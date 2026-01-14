https://sarabic.ae/20260114/البرلمان-الأوروبي-تصريحات-ترامب-بشأن-غرينلاند-غير-مقبولة-1109242894.html
البرلمان الأوروبي: تصريحات ترامب بشأن غرينلاند غير مقبولة
وجاء في بيان البرلمان الأوروربي: "البرلمان الأوروبي يدين بشكل قاطع التصريحات الصادرة عن إدارة ترامب بشأن غرينلاند، والتي تشكل تحديا سافرا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وسيادة وسلامة أراضي حليف في حلف الناتو".وأضاف البيان: "يدعو البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي لتحديد دعم واضح وملموس لغرينلاند والدنمارك، والتمسك بمبادئ وقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي وميثاق حلف الناتو".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جزيرة غرينلاند من أجل الأمن القومي الأمريكي.وأضاف أن "الناتو سيصبح أكثر قوة وفاعلية مع سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند"، في إشارة إلى أن توسّع النفوذ الأمريكي هناك يخدم مصالح الحلف.ورفض ترامب في وقت سابق، تقديم تعهد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند، كما امتنع عن إعطاء إجابة واضحة حول ما هو الأهم بالنسبة له، الجزيرة أم الحفاظ على حلف شمال الأطلسي.
أدان البرلمان الأوروبي تصريحات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن استحواذ الولايات المتحدة على جزيرة غرينلاند التابعة للتاج الدنمارك، معتبرا أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتحديا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وجاء في بيان البرلمان الأوروربي: "البرلمان الأوروبي يدين بشكل قاطع التصريحات الصادرة عن إدارة ترامب بشأن غرينلاند، والتي تشكل تحديا سافرا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وسيادة وسلامة أراضي حليف في حلف الناتو".
وتابع البيان: "مثل هذه التصريحات غير مقبولة ولا مكان لها في العلاقات بين الشركاء الديمقراطيين".
وأضاف البيان: "يدعو البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي لتحديد دعم واضح وملموس لغرينلاند والدنمارك، والتمسك بمبادئ وقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي وميثاق حلف الناتو".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جزيرة غرينلاند من أجل الأمن القومي الأمريكي.
وقال ترامب إن "حلف الناتو يجب أن يكون رائدًا في إتاحة المجال لحصول الولايات المتحدة على غرينلاند"، معتبرًا أن هذا سيسهم في تعزيز قوة الحلف وفاعليته في مواجهة التحديات الأمنية.
وأضاف أن "الناتو سيصبح أكثر قوة وفاعلية مع سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند"، في إشارة إلى أن توسّع النفوذ الأمريكي هناك يخدم مصالح الحلف.
وتعد غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.
ورفض ترامب في وقت سابق، تقديم تعهد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند، كما امتنع عن إعطاء إجابة واضحة حول ما هو الأهم بالنسبة له، الجزيرة أم الحفاظ على حلف شمال الأطلسي.