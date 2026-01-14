https://sarabic.ae/20260114/ترامب-الولايات-المتحدة-بحاجة-إلى-غرينلاند-لأغراض-الأمن-القومي-1109229005.html

ترامب: الولايات المتحدة بحاجة إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جزيرة غرينلاند من أجل الأمن القومي الأمريكي.

وقال ترامب إن "حلف الناتو يجب أن يكون رائدًا في إتاحة المجال لحصول الولايات المتحدة على غرينلاند"، معتبرًا أن هذا سيسهم في تعزيز قوة الحلف وفاعليته في مواجهة التحديات الأمنية.وأضاف أن "الناتو سيصبح أكثر قوة وفاعلية مع سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند"، في إشارة إلى أن توسّع النفوذ الأمريكي هناك يخدم مصالح الحلف.وشدد ترامب على أن "غرينلاند ضرورية لبرنامج “القبة الذهبية” الدفاعي الصاروخي الأمريكي"، معتبرا أن موقع الجزيرة يساعد في تعزيز منظومة الدفاع الصاروخي القومي.وتعد غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.ورفض ترامب في وقت سابق، تقديم تعهد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند، كما امتنع عن إعطاء إجابة واضحة حول ما هو الأهم بالنسبة له، الجزيرة أم الحفاظ على حلف شمال الأطلسي.وحذرت سلطات الدنمارك وغرينلاند الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدة أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها. كما ناقشت دول الاتحاد الأوروبي، في يناير/كانون الثاني، ردود فعل محتملة في حال تحولت التهديدات الأمريكية بشأن غرينلاند إلى واقع.وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة، لكنها حصلت، عام 2009، على حكم ذاتي يتيح لها إدارة شؤونها الداخلية وتحديد سياستها الداخلية بشكل مستقل.خبير أرجنتيني: التهديد بإرسال قوات أوروبية إلى غرينلاند مجرد سياسة دعائية داخل الناتومشروع قانون أمريكي لحظر الاستيلاء على أراضي حلفاء "الناتو"

