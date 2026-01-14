https://sarabic.ae/20260114/إعلام-سيطرة-الولايات-المتحدة-على-غرينلاند-نهاية-الأمن-العالمي-1109223084.html

إعلام: سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند نهاية الأمن العالمي

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن القادة الأوروبيين يعتقدون أن التدخل العسكري الأمريكي المباشر في غرينلاند سيشكل نهاية نظام الأمن الدولي الذي تم إنشاؤه بعد الحرب... 14.01.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت إحدى تلك الوسائل عن ثلاثة دبلوماسيين ومسؤول في الاتحاد الأوروبي: "تحاول الحكومات ( الأوروبية) تجنب الصدام العسكري (مع الولايات المتحدة)".وبحسب المصادر، اشتدّ النقاش بعد تصريحات ترامب الأخيرة التي أكد فيها أن الولايات المتحدة "بحاجة" إلى الجزيرة، وأنها لا تستبعد استخدام القوة.ووفقا للصحيفة، فإنه "من بين المقترحات هو استخدام الناتو لتعزيز أمن القطب الشمالي، ومنح الولايات المتحدة تنازلات بشأن استخراج المعادن، ويميل قادة الكتلة بشدة نحو المصالحة بشأن المواجهة مع ترامب".أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا على ضرورة انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة. وخلال ولايته الأولى، اقترح شراء غرينلاند، وفي مارس/آذار 2025، أعرب عن ثقته بإمكانية ضمها.ورفض ترامب في وقت سابق، تقديم تعهد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند، كما امتنع عن إعطاء إجابة واضحة حول ما هو الأهم بالنسبة له، الجزيرة أم الحفاظ على حلف شمال الأطلسي.وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة، لكنها حصلت، عام 2009، على حكم ذاتي يتيح لها إدارة شؤونها الداخلية وتحديد سياستها الداخلية بشكل مستقل.خبير أرجنتيني: التهديد بإرسال قوات أوروبية إلى غرينلاند مجرد سياسة دعائية داخل الناتومشروع قانون أمريكي لحظر الاستيلاء على أراضي حلفاء "الناتو"

