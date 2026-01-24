https://sarabic.ae/20260124/ويتكوف-المحادثات-الثلاثية-بشأن-أوكرانيا-في-أبوظبي-كانت-بناءة-للغاية-عاجل--1109599521.html

ويتكوف: المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبوظبي كانت "بناءة للغاية"

ويتكوف: المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبوظبي كانت "بناءة للغاية"

أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم السبت، أن روسيا وأمريكا وأوكرانيا اتفقت على استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل في أبوظبي، مشيرا إلى أن... 24.01.2026, سبوتنيك عربي

وكتب ويتكوف على منصة "إكس": "من المقرر استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل في أبوظبي".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بانتهاء الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأمريكا وأوكرانيا، بشأن الأزمة الأوكرانية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.وانعقد، أمس الجمعة، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية المعنية بقضايا الأمن، والتي تضم ممثلين عن روسيا وأمريكا وأوكرانيا، في أبوظبي، ويضم الوفد الروسي كبار ممثلي وزارة الدفاع الروسية، برئاسة رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام، استئناف الجولة الثانية من المفاوضات، لليوم الثاني، بشأن أوكرانيا في أبو ظبي بالإمارات.وقالت وسائل الإعلام: "المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا تستأنف في أبو ظبي".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الجمعة، محادثات في الكرملين مع وفد أمريكي برئاسة ويتكوف. وعقب المحادثات، قررت روسيا والولايات المتحدة عقد الاجتماع الأول لفريق عمل معني بقضايا الأمن، يضم ممثلين عن البلدين وأوكرانيا.وكما أكد مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، أقر الأمريكيون بأنه من دون حل القضية الإقليمية وفقًا للصيغة المتفق عليها في أنكوريج، لا يوجد أمل في التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وأكد بيسكوف مجددا على ضرورة انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وهو شرط أساسي وضعته موسكو. ويمكن استخدام جزء من الأموال المجمدة من الأصول الروسية في الولايات المتحدة لإعادة إعمار المناطق المتضررة هناك.الكرملين: الوفد الروسي المفاوض في أبو ظبي تلقى تعليمات من بوتينإعلام: المحادثات الأمريكية الروسية الأوكرانية في أبو ظبي تركز في الأساس على قضية الأراضي

