إعلام: مشروع اتفاق بين "الناتو" وأمريكا بشأن غرينلاند لا ينص على نقل السيادة
وقال موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن "مصدرين مطلعين على مقترح أمين عام حلف الناتو مارك روته أكدا أنه لا يتضمن نقل السيادة الكاملة على غرينلاند من الدنمارك إلى الولايات المتحدة".وأضاف أن الاتفاق المقترح يتضمن نشر منظومة الدفاع الصاروخي المعروفة باسم "القبة الذهبية"، التي تعمل الولايات المتحدة حاليًا على تطويرها، إلى جانب تحديث اتفاقية الدفاع الموقعة بين واشنطن وكوبنهاغن عام 1951.وفي 14 يناير/ كانون الثاني 2026، جدد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جزيرة غرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مشيرا إلى أنه سيحاول فعل ذلك بطريقة سهلة وإذا لم تنجح سيلجأ لطريقة صعبة، على حد وصفه.وفي اليوم ذاته، أكدت المتحدثة باسم وزارة الحرب الأمريكية، كينغسلي ويلسون، أن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لتنفيذ أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غرينلاند في أي وقت.وتعد غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.
