، وستظل كذلك".وأضافت ليفيت: "أفهم أن ستيف ويتكوف (المبعوث الأمريكي الخاص)، سيستمر في أن يكون لاعبا مهما جدا في الدبلوماسية فيما يخص إيران".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن هناك من يحاول جر واشنطن للحرب بهدف تحقيق مصالح إسرائيل، قائلا: "إذا أرادت واشنطن اختبار الخيار العسكري الذي اختبرته سابقا فنحن مستعدون له".وتابع: "إسرائيل والولايات المتحدة تستخدمان محاولات زعزعة استقرار الوضع في إيران لتحقيق ما لم تتمكنا من تحقيقه عبر الحرب".

