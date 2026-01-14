مشروع قانون أمريكي لحظر الاستيلاء على أراضي حلفاء "الناتو"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260114/مشروع-قانون-أمريكي-لحظر-الاستيلاء-على-أراضي-حلفاء-الناتو-1109215018.html
مشروع قانون أمريكي لحظر الاستيلاء على أراضي حلفاء "الناتو"
مشروع قانون أمريكي لحظر الاستيلاء على أراضي حلفاء "الناتو"
سبوتنيك عربي
قدم السناتوران من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ليزا موركوفسكي وجين شاهين، على خلفية خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على غرينلاند، مشروع قانون يحظر... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-14T02:18+0000
2026-01-14T02:18+0000
الناتو
أخبار الدنمارك
غرينلاند
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0e/1109215004_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_e3e260650db7eb7807cd4512c2e4d1fe.jpg
وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي لموركوفسكي: "اليوم قدم السناتوران الأمريكيان ليزا موركوفسكي وجين شاهين قانون حماية وحدة الناتو، وهو مشروع قانون ثنائي الحزب يهدف إلى حظر استخدام أموال وزارة الدفاع الأمريكية أو وزارة الخارجية الأمريكية لفرض حصار أو احتلال أو ضم أو أي شكل من أشكال السيطرة على أراضي دولة عضو في الناتو دون موافقة الحليف المعني أو دون إذن من مجلس شمال الأطلسي".وأضاف البيان أن مشروع القانون يحظر أيضًا استخدام أموال وزارة الخارجية لتطوير أو دعم أو تنفيذ أي خطط مماثلة ضد حلفاء الناتو.وتعد غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.ورفض ترامب في وقت سابق، تقديم تعهد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند، كما امتنع عن إعطاء إجابة واضحة حول ما هو الأهم بالنسبة له، الجزيرة أم الحفاظ على حلف شمال الأطلسي.وحذرت سلطات الدنمارك وغرينلاند الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدة أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها. كما ناقشت دول الاتحاد الأوروبي في يناير ردود فعل محتملة في حال تحولت التهديدات الأمريكية بشأن غرينلاند إلى واقع.وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة، لكنها حصلت عام 2009 على حكم ذاتي يتيح لها إدارة شؤونها الداخلية وتحديد سياستها الداخلية بشكل مستقل.
https://sarabic.ae/20260114/ترامب-يهدد-رئيس-وزراء-غرينلاند-بـمشكلة-كبيرة-1109214247.html
أخبار الدنمارك
غرينلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0e/1109215004_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_88ebbdff1b4e47d3ac20b1b79a97ce26.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الناتو, أخبار الدنمارك, غرينلاند, العالم
الناتو, أخبار الدنمارك, غرينلاند, العالم

مشروع قانون أمريكي لحظر الاستيلاء على أراضي حلفاء "الناتو"

02:18 GMT 14.01.2026
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورUS President Joe Biden delivers the State of the Union address to a joint session of Congress in the House Chamber of the Capitol in Washington, the United States.
US President Joe Biden delivers the State of the Union address to a joint session of Congress in the House Chamber of the Capitol in Washington, the United States. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قدم السناتوران من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ليزا موركوفسكي وجين شاهين، على خلفية خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على غرينلاند، مشروع قانون يحظر على الولايات المتحدة ضم أراضي حلفاء الناتو.
وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي لموركوفسكي: "اليوم قدم السناتوران الأمريكيان ليزا موركوفسكي وجين شاهين قانون حماية وحدة الناتو، وهو مشروع قانون ثنائي الحزب يهدف إلى حظر استخدام أموال وزارة الدفاع الأمريكية أو وزارة الخارجية الأمريكية لفرض حصار أو احتلال أو ضم أو أي شكل من أشكال السيطرة على أراضي دولة عضو في الناتو دون موافقة الحليف المعني أو دون إذن من مجلس شمال الأطلسي".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
ترامب يهدد رئيس وزراء غرينلاند بـ"مشكلة كبيرة"
00:35 GMT
وأضاف البيان أن مشروع القانون يحظر أيضًا استخدام أموال وزارة الخارجية لتطوير أو دعم أو تنفيذ أي خطط مماثلة ضد حلفاء الناتو.
وتعد غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.
ورفض ترامب في وقت سابق، تقديم تعهد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند، كما امتنع عن إعطاء إجابة واضحة حول ما هو الأهم بالنسبة له، الجزيرة أم الحفاظ على حلف شمال الأطلسي.
وحذرت سلطات الدنمارك وغرينلاند الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدة أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها. كما ناقشت دول الاتحاد الأوروبي في يناير ردود فعل محتملة في حال تحولت التهديدات الأمريكية بشأن غرينلاند إلى واقع.
وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة، لكنها حصلت عام 2009 على حكم ذاتي يتيح لها إدارة شؤونها الداخلية وتحديد سياستها الداخلية بشكل مستقل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала