إعلام: استئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا في أبو ظبي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: استئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا في أبو ظبي
إعلام: استئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا في أبو ظبي
رئيس دولة الإمارات يستقبل وفودا من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة
إعلام: استئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا في أبو ظبي

أعلنت وسائل إعلام، اليوم السبت، استئناف الجولة الثانية من المفاوضات، لليوم الثاني بشأن أوكرانيا في أبو ظبي بالإمارات.
وقالت وسائل الإعلام: "المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا تستأنف في أبو ظبي".
وأشار مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن الاجتماع الثلاثي حول أوكرانيا في أبو ظبي الذي بدأ للتو لن يحضره الصحفيون، ولا توجد معلومات حتى الآن بشأن إمكانية عقد مؤتمر صحفي.

عُقدت الجولة الأولى من المحادثات، يوم أمس الجمعة، خلف أبواب مغلقة أيضاً. وصرح مسؤول في الإدارة الأمريكية، أن الاجتماع كان مثمراً. ووفقاً لفلاديمير زيلينسكي، فقد نوقشت معايير إنهاء النزاع.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن المحادثات جرت بصيغ مختلفة، حيث انقسم المشاركون إلى مجموعات لمناقشة مواضيع محددة.
وكشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن المحور الرئيسي للمحادثات الأمريكية الروسية الأوكرانية في أبو ظبي، يتمثل في التوصل لتفاهمات بشأن مسألة السيطرة على الأراضي.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبو ظبي، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
رئيس دولة الإمارات يستقبل وفودا من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة
أمس, 16:57 GMT
مساء الجمعة، أجرى فلاديمير بوتين محادثات في الكرملين مع وفد أمريكي برئاسة ويتكوف. وعقب المحادثات، قررت روسيا والولايات المتحدة عقد الاجتماع الأول لفريق عمل معني بقضايا الأمن، يضم ممثلين عن البلدين وأوكرانيا.

وكما أكد مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، أقر الأمريكيون بأنه بدون حل القضية الإقليمية وفقًا للصيغة المتفق عليها في أنكوريج، لا يوجد أمل في التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.

وانطلق فريق عمل روسي معني بالشؤون الأمنية، يوم أمس الجمعة، إلى أبوظبي لإجراء محادثات. ويتألف الفريق من ممثلين عن وزارة الدفاع، ولم يكشف الكرملين بعد عن تشكيلته. وسيُحدد موعد بدء الاجتماع عند وصول المشاركين. وإذا لزم الأمر، ستُعقد اتصالات يومي الجمعة والسبت.
وأكد بيسكوف مجدداً على ضرورة انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وهو شرط أساسي وضعته موسكو. ويمكن استخدام جزء من الأموال المجمدة من الأصول الروسية في الولايات المتحدة لإعادة إعمار المناطق المتضررة هناك.
الكرملين: الوفد الروسي المفاوض في أبو ظبي تلقى تعليمات من بوتين
إعلام: المحادثات الأمريكية الروسية الأوكرانية في أبو ظبي تركز في الأساس على قضية الأراضي
