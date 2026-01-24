https://sarabic.ae/20260124/إعلام-استئناف-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-في-أبو-ظبي-1109581259.html
أعلنت وسائل إعلام، اليوم السبت، استئناف الجولة الثانية من المفاوضات، لليوم الثاني بشأن أوكرانيا في أبو ظبي بالإمارات. 24.01.2026, سبوتنيك عربي
وقالت وسائل الإعلام: "المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا تستأنف في أبو ظبي".وأشار مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن الاجتماع الثلاثي حول أوكرانيا في أبو ظبي الذي بدأ للتو لن يحضره الصحفيون، ولا توجد معلومات حتى الآن بشأن إمكانية عقد مؤتمر صحفي.وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن المحادثات جرت بصيغ مختلفة، حيث انقسم المشاركون إلى مجموعات لمناقشة مواضيع محددة.وكشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن المحور الرئيسي للمحادثات الأمريكية الروسية الأوكرانية في أبو ظبي، يتمثل في التوصل لتفاهمات بشأن مسألة السيطرة على الأراضي.مساء الجمعة، أجرى فلاديمير بوتين محادثات في الكرملين مع وفد أمريكي برئاسة ويتكوف. وعقب المحادثات، قررت روسيا والولايات المتحدة عقد الاجتماع الأول لفريق عمل معني بقضايا الأمن، يضم ممثلين عن البلدين وأوكرانيا.وانطلق فريق عمل روسي معني بالشؤون الأمنية، يوم أمس الجمعة، إلى أبوظبي لإجراء محادثات. ويتألف الفريق من ممثلين عن وزارة الدفاع، ولم يكشف الكرملين بعد عن تشكيلته. وسيُحدد موعد بدء الاجتماع عند وصول المشاركين. وإذا لزم الأمر، ستُعقد اتصالات يومي الجمعة والسبت.وأكد بيسكوف مجدداً على ضرورة انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وهو شرط أساسي وضعته موسكو. ويمكن استخدام جزء من الأموال المجمدة من الأصول الروسية في الولايات المتحدة لإعادة إعمار المناطق المتضررة هناك.الكرملين: الوفد الروسي المفاوض في أبو ظبي تلقى تعليمات من بوتينإعلام: المحادثات الأمريكية الروسية الأوكرانية في أبو ظبي تركز في الأساس على قضية الأراضي
أعلنت وسائل إعلام، اليوم السبت، استئناف الجولة الثانية من المفاوضات، لليوم الثاني بشأن أوكرانيا في أبو ظبي بالإمارات.
وقالت وسائل الإعلام: "المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا تستأنف في أبو ظبي".
وأشار مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن الاجتماع الثلاثي حول أوكرانيا في أبو ظبي الذي بدأ للتو لن يحضره الصحفيون، ولا توجد معلومات حتى الآن بشأن إمكانية عقد مؤتمر صحفي.
عُقدت الجولة الأولى من المحادثات، يوم أمس الجمعة، خلف أبواب مغلقة أيضاً. وصرح مسؤول في الإدارة الأمريكية، أن الاجتماع كان مثمراً. ووفقاً لفلاديمير زيلينسكي، فقد نوقشت معايير إنهاء النزاع.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن المحادثات جرت بصيغ مختلفة، حيث انقسم المشاركون إلى مجموعات لمناقشة مواضيع محددة.
وكشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن المحور الرئيسي للمحادثات الأمريكية الروسية الأوكرانية في أبو ظبي، يتمثل في التوصل لتفاهمات بشأن مسألة السيطرة على الأراضي.
مساء الجمعة، أجرى فلاديمير بوتين محادثات في الكرملين مع وفد أمريكي برئاسة ويتكوف. وعقب المحادثات، قررت روسيا والولايات المتحدة عقد الاجتماع الأول لفريق عمل معني بقضايا الأمن، يضم ممثلين عن البلدين وأوكرانيا.
وكما أكد مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، أقر الأمريكيون بأنه بدون حل القضية الإقليمية وفقًا للصيغة المتفق عليها في أنكوريج، لا يوجد أمل في التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.
وانطلق فريق عمل روسي معني بالشؤون الأمنية، يوم أمس الجمعة، إلى أبوظبي لإجراء محادثات. ويتألف الفريق من ممثلين عن وزارة الدفاع، ولم يكشف الكرملين بعد عن تشكيلته. وسيُحدد موعد بدء الاجتماع عند وصول المشاركين. وإذا لزم الأمر، ستُعقد اتصالات يومي الجمعة والسبت.
وأكد بيسكوف مجدداً على ضرورة انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وهو شرط أساسي وضعته موسكو. ويمكن استخدام جزء من الأموال المجمدة من الأصول الروسية في الولايات المتحدة لإعادة إعمار المناطق المتضررة هناك.