إعلام: واشنطن لم تطلع حلفاءها في المنطقة على خططها تجاه إيران
إعلام: واشنطن لم تطلع حلفاءها في المنطقة على خططها تجاه إيران
أفادت تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تُطلع حلفاءها في الشرق الأوسط على خططها المتعلقة بإيران. 31.01.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، نقلًا عن المسؤول: "لم تُطلع الولايات المتحدة حلفاءها في الخليج العربي على أهدافها أو خططها المتعلقة بإيران، على الرغم من الاجتماعات رفيعة المستوى، التي عُقدت في الآونة الأخيرة مع المملكة العربية السعودية في واشنطن، بهدف توضيح الموقف".ووفقا لمصدر القناة، "لم يتمكن الحلفاء الخليجيون من الحصول على توضيح كامل بشأن تقييم واشنطن للوضع في المنطقة"، كما أشار المصدر إلى "ضرورة إبلاغ واشنطن بموقف دول مجلس التعاون الخليجي وتقييمها للوضع".من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".
وشدد المصدر على أن "المملكة العربية السعودية لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام مجالها الجوي أو قواعدها الجوية لشن ضربة عسكرية محتملة ضد إيران".
في وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/ حزيران 2025، منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، مصرحًا بأن "الهجوم القادم سيكون أسوأ" وحثّ على "عدم السماح بحدوث ذلك".
