الكرملين: على القوات الأوكرانية الانسحاب من إقليم دونباس وهذا شرط مهم للجانب الروسي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية يجب أن تنسحب من إقليم دونباس، مشددًا على أن هذا شرط مهم للجانب الروسي. 23.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-23T09:48+0000
2026-01-23T09:48+0000
2026-01-23T10:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
وقال بيسكوف للصحفيين: "موقف روسيا واضح، على أوكرانيا وقواتها المسلحة مغادرة دونباس، يجب سحب تلك القوات، وهذا شرط بالغ الأهمية".وشدد بيسكوف، على أن إقليم دونباس تعرض لأضرار جسيمة جراء العمليات القتالية.وعلق بيسكوف، على المحادثات الروسية الأمريكية في الكرملين، بأن العمل مكثف، والموضوع بالغ الأهمية ومعقد للغاية.وقال بيسكوف للصحفيين: "الحقيقة هي في أن العمل مكثف، الموضوع مهم للغاية، معقد وحاسم للغاية".وبحسب تقرير نُشر على موقع الكرملين الإلكتروني، فإن المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، استمرت 3 ساعات و39 دقيقة.وأضاف أوشاكوف بعد انتهاء الاجتماع أن "الأطراف أكدت أنه لا يمكن توقع تسوية طويلة الأمد دون حل القضية الإقليمية، كما تم الاتفاق على عقد أول اجتماع لمجموعة العمل الثلاثية حول الأمن يوم الجمعة في أبوظبي، بمشاركة ممثلين من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا".الخارجية الصينية: الحوار الثلاثي السبيل الأمثل لحل الأزمة الأوكرانية
09:48 GMT 23.01.2026 (تم التحديث: 10:08 GMT 23.01.2026)
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية يجب أن تنسحب من إقليم دونباس، مشددًا على أن هذا شرط مهم للجانب الروسي.
وقال بيسكوف للصحفيين: "موقف روسيا واضح، على أوكرانيا وقواتها المسلحة مغادرة دونباس، يجب سحب تلك القوات، وهذا شرط بالغ الأهمية".
وشدد بيسكوف، على أن إقليم دونباس تعرض لأضرار جسيمة جراء العمليات القتالية.
وأوضح بيسكوف: لقد تضررت المناطق الواقعة في إقليم دونباس بالفعل بشكل كبير جراء العمليات القتالية.
وعلق بيسكوف، على المحادثات الروسية الأمريكية في الكرملين، بأن العمل مكثف، والموضوع بالغ الأهمية ومعقد للغاية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الحقيقة هي في أن العمل مكثف، الموضوع مهم للغاية، معقد وحاسم للغاية".
وبحسب تقرير نُشر على موقع الكرملين الإلكتروني، فإن المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، استمرت 3 ساعات و39 دقيقة.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن مفاوضات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكووف وجاريد كوشنر وجوش غرونباوم (حول النزاع الأوكراني) كانت "بناءة وصريحة للغاية".
وأضاف أوشاكوف بعد انتهاء الاجتماع أن "الأطراف أكدت أنه لا يمكن توقع تسوية طويلة الأمد دون حل القضية الإقليمية، كما تم الاتفاق على عقد أول اجتماع لمجموعة العمل الثلاثية حول الأمن يوم الجمعة في أبوظبي، بمشاركة ممثلين من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا".