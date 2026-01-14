https://sarabic.ae/20260114/موسكو-الاتحاد-الأوروبي-يستخدم-إيران-لصرف-انتباه-مواطنيه-عن-غرينلاند-1109225095.html
موسكو: الاتحاد الأوروبي يستخدم إيران لصرف انتباه مواطنيه عن غرينلاند
موسكو: الاتحاد الأوروبي يستخدم إيران لصرف انتباه مواطنيه عن غرينلاند
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي، في مواجهة مطالب واشنطن في غرينلاند، قد لجأوا بشكل جماعي إلى الوضع في... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
وقالت زاخاروفا في حديثها لإذاعة "سبوتنيك": "لماذا لا تركزون كل جهودكم على غرينلاند الآن؟ ألا تعتقدون أن الوضع في إيران أصبح بمثابة منقذ لمسؤولي الاتحاد الأوروبي لتحويل انتباه شعبهم عن حقيقة أن جزيرتهم تسلب منهم؟".ووفقا لها، فإن قضية غرينلاند يجب أن تحظى بأكبر قدر من الاهتمام في بروكسل، لكن هذا لا يحدث.أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا على ضرورة انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة. وخلال ولايته الأولى، اقترح شراء غرينلاند، وفي مارس/آذار 2025، أعرب عن ثقته بإمكانية ضمها.ورفض ترامب في وقت سابق، تقديم تعهد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند، كما امتنع عن إعطاء إجابة واضحة حول ما هو الأهم بالنسبة له، الجزيرة أم الحفاظ على حلف شمال الأطلسي.وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة، لكنها حصلت، عام 2009، على حكم ذاتي يتيح لها إدارة شؤونها الداخلية وتحديد سياستها الداخلية بشكل مستقل.
وقالت زاخاروفا في حديثها لإذاعة "سبوتنيك": "لماذا لا تركزون كل جهودكم على غرينلاند الآن؟ ألا تعتقدون أن الوضع في إيران أصبح بمثابة منقذ لمسؤولي الاتحاد الأوروبي لتحويل انتباه شعبهم عن حقيقة أن جزيرتهم تسلب منهم؟".
ووفقا لها، فإن قضية غرينلاند يجب أن تحظى بأكبر قدر من الاهتمام في بروكسل، لكن هذا لا يحدث.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا على ضرورة انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة. وخلال ولايته الأولى، اقترح شراء غرينلاند، وفي مارس/آذار 2025، أعرب عن ثقته بإمكانية ضمها.
وتعد غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.
ورفض ترامب في وقت سابق، تقديم تعهد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند، كما امتنع عن إعطاء إجابة واضحة حول ما هو الأهم بالنسبة له، الجزيرة أم الحفاظ على حلف شمال الأطلسي.
وحذرت سلطات الدنمارك وغرينلاند الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدة أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها. كما ناقشت دول الاتحاد الأوروبي، في يناير/كانون الثاني، ردود فعل محتملة في حال تحولت التهديدات الأمريكية بشأن غرينلاند إلى واقع.
وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة، لكنها حصلت، عام 2009، على حكم ذاتي يتيح لها إدارة شؤونها الداخلية وتحديد سياستها الداخلية بشكل مستقل.