انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء عاصمة غرينلاند بسبب "حادث".. فيديو

سبوتنيك عربي

انقطعت الكهرباء في جميع أنحاء مدينة نوك ​عاصمة ‌غرينلاند، مساء أمس السبت، وأرجعت ‌شركة "نوكيسيورفيت" المزود المحلي ​للكهرباء، السبب في ذلك إلى ما وصفته بأنه... 25.01.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود أن انقطاع التيار ​الكهربائي حدث في وقت واحد في جميع أنحاء المدينة.وأصدرت ‍"نوكيسيورفيت" ‌وشرطة غرينلاند، ‍بيانين تم نشرهما ‌على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) بشأن انقطاع التيار الكهربائي، ‍لكن لم يقدم ‌أي منهما تفاصيل عن طبيعة "الحادث".وجاء هذا الانقطاع في أعقاب تحديث لإرشادات ​التأهب للطوارئ، التي أصدرتها سلطات غرينلاند، الأسبوع الماضي، ردًا على رغبة الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب، المعلنة في ضم الجزيرة التابعة للدنمارك إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

