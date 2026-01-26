https://sarabic.ae/20260126/خبير-التحشيد-العسكري-الأمريكي-ينذر-بضربة-وشيكة-ضد-إيران-1109665976.html

خبير: التحشيد العسكري الأمريكي ينذر بضربة وشيكة ضد إيران

خبير: التحشيد العسكري الأمريكي ينذر بضربة وشيكة ضد إيران

حذّر الخبير الاستراتيجي اللبناني، العميد مالك أيوب، من أن التصعيد العسكري الأمريكي المتواصل، برا وجوا وبحرا، يشير إلى اقتراب الولايات المتحدة الأمريكية... 26.01.2026, سبوتنيك عربي

وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، لفت أيوب إلى أن "ترامب ونتنياهو رسما خطوط المرحلة المقبلة لجهة التعاطي مع الملف الإيراني"، معتبرا أن "إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية فقدتا اليوم عنصر المفاجأة، لأن حالة الجهوزية العسكرية على مختلف المستويات في إيران عالية ووصلت إلى مرحلة الخط الأحمر".ورجح أيوب "عدم مشاركة إسرائيل في هذه الحرب، لانها ستكون قد ارتكبت خطأ كبيرا، كونها لم تستطع تحمل الأيام الأربعة الأخيرة من المواجهة السابقة"، وفق كلماته.وكشف أيوب أن "إيران ستتعامل مع القواعد الأمريكية في المنطقة، على أنها أراض أمريكية وليست أراض عربية"، مشيرا إلى أن "قاعدة هرير في كردستان قد تكون هدفا للحشد الشعبي"، معتبرا أن "هذه الحرب ستكون فرصة ذهبية بالنسبة إلى "حزب الله" لإعادة قلب المعادلة وإنشاء قواعد اشتباك جديدة، والاستفادة من أي مواجهة إيرانية إسرائيلية قريبة لقلب هذه المعادلة، وتحرير النقاط الخمس في جنوب لبنان، وقلب الطاولة على رؤوس الجميع في الداخل والخارج".وردا على سؤال حول دور حلفاء إيران في منع حصول هذه الضربة، أكد أنه "ليس من مصلحة دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية أن تبدأ هذه الحرب، لأن النفط العربي والنفط الإيراني سوف يكونان في خطر".ولفت أيوب إلى أن "الخاسر الأكبر في إغلاق هذا المضيق هي الصين، لذلك تقوم بتزويد إيران بمعدات متطورة إما على مستوى الرادارات أو منظومات الدفاع الجوي".

2026

