ترامب: الولايات المتحدة تجري محادثات مهمة بشأن غرينلاند وتحصل على كل ما تريده
ترامب: الولايات المتحدة تجري محادثات مهمة بشأن غرينلاند وتحصل على كل ما تريده
وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست": "سنحصل على كل ما نريده. هناك بعض المحادثات المهمة الجارية". وتجدر الإشارة إلى أن غرينلاند جزء من مملكة الدنمارك. ومع ذلك، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا وتكرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة. وقد حذرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.المفوضية الأوروبية: الاتحاد يفضل الحوار مع واشنطن ومستعد لإجراءات حاسمة بشأن غرينلاند
وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده من غرينلاند نتيجة للمفاوضات الجارية.
وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست": "سنحصل على كل ما نريده. هناك بعض المحادثات المهمة الجارية".

و أعلن ترامب، يوم الأربعاء الماضي، أنه عقب اجتماعه مع أمين عام الناتو مارك روته، تم وضع الخطوط العريضة لاتفاقيات محتملة بشأن غرينلاند، مشيرا إلى أن "هذا الاتفاق، في حال إتمامه، سيكون حلا مرضيا بالنسبة للولايات المتحدة وجميع دول حلف الناتو".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
ترامب: الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده بشأن غرينلاند دون مقابل
22 يناير, 13:13 GMT
وتجدر الإشارة إلى أن غرينلاند جزء من مملكة الدنمارك. ومع ذلك، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا وتكرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة.
وقد حذرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
المفوضية الأوروبية: الاتحاد يفضل الحوار مع واشنطن ومستعد لإجراءات حاسمة بشأن غرينلاند
