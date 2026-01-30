عربي
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بين التهديد والوعيد... 3 سيناريوهات لرد إيران على أي ضربة أمريكية
بين التهديد والوعيد... 3 سيناريوهات لرد إيران على أي ضربة أمريكية
تواجه إيران تهديدا مباشرا من الولايات المتحدة، إلا أن طهران أكدت مرارا استعدادها للرد، خاصة أن لديها خبرة طويلة في الصمود أمام الضغوط العسكرية.
وأفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأنه مع وصول حاملة طائرات أمريكية للشرق الأوسط، تتصاعد المخاوف من مواجهة محتملة قد تهز المنطقة والاقتصاد العالمي.
مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
الخارجية الأمريكية تعاقب مسؤولين إيرانيين بـ"سحب امتيازات السفر"
13:24 GMT
وأوضحت أنه "رغم الضربات التي تكبدتها القوات الإيرانية إثر هجمات إسرائيلية وأمريكية الصيف الماضي ومع اضطرابات داخلية، تشير التقديرات إلى أن طهران لا تزال تمتلك آلاف الصواريخ والطائرات المسيّرة التي يمكن توجيهها نحو القوات الأمريكية في المنطقة، وكذلك نحو إسرائيل في حال التصعيد"، وذلك باعتباره السيناريو الإيراني الأول للرد على أي ضربة أمريكية.
وبحسب خبراء أمريكيين في معهد واشنطن، أشارت الصحف الغربية إلى أنه "إذا اعتبرت إيران أي ضربة تهديدا وجوديا، فقد تستخدم كل قدراتها".
في وقت تعتمد إيران على شبكة من حلفائها في المنطقة، باعتباره السيناريو الثاني للرد على أي ضربة أمريكية، وذلك بحسب تقارير أمريكية، يأتي على رأسهم "حزب الله" اللبناني، فرغم الضربات الإسرائيلية وبعد 13 شهرا من القتال، ما زال الحزب مؤثرا.
كما أن هناك مجموعة من الفصائل في العراق على استعداد للدفاع عن طهران، فضلا عن تواجد "أنصار الله" في اليمن، الأكثر فاعلية، والقادرة على تنفيذ ضربات محدودة أو تهديد خطوط الملاحة، وهو السيناريو الثالث الذي يمكن لإيران استخدامه للرد على أي ضربة أمريكية.
في وقت أشارت تقارير إعلامية إلى أن إيران قد تستخدم موقعها الجغرافي على طرق التجارة والطاقة العالمية للضغط تعطيل مرور النفط عبر مضيق هرمز، ما يرفع أسعار الطاقة عالميا، فضلا عن تعطيل سلاسل الإمداد الدولية، المؤثرة على الاقتصادات الكبرى، ، وهو السيناريو الثالث الذي يمكن لإيران استخدامه للرد على أي ضربة أمريكية.
وفي السياق نفسه، قال العميد محمد أكرمينيا، المتحدث باسم الجيش الإيراني، إن إيران سترد فورا إذا أقدم من وصفه بـ "العدو" على خطوة حمقاء أو ارتكب خطأ في التقدير، مضيفا: "لن نسمح لترامب بأن ينفذ هجوما خاطفا ليغرد بعده بساعتين بأن العملية انتهت".
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
وزير الحرب الأمريكي: سنكون على استعداد لتنفيذ ما يتوقعه ترامب بشأن إيران
أمس, 18:48 GMT
جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، أمس الخميس، حسبما ذكر وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، التي أشارت إلى تأكيد أكرمينيا أن حماية إسرائيل تمثل أحد أسس السياسة الأمريكية في المنطقة منذ عقود، وهو شيء لا يزال ثابتا في وثيقة الأمن القومي الأمريكي الجديدة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني: "أدركنا من الحرب الأخيرة أن التسويف وإعطاء العدو فرصة أمر غير جائز على الإطلاق، وأنه يجب الرد عليه فورا".
ويشار إلى أن حدة التوتر بين إيران وأمريكا تصاعدت خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، في 24 كانون الثاني/يناير، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي، كما أشارت الوثيقة إلى عزم طهران إعادة بناء قواتها.
وعقب اندلاع احتجاجات في إيران أواخر كانون الأول/ديسمبر 2025، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قُتل المتظاهرون، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة إلى تغيير نهجها والتعامل مع إيران على أساس الاحترام المتبادل، مؤكدًا أن أيّ هجوم جديد على طهران سيُقابل بردّ حازم.
