مشروع قانون أمريكي لحظر الاستيلاء على أراضي حلفاء "الناتو"

مشروع قانون أمريكي لحظر الاستيلاء على أراضي حلفاء "الناتو"

قدم السناتوران من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ليزا موركوفسكي وجين شاهين، على خلفية خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على غرينلاند، مشروع قانون يحظر... 14.01.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي لموركوفسكي: "اليوم قدم السناتوران الأمريكيان ليزا موركوفسكي وجين شاهين قانون حماية وحدة الناتو، وهو مشروع قانون ثنائي الحزب يهدف إلى حظر استخدام أموال وزارة الدفاع الأمريكية أو وزارة الخارجية الأمريكية لفرض حصار أو احتلال أو ضم أو أي شكل من أشكال السيطرة على أراضي دولة عضو في الناتو دون موافقة الحليف المعني أو دون إذن من مجلس شمال الأطلسي".وأضاف البيان أن مشروع القانون يحظر أيضًا استخدام أموال وزارة الخارجية لتطوير أو دعم أو تنفيذ أي خطط مماثلة ضد حلفاء الناتو.وتعد غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.ورفض ترامب في وقت سابق، تقديم تعهد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند، كما امتنع عن إعطاء إجابة واضحة حول ما هو الأهم بالنسبة له، الجزيرة أم الحفاظ على حلف شمال الأطلسي.وحذرت سلطات الدنمارك وغرينلاند الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدة أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها. كما ناقشت دول الاتحاد الأوروبي في يناير ردود فعل محتملة في حال تحولت التهديدات الأمريكية بشأن غرينلاند إلى واقع.وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة، لكنها حصلت عام 2009 على حكم ذاتي يتيح لها إدارة شؤونها الداخلية وتحديد سياستها الداخلية بشكل مستقل.

