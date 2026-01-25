https://sarabic.ae/20260125/إعلام-مقترح-أمريكي-أوكراني-لنشر-قوات-حفظ-سلام-في-دونيتسك-قوبل-برفض-روسي-1109623770.html
إعلام: مقترح أمريكي أوكراني لنشر "قوات حفظ سلام" في دونيتسك يقابل برفض روسي
إعلام: مقترح أمريكي أوكراني لنشر "قوات حفظ سلام" في دونيتسك يقابل برفض روسي
كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، بأن أمريكا وأوكرانيا ناقشتا إمكانية نشر "قوات حفظ سلام محايدة" في جزء من جمهورية دونيتسك الشعبية، وهو مقترح قوبل برفض من
واختتمت، أمس السبت، الجولة الثانية من المحادثات الثلاثية، بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، بشأن الأزمة الأوكرانية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويضم الوفد الروسي كبار ممثلي وزارة الدفاع الروسية، برئاسة رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف.
إعلام: مقترح أمريكي أوكراني لنشر "قوات حفظ سلام" في دونيتسك يقابل برفض روسي
كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، بأن أمريكا وأوكرانيا ناقشتا إمكانية نشر "قوات حفظ سلام محايدة" في جزء من جمهورية دونيتسك الشعبية، وهو مقترح قوبل برفض من الجانب الروسي.
وذكرت الصحيفة، في تقرير لها أن "المفاوضين الأمريكيين والأوكرانيين ناقشوا (خلال المحادثات الثلاثية التي ضمت روسيا وأمريكا وأوكرانيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي) إمكانية نشر قوات محايدة لتعمل كقوات حفظ سلام في جزء من جمهورية دونيتسك الشعبية، لكن روسيا، رفضت مثل هذا الحل"، وفقا للصحيفة.
واختتمت، أمس السبت، الجولة الثانية من المحادثات الثلاثية، بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، بشأن الأزمة الأوكرانية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ويضم الوفد الروسي كبار ممثلي وزارة الدفاع الروسية، برئاسة رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، أكد مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية أليكسي بوليشوك، في مقابلة مع "ريا نوفوستي"، أن "نشر وحدات عسكرية غربية ومستودعات وغيرها من البنية التحتية على الأراضي الأوكرانية يعد أمرًا غير مقبول وسيُصنف على أنه تدخل أجنبي"، مشددا "على أن جميع المنشآت العسكرية الغربية المنتشرة في أوكرانيا ستُعتبر أهدافاً عسكرية مشروعة للقوات المسلحة الروسية".