https://sarabic.ae/20260114/وزارة-الحرب-الأمريكية-مستعدون-لتنفيذ-أوامر-ترامب-بشأن-غرينلاند-في-أي-وقت-1109244835.html

وزارة الحرب الأمريكية: مستعدون لتنفيذ أوامر ترامب بشأن غرينلاند في أي وقت

وزارة الحرب الأمريكية: مستعدون لتنفيذ أوامر ترامب بشأن غرينلاند في أي وقت

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الحرب الأمريكية، كينغسلي ويلسون، أن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لتنفيذ أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن غرينلاند في أي... 14.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-14T19:22+0000

2026-01-14T19:22+0000

2026-01-14T19:22+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

غرينلاند

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_321efcf61561b3d7660159a3d0689ceb.jpg

وقالت ويلسون لوكالة "سبوتنيك": "وزارة الحرب مستعدة لتنفيذ أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة (بشأن غرينلاند) متى دعت الحاجة".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرح وزير الدفاع الدنماركي، ترولز لوند بولسن، بأن كوبنهاغن ستواصل تعزيز وجودها العسكري في غرينلاند، ودعا إلى تعزيز قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في القطب الشمالي.وقال ترامب إن "حلف الناتو يجب أن يكون رائدًا في إتاحة المجال لحصول الولايات المتحدة على غرينلاند"، معتبرًا أن هذا "سيسهم في تعزيز قوة الحلف وفاعليته في مواجهة التحديات الأمنية".وأضاف أن "الناتو سيصبح أكثر قوة وفاعلية مع سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند"، في إشارة إلى أن توسّع النفوذ الأمريكي هناك يخدم مصالح الحلف.ورفض ترامب في وقت سابق، تقديم تعهد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند، كما امتنع عن إعطاء إجابة واضحة حول ما هو الأهم بالنسبة له، الجزيرة أم الحفاظ على حلف شمال الأطلسي.البرلمان الأوروبي: تصريحات ترامب بشأن غرينلاند غير مقبولةترامب: الولايات المتحدة بحاجة إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي

https://sarabic.ae/20260114/البرلمان-الأوروبي-تصريحات-ترامب-بشأن-غرينلاند-غير-مقبولة-1109242894.html

https://sarabic.ae/20260114/خبير-أي-تحرك-أوروبي-في-غرينلاند-قد-يؤدي-إلى-نهاية-حلف-الناتو-1109220229.html

الولايات المتحدة الأمريكية

غرينلاند

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, غرينلاند