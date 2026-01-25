https://sarabic.ae/20260125/الكرملين-يؤكد-أهمية-موقع-غرينلاند-الاستراتيجي-بالنسبة-لروسيا-1109617998.html
الكرملين يؤكد أهمية موقع غرينلاند الاستراتيجي بالنسبة لروسيا
سبوتنيك عربي
ذكر المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن غرينلاند، من حيث موقعها، ذات أهمية بالغة لاستقرار روسيا وأمنها الاستراتيجيين. 25.01.2026, سبوتنيك عربي
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
وأضاف بيسكوف لوسائل إعلامية روسية: "بالتأكيد، هو موقع استراتيجي بامتياز من حيث الأمن الاستراتيجي. وبالطبع، لا أريد الخوض في مسألة من قد يهدد غرينلاند، لكن لا شك في أهميتها البالغة من ناحية الاستقرار والأمن الاستراتيجيين".وأكد أن الوضع حول غرينلاند لا يزال قيد الدراسة، إذ ليس لدى موسكو تفاصيل عن اتفاق محتمل بشأن الجزيرة.وأعرب بيسكوف عن استغرابه من المحادثات التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام لحلف الناتو مارك روته بشأن غرينلاند في دافوس.وكان ترامب قد برر ضرورة استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند بمزاعم تفيد بأن الجزيرة "محاطة بسفن صينية وروسية"، محذرا من "احتمالية وقوعها تحت سيطرة إحدى الدولتين إذا لم تتحرك واشنطن".وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن روسيا لا تتبنى أي خطط للاستيلاء على غرينلاند.
وأشار بيسكوف إلى أنه "سنحتاج إلى تحليل خطط الولايات المتحدة لإنشاء "القبة الذهبية" (في غرينلاند)، وتحديد نوع هذه القبة والتهديدات التي صُممت لمواجهتها"، مؤكدا أن العسكريين الروس "سيقومن بمراقبة هذه الخطط وتحليلها عن كثب".
وأكد أن الوضع حول غرينلاند لا يزال قيد الدراسة، إذ ليس لدى موسكو تفاصيل عن اتفاق محتمل بشأن الجزيرة.
وأعرب بيسكوف عن استغرابه من المحادثات التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام لحلف الناتو مارك روته بشأن غرينلاند في دافوس.
وقال: "إذا تساءلت عن علاقة الأمين العام لحلف الناتو بالدنمارك أو غرينلاند، فمن غير المرجح أن تجد إجابة. كما أنه من غير الواضح كيف يمكن للسيد روته أن يقرر مصير الدولة الدنماركية. هناك الكثير من الأمور الغريبة التي تحدث".
وكان ترامب قد برر ضرورة استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند بمزاعم تفيد بأن الجزيرة "محاطة بسفن صينية وروسية"، محذرا من "احتمالية وقوعها تحت سيطرة إحدى الدولتين إذا لم تتحرك واشنطن".
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن روسيا لا تتبنى أي خطط للاستيلاء على غرينلاند.