تقارير: وفود أمريكية وروسية وأوكرانية تناولت الغداء معا عقب محادثات في أبوظبي
تقارير: وفود أمريكية وروسية وأوكرانية تناولت الغداء معا عقب محادثات في أبوظبي
25.01.2026
ووفقًا للمسؤول، سار الغداء على نحوٍ ممتاز.واختُتم أمس السبت، في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثاني من محادثات الفريق الثلاثي المعني بالقضايا الأمنية، والذي يضم ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
تناولت وفود أمريكية وروسية وأوكرانية الغداء معا عقب محادثات ثلاثية في أبوظبي حول حل النزاع في أوكرانيا، وبدا عليهم الانسجام وكأنهم أصدقاء، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مسؤول أمريكي.
وقال المسؤول لموقع "أكسيوس"، "كانت هناك لحظة بدا فيها الجميع وكأنهم أصدقاء. شعرتُ بالأمل".
واختُتم أمس السبت، في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثاني من محادثات الفريق الثلاثي المعني بالقضايا الأمنية، والذي يضم ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.