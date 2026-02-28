https://sarabic.ae/20260228/نتنياهو-يجب-على-الإيرانيين-أن-يتوحدوا-لإسقاط-نظامهم---عاجل-1110877537.html

نتنياهو: يجب على الإيرانيين أن يتوحدوا لإسقاط نظامهم

نتنياهو: يجب على الإيرانيين أن يتوحدوا لإسقاط نظامهم - عاجل

وأكد نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة تتعاونان بشكل وثيق في إدارة التطورات الجارية، مشددا على أن التنسيق بين الجانبين مستمر.وأضاف أن الحرب الدائرة "ستؤدي إلى السلام"، معتبرا أن النظام الإيراني قتل العديد من الإسرائيليين، وأنه يجب ألا يُسمح له بامتلاك أسلحة نووية تهدد وجود إسرائيل.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ، شن ضربات وساعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، حيث وجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري الإيراني مطالبا اياه بإلقاء السلاح أو الموت، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تمت بمشاركة أمريكية – إسرائيلية بعد تنسيق دام لعدة أشهر.وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه أن أمريكا وإسرائيل شنتا، هجمات على مواقع عسكرية ومدنية وبنية تحتية دفاعية في عدة مدن إيرانية، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة أراضيها ووحدة أراضيها".وذكرت أن "الهجمات جاءت رغم استمرار العملية الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة"، مؤكدة "سعي طهران لعرض موقفها أمام المجتمع الدولي لإثبات عدالة الشعب الإيراني ورفض أي مبرر للعدوان".ودعت طهران الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الإدانة الشديدة للضربات التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران.ووصفت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بـ"الخطوة المتهورة"، داعية إلى العودة الفورية إلى الحل الدبلوماسي فيما يتعلق بهذا الملف.

