https://sarabic.ae/20260126/خبير-التحشيد-العسكري-الأمريكي-ينذر-بضربة-وشيكة-ضد-إيران-1109665976.html
خبير: التحشيد العسكري الأمريكي ينذر بضربة وشيكة ضد إيران
خبير: التحشيد العسكري الأمريكي ينذر بضربة وشيكة ضد إيران
سبوتنيك عربي
حذّر الخبير الاستراتيجي اللبناني، العميد مالك أيوب، من أن التصعيد العسكري الأمريكي المتواصل، برا وجوا وبحرا، يشير إلى اقتراب الولايات المتحدة الأمريكية... 26.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-26T19:13+0000
2026-01-26T19:13+0000
2026-01-26T19:13+0000
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
حصري
إسرائيل
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101766239_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_ccb5aa309b95a6ce1bab49a1eac48bb4.jpg
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، لفت أيوب إلى أن "ترامب ونتنياهو رسما خطوط المرحلة المقبلة لجهة التعاطي مع الملف الإيراني"، معتبرا أن "إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية فقدتا اليوم عنصر المفاجأة، لأن حالة الجهوزية العسكرية على مختلف المستويات في إيران عالية ووصلت إلى مرحلة الخط الأحمر".ورجح أيوب "عدم مشاركة إسرائيل في هذه الحرب، لانها ستكون قد ارتكبت خطأ كبيرا، كونها لم تستطع تحمل الأيام الأربعة الأخيرة من المواجهة السابقة"، وفق كلماته.وكشف أيوب أن "إيران ستتعامل مع القواعد الأمريكية في المنطقة، على أنها أراض أمريكية وليست أراض عربية"، مشيرا إلى أن "قاعدة هرير في كردستان قد تكون هدفا للحشد الشعبي"، معتبرا أن "هذه الحرب ستكون فرصة ذهبية بالنسبة إلى "حزب الله" لإعادة قلب المعادلة وإنشاء قواعد اشتباك جديدة، والاستفادة من أي مواجهة إيرانية إسرائيلية قريبة لقلب هذه المعادلة، وتحرير النقاط الخمس في جنوب لبنان، وقلب الطاولة على رؤوس الجميع في الداخل والخارج".وردا على سؤال حول دور حلفاء إيران في منع حصول هذه الضربة، أكد أنه "ليس من مصلحة دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية أن تبدأ هذه الحرب، لأن النفط العربي والنفط الإيراني سوف يكونان في خطر".ولفت أيوب إلى أن "الخاسر الأكبر في إغلاق هذا المضيق هي الصين، لذلك تقوم بتزويد إيران بمعدات متطورة إما على مستوى الرادارات أو منظومات الدفاع الجوي".
https://sarabic.ae/20260126/التلفزيون-الإيراني-تقديرات-خاطئة-بشأن-إمكانية-تنفيذ-عملية-سريعة-أو-محدودة-ضد-إيران-1109664876.html
https://sarabic.ae/20260126/الأمين-العام-لـحزب-الله-الحرب-على-إيران-قد-تشعل-المنطقة-هذه-المرة-1109659361.html
إيران
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101766239_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a6327c4407d471f6eb320be374771a30.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, إسرائيل, العالم العربي
إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, إسرائيل, العالم العربي
خبير: التحشيد العسكري الأمريكي ينذر بضربة وشيكة ضد إيران
حذّر الخبير الاستراتيجي اللبناني، العميد مالك أيوب، من أن التصعيد العسكري الأمريكي المتواصل، برا وجوا وبحرا، يشير إلى اقتراب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من توجيه ضربة عسكرية محتملة ضد إيران، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، لفت أيوب إلى أن "ترامب ونتنياهو رسما خطوط المرحلة المقبلة لجهة التعاطي مع الملف الإيراني"، معتبرا أن "إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية فقدتا اليوم عنصر المفاجأة، لأن حالة الجهوزية العسكرية على مختلف المستويات في إيران عالية ووصلت إلى مرحلة الخط الأحمر".
ولفت إلى أن "ترامب ارتكب خطأ كبيرا عندما حرك الشارع في إيران، ما مكن الأجهزة الأمنية الإيرانية من القضاء على مئات الشبكات التي تعمل في مختلف أنحاء المحافظات الإيرانية، وبالتالي هذه كانت ضربة استباقية لإيران".
ورجح أيوب "عدم مشاركة إسرائيل في هذه الحرب، لانها ستكون قد ارتكبت خطأ كبيرا، كونها لم تستطع تحمل الأيام الأربعة الأخيرة من المواجهة السابقة"، وفق كلماته.
ورأى أن "إسرائيل حتى لو لم تشارك الحرب، إيران سوف تضرب إسرائيل لأن الإيراني يحاول أن يحول إسرائيل إلى ورقة ضغط بيده على الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف الحرب"، مؤكدا أنه "إذا ما شاركت إسرائيل في هذه الحرب، فستكون مدمرة، ولا أحد يستطيع أن يتخيل كيف ستكون النهاية".
وكشف أيوب أن "إيران ستتعامل مع القواعد الأمريكية في المنطقة، على أنها أراض أمريكية وليست أراض عربية"، مشيرا إلى أن "قاعدة هرير في كردستان قد تكون هدفا للحشد الشعبي"، معتبرا أن "هذه الحرب ستكون فرصة ذهبية بالنسبة إلى "حزب الله" لإعادة قلب المعادلة وإنشاء قواعد اشتباك جديدة، والاستفادة من أي مواجهة إيرانية إسرائيلية قريبة لقلب هذه المعادلة، وتحرير النقاط الخمس في جنوب لبنان، وقلب الطاولة على رؤوس الجميع في الداخل والخارج".
وردا على سؤال حول دور حلفاء إيران في منع حصول هذه الضربة، أكد أنه "ليس من مصلحة دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية أن تبدأ هذه الحرب، لأن النفط العربي والنفط الإيراني سوف يكونان في خطر".
وتساءل أيوب "إذا تدهور الوضع على مستوى المواجهة، من يضمن أن مضيق "هرمز" سوف يبقى آمنا لعبور السفن"، كاشفا أنه "في حال أغلقت إيران المضيق يكون العالم، قد فقد 20% من النفط العربي و30% من التجارة الدولية".
ولفت أيوب إلى أن "الخاسر الأكبر في إغلاق هذا المضيق هي الصين، لذلك تقوم بتزويد إيران بمعدات متطورة إما على مستوى الرادارات أو منظومات الدفاع الجوي".