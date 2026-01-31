https://sarabic.ae/20260131/إعلام-واشنطن-لم-تطلع-حلفاءها-في-المنطقة-على-خططها-تجاه-إيران-1109833301.html

إعلام: واشنطن لم تطلع حلفاءها في المنطقة على خططها تجاه إيران

أفادت تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تُطلع حلفاءها في الشرق الأوسط على خططها المتعلقة بإيران. 31.01.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، نقلًا عن المسؤول: "لم تُطلع الولايات المتحدة حلفاءها في الخليج العربي على أهدافها أو خططها المتعلقة بإيران، على الرغم من الاجتماعات رفيعة المستوى، التي عُقدت في الآونة الأخيرة مع المملكة العربية السعودية في واشنطن، بهدف توضيح الموقف".ووفقا لمصدر القناة، "لم يتمكن الحلفاء الخليجيون من الحصول على توضيح كامل بشأن تقييم واشنطن للوضع في المنطقة"، كما أشار المصدر إلى "ضرورة إبلاغ واشنطن بموقف دول مجلس التعاون الخليجي وتقييمها للوضع".من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".واشنطن تجري تدريبات جوية في نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية وسط التوتر مع إيرانشمخاني: مستعدون لسيناريوهات أوسع والمواجهة لن تقتصر على البحربين التهديد والوعيد... 3 سيناريوهات لرد إيران على أي ضربة أمريكية

