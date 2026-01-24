https://sarabic.ae/20260124/ويتكوف-المحادثات-الثلاثية-بشأن-أوكرانيا-في-أبوظبي-كانت-بناءة-للغاية-عاجل--1109599521.html
ويتكوف: المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبوظبي كانت "بناءة للغاية"
ويتكوف: المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبوظبي كانت "بناءة للغاية"
سبوتنيك عربي
أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم السبت، أن روسيا وأمريكا وأوكرانيا اتفقت على استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل في أبوظبي، مشيرا إلى أن... 24.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-24T20:13+0000
2026-01-24T20:13+0000
2026-01-24T20:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108150544_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_92dd5b9cafcfecf667f711816428a36f.jpg
وكتب ويتكوف على منصة "إكس": "من المقرر استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل في أبوظبي".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بانتهاء الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأمريكا وأوكرانيا، بشأن الأزمة الأوكرانية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.وانعقد، أمس الجمعة، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية المعنية بقضايا الأمن، والتي تضم ممثلين عن روسيا وأمريكا وأوكرانيا، في أبوظبي، ويضم الوفد الروسي كبار ممثلي وزارة الدفاع الروسية، برئاسة رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام، استئناف الجولة الثانية من المفاوضات، لليوم الثاني، بشأن أوكرانيا في أبو ظبي بالإمارات.وقالت وسائل الإعلام: "المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا تستأنف في أبو ظبي".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الجمعة، محادثات في الكرملين مع وفد أمريكي برئاسة ويتكوف. وعقب المحادثات، قررت روسيا والولايات المتحدة عقد الاجتماع الأول لفريق عمل معني بقضايا الأمن، يضم ممثلين عن البلدين وأوكرانيا.وكما أكد مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، أقر الأمريكيون بأنه من دون حل القضية الإقليمية وفقًا للصيغة المتفق عليها في أنكوريج، لا يوجد أمل في التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وأكد بيسكوف مجددا على ضرورة انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وهو شرط أساسي وضعته موسكو. ويمكن استخدام جزء من الأموال المجمدة من الأصول الروسية في الولايات المتحدة لإعادة إعمار المناطق المتضررة هناك.الكرملين: الوفد الروسي المفاوض في أبو ظبي تلقى تعليمات من بوتينإعلام: المحادثات الأمريكية الروسية الأوكرانية في أبو ظبي تركز في الأساس على قضية الأراضي
https://sarabic.ae/20260124/انتهاء-الجولة-الثانية-من-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-في-أبوظبي-1109589844.html
https://sarabic.ae/20260124/إعلام-استئناف-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-في-أبو-ظبي-1109581259.html
https://sarabic.ae/20260123/رئيس-دولة-الإمارات-يستقبل-وفودا-من-روسيا-وأوكرانيا-والولايات-المتحدة-1109566759.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108150544_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ee5556fd25071534587fa9e03980c7d0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
ويتكوف: المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبوظبي كانت "بناءة للغاية"
20:13 GMT 24.01.2026 (تم التحديث: 20:19 GMT 24.01.2026)
أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم السبت، أن روسيا وأمريكا وأوكرانيا اتفقت على استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل في أبوظبي، مشيرا إلى أن المفاوضات التي جرت كانت "بناءة للغاية".
وكتب ويتكوف على منصة "إكس": "من المقرر استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل في أبوظبي".
ووصف ويتكوف المفاوضات التي جرت، يومي الجمعة والسبت بأنها بناءة، مؤكداً التزام إدارة ترامب بحل النزاع الأوكراني.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بانتهاء الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأمريكا وأوكرانيا، بشأن الأزمة الأوكرانية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وقال مراسل "سبوتنيك": "اختتم اجتماع عمل ثلاثي بشأن أوكرانيا يومه الثاني في أبو ظبي. وغادر الوفد الروسي إلى أحد فنادق أبو ظبي عقب انتهاء المفاوضات".
وانعقد، أمس الجمعة، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية المعنية بقضايا الأمن، والتي تضم ممثلين عن روسيا وأمريكا وأوكرانيا، في أبوظبي، ويضم الوفد الروسي كبار ممثلي وزارة الدفاع الروسية، برئاسة رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام، استئناف الجولة الثانية من المفاوضات، لليوم الثاني، بشأن أوكرانيا في أبو ظبي بالإمارات.
وقالت وسائل الإعلام: "المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا تستأنف في أبو ظبي".
وأشار مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إلى أن الاجتماع الثلاثي حول أوكرانيا في أبو ظبي الذي بدأ للتو لن يحضره الصحفيون، ولا توجد معلومات حتى الآن بشأن إمكانية عقد مؤتمر صحفي.
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الجمعة، محادثات في الكرملين مع وفد أمريكي برئاسة ويتكوف. وعقب المحادثات، قررت روسيا والولايات المتحدة عقد الاجتماع الأول لفريق عمل معني بقضايا الأمن، يضم ممثلين عن البلدين وأوكرانيا.
وكما أكد مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، أقر الأمريكيون بأنه من دون حل القضية الإقليمية وفقًا للصيغة المتفق عليها في أنكوريج، لا يوجد أمل في التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.
وانطلق فريق عمل روسي معني بالشؤون الأمنية، يوم أمس الجمعة، إلى أبوظبي لإجراء محادثات. ويتألف الفريق من ممثلين عن وزارة الدفاع، ولم يكشف الكرملين بعد عن تشكيلته. وسيُحدد موعد بدء الاجتماع عند وصول المشاركين. وإذا لزم الأمر، ستُعقد اتصالات يومي الجمعة والسبت.
وأكد بيسكوف مجددا على ضرورة انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وهو شرط أساسي وضعته موسكو. ويمكن استخدام جزء من الأموال المجمدة من الأصول الروسية في الولايات المتحدة لإعادة إعمار المناطق المتضررة هناك.