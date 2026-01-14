https://sarabic.ae/20260114/البرلمان-الأوروبي-تصريحات-ترامب-بشأن-غرينلاند-غير-مقبولة-1109242894.html

البرلمان الأوروبي: تصريحات ترامب بشأن غرينلاند غير مقبولة

البرلمان الأوروبي: تصريحات ترامب بشأن غرينلاند غير مقبولة

أدان البرلمان الأوروبي تصريحات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن استحواذ الولايات المتحدة على جزيرة غرينلاند التابعة للتاج الدنمارك، معتبرا أنها تمثل... 14.01.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان البرلمان الأوروربي: "البرلمان الأوروبي يدين بشكل قاطع التصريحات الصادرة عن إدارة ترامب بشأن غرينلاند، والتي تشكل تحديا سافرا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وسيادة وسلامة أراضي حليف في حلف الناتو".وأضاف البيان: "يدعو البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي لتحديد دعم واضح وملموس لغرينلاند والدنمارك، والتمسك بمبادئ وقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي وميثاق حلف الناتو".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جزيرة غرينلاند من أجل الأمن القومي الأمريكي.وأضاف أن "الناتو سيصبح أكثر قوة وفاعلية مع سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند"، في إشارة إلى أن توسّع النفوذ الأمريكي هناك يخدم مصالح الحلف.ورفض ترامب في وقت سابق، تقديم تعهد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند، كما امتنع عن إعطاء إجابة واضحة حول ما هو الأهم بالنسبة له، الجزيرة أم الحفاظ على حلف شمال الأطلسي.

