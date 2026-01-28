https://sarabic.ae/20260128/روبيو-أمريكا-تعتبر-تهديد-إيران-بشن-ضربات-ضد-القوات-الأمريكية-في-المنطقة-حقيقيا-1109734709.html
روبيو: أمريكا تعتبر تهديد إيران بشن ضربات ضد القوات الأمريكية في المنطقة حقيقيا
وقال روبيو خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "الحقيقة أن القوات الأمريكية موجودة ضمن مدى آلاف الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية قصيرة وطويلة المدى الإيرانية التي تهدد وجود قواتنا".وأكمل: "نحتاج إلى وجود قوات كافية في المنطقة للدفاع ضد حقيقة أنه ربما عند نقطة معينة، ونتيجة لأحداث معينة، قد يقرر النظام الإيراني مهاجمة قواتنا الموجودة في المنطقة. الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) يحتفظ دائًا بالحق في استخدام خيارات دفاعية استباقية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تأمل أن تبادر إيران سريعًا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، محذرًا من أن أي هجوم قادم سيكون "أسوأ بكثير" من السابق. ودعا طهران إلى التفاوض على "صفقة عادلة ومتكافئة" تتضمن عدم امتلاك أسلحة نووية، معتبرًا أن الوقت المتاح ينفد.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران لم تستجب سابقًا لدعوات إبرام اتفاق، ما أدى إلى تنفيذ عملية "مطرقة منتصف الليل" في حزيران/يونيو الماضي، والتي قال إنها ألحقت دمارًا كبيرًا بإيران، محذرًا من أن الهجوم التالي سيكون أشد.وأضاف ترامب أن الأسطول المتجه إلى المنطقة أكبر من ذلك الذي أُرسل إلى فنزويلا، وتقوده حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، مؤكدًا أنه جاهز وقادر على تنفيذ مهمته بسرعة وبقوة إذا اقتضت الحاجة.من جهته، طالب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، "مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء استمرار التهديدات الأمريكية باستخدام القوة ضد دول ذات سيادة، ومحاولات فرض السيطرة على أراضٍ أجنبية".
