https://sarabic.ae/20260125/تقارير-وفود-أمريكية-وروسية-وأوكرانية-تناولت-الغداء-معا-عقب-محادثات-في-أبوظبي-1109603578.html
تقارير: وفود أمريكية وروسية وأوكرانية تناولت الغداء معا عقب محادثات في أبوظبي
تقارير: وفود أمريكية وروسية وأوكرانية تناولت الغداء معا عقب محادثات في أبوظبي
سبوتنيك عربي
تناولت وفود أمريكية وروسية وأوكرانية الغداء معا عقب محادثات ثلاثية في أبوظبي حول حل النزاع في أوكرانيا، وبدا عليهم الانسجام وكأنهم أصدقاء، حسبما أفادت وسائل... 25.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-25T03:39+0000
2026-01-25T03:39+0000
أبو ظبي
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109584285_0:65:1290:791_1920x0_80_0_0_a9c8766d6a397e44057cb7dbc184ac6d.jpg
وقال المسؤول لموقع "أكسيوس"، "كانت هناك لحظة بدا فيها الجميع وكأنهم أصدقاء. شعرتُ بالأمل".ووفقًا للمسؤول، سار الغداء على نحوٍ ممتاز.واختُتم أمس السبت، في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثاني من محادثات الفريق الثلاثي المعني بالقضايا الأمنية، والذي يضم ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
https://sarabic.ae/20260124/ويتكوف-المحادثات-الثلاثية-بشأن-أوكرانيا-في-أبوظبي-كانت-بناءة-للغاية-عاجل--1109599521.html
أبو ظبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109584285_76:0:1215:854_1920x0_80_0_0_32b513061a773087003d957a066db192.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أبو ظبي, روسيا, أخبار أوكرانيا
أبو ظبي, روسيا, أخبار أوكرانيا

تقارير: وفود أمريكية وروسية وأوكرانية تناولت الغداء معا عقب محادثات في أبوظبي

03:39 GMT 25.01.2026
© Photo / x المحادثات حول أوكرانيا في أبو ظبي، رئيسي الوفدين الروسي والأوكراني، ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر.
المحادثات حول أوكرانيا في أبو ظبي، رئيسي الوفدين الروسي والأوكراني، ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
© Photo / x
تابعنا عبر
تناولت وفود أمريكية وروسية وأوكرانية الغداء معا عقب محادثات ثلاثية في أبوظبي حول حل النزاع في أوكرانيا، وبدا عليهم الانسجام وكأنهم أصدقاء، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مسؤول أمريكي.
وقال المسؤول لموقع "أكسيوس"، "كانت هناك لحظة بدا فيها الجميع وكأنهم أصدقاء. شعرتُ بالأمل".
ووفقًا للمسؤول، سار الغداء على نحوٍ ممتاز.
المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، رجل الأعمال جاريد كوشنر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ويتكوف: المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبوظبي كانت "بناءة للغاية"
أمس, 20:13 GMT
واختُتم أمس السبت، في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثاني من محادثات الفريق الثلاثي المعني بالقضايا الأمنية، والذي يضم ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
