ويتكوف: المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبوظبي كانت "بناءة للغاية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي و موسكو تشترط الانسحاب الأوكراني من دُونْبَاس
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260124/ويتكوف-المحادثات-الثلاثية-بشأن-أوكرانيا-في-أبوظبي-كانت-بناءة-للغاية-عاجل--1109599521.html
ويتكوف: المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبوظبي كانت "بناءة للغاية"
ويتكوف: المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبوظبي كانت "بناءة للغاية"
سبوتنيك عربي
أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم السبت، أن روسيا وأمريكا وأوكرانيا اتفقت على استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل في أبوظبي، مشيرا إلى أن... 24.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-24T20:13+0000
2026-01-24T20:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108150544_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_92dd5b9cafcfecf667f711816428a36f.jpg
وكتب ويتكوف على منصة "إكس": "من المقرر استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل في أبوظبي".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بانتهاء الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأمريكا وأوكرانيا، بشأن الأزمة الأوكرانية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.وانعقد، أمس الجمعة، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية المعنية بقضايا الأمن، والتي تضم ممثلين عن روسيا وأمريكا وأوكرانيا، في أبوظبي، ويضم الوفد الروسي كبار ممثلي وزارة الدفاع الروسية، برئاسة رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام، استئناف الجولة الثانية من المفاوضات، لليوم الثاني، بشأن أوكرانيا في أبو ظبي بالإمارات.وقالت وسائل الإعلام: "المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا تستأنف في أبو ظبي".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الجمعة، محادثات في الكرملين مع وفد أمريكي برئاسة ويتكوف. وعقب المحادثات، قررت روسيا والولايات المتحدة عقد الاجتماع الأول لفريق عمل معني بقضايا الأمن، يضم ممثلين عن البلدين وأوكرانيا.وكما أكد مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، أقر الأمريكيون بأنه من دون حل القضية الإقليمية وفقًا للصيغة المتفق عليها في أنكوريج، لا يوجد أمل في التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وأكد بيسكوف مجددا على ضرورة انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وهو شرط أساسي وضعته موسكو. ويمكن استخدام جزء من الأموال المجمدة من الأصول الروسية في الولايات المتحدة لإعادة إعمار المناطق المتضررة هناك.الكرملين: الوفد الروسي المفاوض في أبو ظبي تلقى تعليمات من بوتينإعلام: المحادثات الأمريكية الروسية الأوكرانية في أبو ظبي تركز في الأساس على قضية الأراضي
https://sarabic.ae/20260124/انتهاء-الجولة-الثانية-من-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-في-أبوظبي-1109589844.html
https://sarabic.ae/20260124/إعلام-استئناف-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-في-أبو-ظبي-1109581259.html
https://sarabic.ae/20260123/رئيس-دولة-الإمارات-يستقبل-وفودا-من-روسيا-وأوكرانيا-والولايات-المتحدة-1109566759.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108150544_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ee5556fd25071534587fa9e03980c7d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

ويتكوف: المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبوظبي كانت "بناءة للغاية"

20:13 GMT 24.01.2026 (تم التحديث: 20:19 GMT 24.01.2026)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، رجل الأعمال جاريد كوشنر
المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، رجل الأعمال جاريد كوشنر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم السبت، أن روسيا وأمريكا وأوكرانيا اتفقت على استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل في أبوظبي، مشيرا إلى أن المفاوضات التي جرت كانت "بناءة للغاية".
وكتب ويتكوف على منصة "إكس": "من المقرر استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل في أبوظبي".

ووصف ويتكوف المفاوضات التي جرت، يومي الجمعة والسبت بأنها بناءة، مؤكداً التزام إدارة ترامب بحل النزاع الأوكراني.

انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا في أبوظبي
13:24 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بانتهاء الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأمريكا وأوكرانيا، بشأن الأزمة الأوكرانية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال مراسل "سبوتنيك": "اختتم اجتماع عمل ثلاثي بشأن أوكرانيا يومه الثاني في أبو ظبي. وغادر الوفد الروسي إلى أحد فنادق أبو ظبي عقب انتهاء المفاوضات".

وانعقد، أمس الجمعة، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية المعنية بقضايا الأمن، والتي تضم ممثلين عن روسيا وأمريكا وأوكرانيا، في أبوظبي، ويضم الوفد الروسي كبار ممثلي وزارة الدفاع الروسية، برئاسة رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف.
المحادثات حول أوكرانيا في أبو ظبي، رئيسي الوفدين الروسي والأوكراني، ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
إعلام: استئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا في أبو ظبي
10:17 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام، استئناف الجولة الثانية من المفاوضات، لليوم الثاني، بشأن أوكرانيا في أبو ظبي بالإمارات.
وقالت وسائل الإعلام: "المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا تستأنف في أبو ظبي".

وأشار مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إلى أن الاجتماع الثلاثي حول أوكرانيا في أبو ظبي الذي بدأ للتو لن يحضره الصحفيون، ولا توجد معلومات حتى الآن بشأن إمكانية عقد مؤتمر صحفي.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الجمعة، محادثات في الكرملين مع وفد أمريكي برئاسة ويتكوف. وعقب المحادثات، قررت روسيا والولايات المتحدة عقد الاجتماع الأول لفريق عمل معني بقضايا الأمن، يضم ممثلين عن البلدين وأوكرانيا.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبو ظبي، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
رئيس دولة الإمارات يستقبل وفودا من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة
أمس, 16:57 GMT
وكما أكد مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، أقر الأمريكيون بأنه من دون حل القضية الإقليمية وفقًا للصيغة المتفق عليها في أنكوريج، لا يوجد أمل في التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.

وانطلق فريق عمل روسي معني بالشؤون الأمنية، يوم أمس الجمعة، إلى أبوظبي لإجراء محادثات. ويتألف الفريق من ممثلين عن وزارة الدفاع، ولم يكشف الكرملين بعد عن تشكيلته. وسيُحدد موعد بدء الاجتماع عند وصول المشاركين. وإذا لزم الأمر، ستُعقد اتصالات يومي الجمعة والسبت.

وأكد بيسكوف مجددا على ضرورة انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وهو شرط أساسي وضعته موسكو. ويمكن استخدام جزء من الأموال المجمدة من الأصول الروسية في الولايات المتحدة لإعادة إعمار المناطق المتضررة هناك.
الكرملين: الوفد الروسي المفاوض في أبو ظبي تلقى تعليمات من بوتين
إعلام: المحادثات الأمريكية الروسية الأوكرانية في أبو ظبي تركز في الأساس على قضية الأراضي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала