الخارجية الإماراتية حول المفاوضات الروسية الأوكرانية في أبوظبي: تمت في أجواء بناءة وإيجابية
ومن أبرز النقاط الواردة في بيان الوزارة، الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك": وأفاد مراسل "سبوتنك" بأن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر شاركا في محادثات ثلاثية حول أوكرانيا يوم السبت في أبوظبي.من جهته، صرح فلاديمير زيلينسكي بأنه "تمت مناقشة المعايير المحتملة لإنهاء النزاع والشروط اللازمة لذلك في أبو ظبي".وكان عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الجمعة، اجتماعا في الكرملين مع وفد أمريكي برئاسة ويتكوف. وعقب الاجتماع، قررت روسيا والولايات المتحدة عقد الاجتماع الأول لفريق عمل معني بقضايا الأمن، بمشاركة ممثلين عن البلدين وأوكرانيا. وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن المجموعة ضمت ممثلين عن قيادة وزارة الدفاع الروسية، بقيادة الأدميرال إيغور كوستيوكوف، رئيس المديرية الرئيسية لهيئة الأركان العامة.انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي وموسكو لا تساوم على الأراضي الجديدة التي انضمت في دونباس
أفادت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم السبت، بأن الوفدين الروسي والأوكراني أجريا اتصالاً مباشراً خلال اجتماع ثلاثي حول أوكرانيا في أبوظبي
ومن أبرز النقاط الواردة في بيان الوزارة، الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك":
تُثمن الإمارات عالياً جهود الرئيس ترامب لتيسير المفاوضات بشأن أوكرانيا.
ركزت المفاوضات بشأن أوكرانيا على العناصر العالقة في الاتفاق الأمريكي المقترح.
ستواصل الإمارات دعم الجهود الرامية إلى حل هذه القضية.

ووفقا للبيان، فانه خلال يومين من المحادثات في أبوظبي، ناقشت وفود من روسيا وأوكرانيا القضايا العالقة في خطة السلام الأمريكية، مضيفا أن "النقاش جرى في جو بناء وإيجابي، وشمل تفاعلا مباشرا بين الممثلين الروس والأوكرانيين حول القضايا العالقة في اتفاقية السلام المقترحة من الولايات المتحدة، فضلا عن تدابير بناء الثقة الرامية إلى تيسير التقدم نحو اتفاق شامل".

وأفاد مراسل "سبوتنك" بأن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر شاركا في محادثات ثلاثية حول أوكرانيا يوم السبت في أبوظبي.
من جهته، صرح فلاديمير زيلينسكي بأنه "تمت مناقشة المعايير المحتملة لإنهاء النزاع والشروط اللازمة لذلك في أبو ظبي".

واختُتمت اليوم السبت في أبوظبي محادثات أمنية استمرت يومين بين وفود من موسكو وواشنطن وكييف، عقدت خلف أبواب مغلقة. وترأس الوفد الروسي الأدميرال إيغور كوستيوكوف، رئيس الهيئة العامة للقوات المسلحة. ومن المتوقع أن يعلن ممثلون مُعتمدون في روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا نتائج الاجتماع. وبحسب موقع "أكسيوس"، كانت المحادثات إيجابية وبناءة، ومن الممكن عقد جولة جديدة الأسبوع المقبل في الإمارات.

وكان عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الجمعة، اجتماعا في الكرملين مع وفد أمريكي برئاسة ويتكوف. وعقب الاجتماع، قررت روسيا والولايات المتحدة عقد الاجتماع الأول لفريق عمل معني بقضايا الأمن، بمشاركة ممثلين عن البلدين وأوكرانيا.
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن المجموعة ضمت ممثلين عن قيادة وزارة الدفاع الروسية، بقيادة الأدميرال إيغور كوستيوكوف، رئيس المديرية الرئيسية لهيئة الأركان العامة.
انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي وموسكو لا تساوم على الأراضي الجديدة التي انضمت في دونباس
