إيران: تنفيذ حكم الإعدام بحق جاسوس قدم معلومات ووثائق سرية للموساد الإسرائيلي

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
إيران: تنفيذ حكم الإعدام بحق جاسوس قدم معلومات ووثائق سرية للموساد الإسرائيلي
إيران: تنفيذ حكم الإعدام بحق جاسوس قدم معلومات ووثائق سرية للموساد الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، "تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق حميد رضا ثابت إسماعيل بور، نجل غلام حسين، بعد إدانته بتهمة التجسس والتعاون الاستخباراتي... 28.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-28T06:26+0000
2026-01-28T06:26+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102897/82/1028978292_0:252:4576:2826_1920x0_80_0_0_85c717f8ff54b7c2f17e0cea86e1c580.jpg
وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بأن "تنفيذ الحكم جاء عقب مصادقة المحكمة العليا الإيرانية عليه، واستكمال جميع الإجراءات القانونية والقضائية".وبحسب ما أعلنه الجهاز القضائي، فإن "المتهم كان على تواصل مباشر مع ضابط مخابرات تابع للكيان الصهيوني، وقام بتسليم وثائق ومعلومات سرية تمس الأمن القومي للجمهورية الإسلامية".وأضافت الوكالة أن "فحص الأنشطة السرية للمدان في الفضاء الإلكتروني كشف قيامه بإرسال وثائق ومعلومات حساسة إلى ضابط استخباراتي مرتبط بنظام الاحتلال".وأوضحت أن "من بين المهام التي نفذها حميد رضا ثابت، القيام بإجراءات استخباراتية وعملياتية لصالح الكيان الصهيوني، شملت شراء معدات لوجستية لصالح ضابط الموساد، إضافة إلى نقل مركبات في محافظتي أصفهان ولورستان، بهدف تمهيد الطريق أمام عمليات تخريب استهدفت منشآت صاروخية تابعة لوزارة الدفاع، عُرفت باسم “العملية الكبيرة”".وكان الحرس الثوري الإيراني، صرح بأن "إسرائيل لم تنجح سوى في تدمير أقل من 3% من منصات إطلاق الصواريخ"، مؤكدًا أن "القدرات الصاروخية الإيرانية ما زالت فاعلة وقادرة على العمل".وأضاف الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، أن "المزاعم الإسرائيلية بشأن توجيه ضربات مؤثرة للبنية الصاروخية الإيرانية، لا تعكس الواقع الميداني"، مشددًا على أن "معظم المنصات بقيت خارج دائرة الاستهداف".وأكد البيان أن "إيران تحتفظ بقدرتها الدفاعية والهجومية"، وأن "أي تصعيد سيُقابل برد مناسب".وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الحاجة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
إيران: تنفيذ حكم الإعدام بحق جاسوس قدم معلومات ووثائق سرية للموساد الإسرائيلي

06:26 GMT 28.01.2026
© AP Photo / Denis Farrellمشنقة
مشنقة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Denis Farrell
تابعنا عبر
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، "تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق حميد رضا ثابت إسماعيل بور، نجل غلام حسين، بعد إدانته بتهمة التجسس والتعاون الاستخباراتي مع الموساد الإسرائيلي".
وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بأن "تنفيذ الحكم جاء عقب مصادقة المحكمة العليا الإيرانية عليه، واستكمال جميع الإجراءات القانونية والقضائية".
وبحسب ما أعلنه الجهاز القضائي، فإن "المتهم كان على تواصل مباشر مع ضابط مخابرات تابع للكيان الصهيوني، وقام بتسليم وثائق ومعلومات سرية تمس الأمن القومي للجمهورية الإسلامية".
وأضافت الوكالة أن "فحص الأنشطة السرية للمدان في الفضاء الإلكتروني كشف قيامه بإرسال وثائق ومعلومات حساسة إلى ضابط استخباراتي مرتبط بنظام الاحتلال".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
نتنياهو يهدد إيران بـ"رد قوي" في حال مهاجمة إسرائيل
أمس, 20:33 GMT
وأوضحت أن "من بين المهام التي نفذها حميد رضا ثابت، القيام بإجراءات استخباراتية وعملياتية لصالح الكيان الصهيوني، شملت شراء معدات لوجستية لصالح ضابط الموساد، إضافة إلى نقل مركبات في محافظتي أصفهان ولورستان، بهدف تمهيد الطريق أمام عمليات تخريب استهدفت منشآت صاروخية تابعة لوزارة الدفاع، عُرفت باسم “العملية الكبيرة”".
وكان الحرس الثوري الإيراني، صرح بأن "إسرائيل لم تنجح سوى في تدمير أقل من 3% من منصات إطلاق الصواريخ"، مؤكدًا أن "القدرات الصاروخية الإيرانية ما زالت فاعلة وقادرة على العمل".
وأضاف الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، أن "المزاعم الإسرائيلية بشأن توجيه ضربات مؤثرة للبنية الصاروخية الإيرانية، لا تعكس الواقع الميداني"، مشددًا على أن "معظم المنصات بقيت خارج دائرة الاستهداف".
وأكد البيان أن "إيران تحتفظ بقدرتها الدفاعية والهجومية"، وأن "أي تصعيد سيُقابل برد مناسب".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
إيران: نواجه حربا هجينة من أمريكا وإسرائيل وسنرد بقوة أكبر من ذي قبل
26 يناير, 07:52 GMT
وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الحاجة.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يعقد مؤتمر صحفي حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية لعام 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
لافروف: مستمرون في اتصالاتنا بين إيران وإسرائيل لخفض حدة التوتر
20 يناير, 11:08 GMT
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
