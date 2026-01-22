https://sarabic.ae/20260122/ترامب-الولايات-المتحدة-ستحصل-على-كل-ما-تريده-بشأن-غرينلاند-دون-مقابل-1109519216.html

ترامب: الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده بشأن غرينلاند دون مقابل

ترامب: الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده بشأن غرينلاند دون مقابل

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده بشأن جزيرة غرينلاند دون مقابل. 22.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-22T13:13+0000

2026-01-22T13:13+0000

2026-01-22T13:13+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108917112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f4290f5188d93c3faa66b403d05b965.jpg

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس": "سنحصل على كل شيء، كل ما نريده، ودون مقابل".وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات حول حصولها على حق الوصول الكامل إلى جزيرة غرينلاند دون حد زمني.وأضاف ترامب ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط للاستحواذ على غرينلاند أو دفع ثمن مقابل ذلك: "نتحدث حول الأمر وهو محل مفاوضات حاليًا. جوهر الموضوع هو الوصول الكامل دون نهاية ودون حد زمني".وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، بأن روسيا لديها خبرة في حل قضايا مماثلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في تعليقه على الوضع المحيط في غرينلاند، مؤكدا أن موضوع نوايا الولايات المتحدة الأمريكية بشأن غرينلاند لا يعني روسيا.وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "لدينا خبرة في حل قضايا مماثلة مع الولايات المتحدة. في القرن التاسع عشر، وتحديدًا عام 1867 كما هو معلوم، باعت روسيا ألاسكا للولايات المتحدة، واشترتها الولايات المتحدة من روسيا".وأشار بوتين خلال الاجتماع، مستشهدا بألاسكا كمثال، إلى أن سعر غرينلاند قد يتراوح بين 200 و250 مليون دولار، قائلا: "مقارنة بأسعار الذهب آنذاك، لكان المبلغ أعلى، وربما يقارب المليار دولار. لكنني أعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على دفع هذا المبلغ".

https://sarabic.ae/20260122/إعلام-مشروع-اتفاق-بين-الناتو-وأمريكا-بشأن-غرينلاند-لا-ينص-على-نقل-السيادة-1109497589.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية