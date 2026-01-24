https://sarabic.ae/20260124/ترامب-الولايات-المتحدة-تجري-محادثات-مهمة-بشأن-غرينلاند-وتحصل-على-كل-ما-تريده--1109594618.html

ترامب: الولايات المتحدة تجري محادثات مهمة بشأن غرينلاند وتحصل على كل ما تريده

ترامب: الولايات المتحدة تجري محادثات مهمة بشأن غرينلاند وتحصل على كل ما تريده

سبوتنيك عربي

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده من غرينلاند نتيجة للمفاوضات الجارية. 24.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-24T17:24+0000

2026-01-24T17:24+0000

2026-01-24T17:24+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

غرينلاند

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109479930_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd59924bbb4960955d267c5526314e97.jpg

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست": "سنحصل على كل ما نريده. هناك بعض المحادثات المهمة الجارية". وتجدر الإشارة إلى أن غرينلاند جزء من مملكة الدنمارك. ومع ذلك، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا وتكرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة. وقد حذرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.المفوضية الأوروبية: الاتحاد يفضل الحوار مع واشنطن ومستعد لإجراءات حاسمة بشأن غرينلاند

https://sarabic.ae/20260122/ترامب-الولايات-المتحدة-ستحصل-على-كل-ما-تريده-بشأن-غرينلاند-دون-مقابل-1109519216.html

الولايات المتحدة الأمريكية

غرينلاند

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, غرينلاند