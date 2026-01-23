https://sarabic.ae/20260123/رئيس-دولة-الإمارات-يستقبل-وفودا-من-روسيا-وأوكرانيا-والولايات-المتحدة-1109566759.html

رئيس دولة الإمارات يستقبل وفودا من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة

استقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفودا مشاركة في الاجتماع الأول للمجموعة الثلاثية العاملة بين روسيا والولايات المتحدة

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل وفودا من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا المشاركة في المحادثات الثلاثية التي تُعقد في دولة الإمارات".وأضافت الوكالة أن "الشيخ تمنى للمفاوضين التوفيق والنجاح في تحقيق نتائج إيجابية تُسهم في إنهاء النزاع المستمر منذ سنوات طويلة"، مؤكداً "دعم دولة الإمارات لجميع الجهود والمبادرات الرامية إلى إيجاد حل للأزمة الأوكرانية يلبي مصالح جميع الأطراف".وذكر وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أنه يأمل أن تسهم المحادثات الثلاثية في أبو ظبي بتقريب التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية.وأكد الوزير أن هذه الاستضافة تجسّد الثقة الدولية بدور دولة الإمارات الرائد ونهجها الثابت في دعم السلام، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية لشعبي البلدين وشعوب المنطقة كافة، مثمنًا الجهود التي بذلها فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تسهيل هذه المحادثات، وترسيخ الاستقرار، والدفع تجاه المسار السياسي.وأضاف أن دولة الإمارات ترتبط بشراكات راسخة مع الأطراف الثلاثة، بما يجسد التزامها ونهجها القائم على التعاون الإستراتيجي، الأمر الذي يمكّنها من الاضطلاع بدور موثوق في استضافة الحوار في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الدبلوماسية الجادة والمسؤولة.وأكد آل نهيان إيمان دولة الإمارات الراسخ بأن الحلول المستدامة للنزاعات لا تتحقق إلا من خلال الحوار وخفض التصعيد، مجددًا التزام الدولة ببناء الجسور الدبلوماسية ودعم أي تقدم تحرزه هذه المحادثات المهمة التي تأتي في هذا التوقيت الدقيق.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الوفد الروسي المشارك في المحادثات مع الولايات المتحدة وأوكرانيا في الإمارات العربية المتحدة تلقى تعليمات من الرئيس فلاديمير بوتين.وانطلق فريق عمل روسي معني بالشؤون الأمنية، صباح اليوم الجمعة، إلى أبوظبي لإجراء محادثات. ويتألف الفريق من ممثلين عن وزارة الدفاع، ولم يكشف الكرملين بعد عن تشكيلته. وسيُحدد موعد بدء الاجتماع عند وصول المشاركين. وإذا لزم الأمر، ستُعقد اتصالات يومي الجمعة والسبت.وأكد بيسكوف مجدداً على ضرورة انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وهو شرط أساسي وضعته موسكو. ويمكن استخدام جزء من الأموال المجمدة من الأصول الروسية في الولايات المتحدة لإعادة إعمار المناطق المتضررة هناك.

