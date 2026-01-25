انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء عاصمة غرينلاند بسبب "حادث".. فيديو

عربي
انقطعت الكهرباء في جميع أنحاء مدينة نوك ​عاصمة ‌غرينلاند، مساء أمس السبت، وأرجعت ‌شركة "نوكيسيورفيت" المزود المحلي ​للكهرباء، السبب في ذلك إلى ما وصفته بأنه "حادث"، مضيفة أنها تعمل على ​توفير طاقة احتياطية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود أن انقطاع التيار ​الكهربائي حدث في وقت واحد في جميع أنحاء المدينة.
وأصدرت ‍"نوكيسيورفيت" ‌وشرطة غرينلاند، ‍بيانين تم نشرهما ‌على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) بشأن انقطاع التيار الكهربائي، ‍لكن لم يقدم ‌أي منهما تفاصيل عن طبيعة "الحادث".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
ترامب: الولايات المتحدة تجري محادثات مهمة بشأن غرينلاند وتحصل على كل ما تريده
أمس, 17:24 GMT
وجاء هذا الانقطاع في أعقاب تحديث لإرشادات ​التأهب للطوارئ، التي أصدرتها سلطات غرينلاند، الأسبوع الماضي، ردًا على رغبة الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب، المعلنة في ضم الجزيرة التابعة للدنمارك إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
