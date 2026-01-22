https://sarabic.ae/20260122/ترامب-الولايات-المتحدة-ستحصل-على-كل-ما-تريده-بشأن-غرينلاند-دون-مقابل-1109519216.html
ترامب: الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده بشأن غرينلاند دون مقابل
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده بشأن جزيرة غرينلاند دون مقابل. 22.01.2026, سبوتنيك عربي
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس": "سنحصل على كل شيء، كل ما نريده، ودون مقابل".وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات حول حصولها على حق الوصول الكامل إلى جزيرة غرينلاند دون حد زمني.وأضاف ترامب ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط للاستحواذ على غرينلاند أو دفع ثمن مقابل ذلك: "نتحدث حول الأمر وهو محل مفاوضات حاليًا. جوهر الموضوع هو الوصول الكامل دون نهاية ودون حد زمني".وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، بأن روسيا لديها خبرة في حل قضايا مماثلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في تعليقه على الوضع المحيط في غرينلاند، مؤكدا أن موضوع نوايا الولايات المتحدة الأمريكية بشأن غرينلاند لا يعني روسيا.وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "لدينا خبرة في حل قضايا مماثلة مع الولايات المتحدة. في القرن التاسع عشر، وتحديدًا عام 1867 كما هو معلوم، باعت روسيا ألاسكا للولايات المتحدة، واشترتها الولايات المتحدة من روسيا".وأشار بوتين خلال الاجتماع، مستشهدا بألاسكا كمثال، إلى أن سعر غرينلاند قد يتراوح بين 200 و250 مليون دولار، قائلا: "مقارنة بأسعار الذهب آنذاك، لكان المبلغ أعلى، وربما يقارب المليار دولار. لكنني أعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على دفع هذا المبلغ".
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده بشأن جزيرة غرينلاند دون مقابل.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس": "سنحصل على كل شيء، كل ما نريده، ودون مقابل".
وأضاف ترامب أن جزءًا من منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" سيغطي غرينلاند".
وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات حول حصولها على حق الوصول الكامل إلى جزيرة غرينلاند دون حد زمني.
وأضاف ترامب ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط للاستحواذ على غرينلاند أو دفع ثمن مقابل ذلك: "نتحدث حول الأمر وهو محل مفاوضات حاليًا. جوهر الموضوع هو الوصول الكامل دون نهاية ودون حد زمني".
وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، بأن روسيا لديها خبرة في حل قضايا مماثلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في تعليقه على الوضع المحيط في غرينلاند، مؤكدا أن موضوع نوايا الولايات المتحدة الأمريكية بشأن غرينلاند لا يعني روسيا.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "لدينا خبرة في حل قضايا مماثلة مع الولايات المتحدة. في القرن التاسع عشر، وتحديدًا عام 1867 كما هو معلوم، باعت روسيا ألاسكا للولايات المتحدة، واشترتها الولايات المتحدة من روسيا".
وأضاف: "ما يحدث في غرينلاند لا يهمنا على الإطلاق".
وأشار بوتين خلال الاجتماع، مستشهدا بألاسكا كمثال، إلى أن سعر غرينلاند قد يتراوح بين 200 و250 مليون دولار، قائلا: "مقارنة بأسعار الذهب آنذاك، لكان المبلغ أعلى، وربما يقارب المليار دولار. لكنني أعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على دفع هذا المبلغ".