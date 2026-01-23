https://sarabic.ae/20260123/الكرملين-الوفد-الروسي-المفاوض-في-أبو-ظبي-تلقى-تعليمات-من-بوتين--1109558525.html
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الوفد الروسي المشارك في المحادثات مع الولايات المتحدة وأوكرانيا في الإمارات العربية المتحدة تلقى تعليمات... 23.01.2026, سبوتنيك عربي
11:22 GMT 23.01.2026 (تم التحديث: 11:30 GMT 23.01.2026)
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الوفد الروسي المشارك في المحادثات مع الولايات المتحدة وأوكرانيا في الإمارات العربية المتحدة تلقى تعليمات من الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال بيسكوف: "تلقوا تعليمات من رئيس الدولة الليلة الماضية".
وانطلق فريق عمل روسي معني بالشؤون الأمنية، صباح اليوم الجمعة، إلى أبوظبي لإجراء محادثات. ويتألف الفريق من ممثلين عن وزارة الدفاع، ولم يكشف الكرملين بعد عن تشكيلته. وسيُحدد موعد بدء الاجتماع عند وصول المشاركين. وإذا لزم الأمر، ستُعقد اتصالات يومي الجمعة والسبت.
وأكد بيسكوف مجدداً على ضرورة انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وهو شرط أساسي وضعته موسكو. ويمكن استخدام جزء من الأموال المجمدة من الأصول الروسية في الولايات المتحدة لإعادة إعمار المناطق المتضررة هناك.
سيجتمع رئيسا مجموعة الشؤون الاقتصادية الثنائية، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، في الإمارات العربية المتحدة يومي الجمعة والسبت لمناقشة الأموال المجمدة، وفقا لبيسكوف.
وأوضح المتحدث باسم الكرملين قائلاً: "فيما يتعلق بالأموال المجمدة في الولايات المتحدة، لن أذكر المبلغ بالتحديد، لكنني أقول إنه يقل قليلاً عن 5 مليارات دولار".
وكشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن المحور الرئيسي للمحادثات الأمريكية الروسية الأوكرانية في أبو ظبي، يتمثل في التوصل لتفاهمات بشأن مسألة السيطرة على الأراضي.
وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدر مطلع: "المحور الرئيسي التي سيناقش في أبو ظبي هو مسألة السيطرة على الأراضي".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن مفاوضات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكووف وجاريد كوشنر وجوش غرونباوم (حول النزاع الأوكراني) كانت "بناءة وصريحة للغاية".