الخارجية الإماراتية حول المفاوضات الروسية الأوكرانية في أبوظبي: تمت في أجواء بناءة وإيجابية

الخارجية الإماراتية حول المفاوضات الروسية الأوكرانية في أبوظبي: تمت في أجواء بناءة وإيجابية

أفادت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم السبت، بأن الوفدين الروسي والأوكراني أجريا اتصالاً مباشراً خلال اجتماع ثلاثي حول أوكرانيا في أبوظبي 24.01.2026, سبوتنيك عربي

ومن أبرز النقاط الواردة في بيان الوزارة، الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك": وأفاد مراسل "سبوتنك" بأن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر شاركا في محادثات ثلاثية حول أوكرانيا يوم السبت في أبوظبي.من جهته، صرح فلاديمير زيلينسكي بأنه "تمت مناقشة المعايير المحتملة لإنهاء النزاع والشروط اللازمة لذلك في أبو ظبي".وكان عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الجمعة، اجتماعا في الكرملين مع وفد أمريكي برئاسة ويتكوف. وعقب الاجتماع، قررت روسيا والولايات المتحدة عقد الاجتماع الأول لفريق عمل معني بقضايا الأمن، بمشاركة ممثلين عن البلدين وأوكرانيا. وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن المجموعة ضمت ممثلين عن قيادة وزارة الدفاع الروسية، بقيادة الأدميرال إيغور كوستيوكوف، رئيس المديرية الرئيسية لهيئة الأركان العامة.انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي وموسكو لا تساوم على الأراضي الجديدة التي انضمت في دونباس

