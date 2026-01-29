https://sarabic.ae/20260129/ايران-تدخل-1000-مسيرة-استراتيجية-إلى-الخدمة-القتالية-في-الجيش-1109756469.html

ايران تدخل 1000 مسيرة استراتيجية إلى الخدمة القتالية في الجيش

ايران تدخل 1000 مسيرة استراتيجية إلى الخدمة القتالية في الجيش

أمر قائد الجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، اليوم الخميس، بتعزيز القوات المسحلة بألف طائرة مسيّرة استراتيجية، في إطار تعزيز القدرات الدفاعية والعسكرية للبلاد. 29.01.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم"، أن "هذه الطائرات المسيّرة جرى تصميمها وتطويرها من قبل مختصين عسكريين بالتعاون مع وزارة الدفاع، استناداً إلى التهديدات المستجدة والدروس المستفادة من "حرب الأيام الاثني عشر".وتشمل مهام هذه المسيّرات التدمير والهجوم والاستطلاع والحرب الإلكترونية، مع قدرتها على استهداف مواقع ثابتة ومتحركة في البر والبحر والجو.وقال اللواء حاتمي إن "الحفاظ على المزايا الاستراتيجية وتعزيزها يعد من أولويات الجيش"، مؤكداً أن سرعة الجاهزية القتالية والقدرة على الرد الحاسم على أي غزو أو هجوم محتمل تمثلان محور الاستراتيجية العسكرية في مواجهة التهديدات المستقبلية.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تأمل أن تبادر إيران سريعًا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، محذرًا من أن أي هجوم قادم سيكون "أسوأ بكثير" من السابق.وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن أسطولًا وصفه بـ"الضخم" يتجه نحو إيران، مؤكدًا أنه يتحرك بسرعة وبقوة كبيرة وبهدف واضح.ودعا طهران إلى التفاوض على "صفقة عادلة ومتكافئة" تتضمن عدم امتلاك أسلحة نووية، معتبرًا أن الوقت المتاح ينفد.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران لم تستجب سابقًا لدعوات إبرام اتفاق، ما أدى إلى تنفيذ عملية "مطرقة منتصف الليل" في حزيران/يونيو الماضي، والتي قال إنها ألحقت دمارًا كبيرًا بإيران، محذرًا من أن الهجوم التالي سيكون أشد.وأضاف ترامب أن الأسطول المتجه إلى المنطقة أكبر من ذلك الذي أُرسل إلى فنزويلا، وتقوده حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، مؤكدًا أنه جاهز وقادر على تنفيذ مهمته بسرعة وبقوة إذا اقتضت الحاجة.من جهته، طالب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، "مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء استمرار التهديدات الأمريكية باستخدام القوة ضد دول ذات سيادة، ومحاولات فرض السيطرة على أراضٍ أجنبية".

