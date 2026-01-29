https://sarabic.ae/20260129/رئيس-البرلمان-الإيراني-ترامب-قد-يكون-قادرا-على-إشعال-حرب-لكنه-لا-يملك-السيطرة-على-إنهائها-1109747861.html

رئيس البرلمان الإيراني: ترامب قد يكون قادرا على إشعال حرب لكنه لا يملك السيطرة على إنهائها

وأوضح قاليباف، أن أي مواجهة عسكرية ستضع "آلاف العسكريين الأمريكيين في دائرة الخطر"، محذراً من تبعات التصعيد في المنطقة.وأضاف أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يستطيع أن يبدأ حرباً، لكنه لا يملك السيطرة على كيفية انتهائها"، في إشارة إلى ما وصفه بعدم القدرة على التحكم بمسارات النزاعات العسكرية.وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر التهديد الإيراني بشن ضربات ضد القوات الأمريكية في المنطقة تهديدا حقيقيا.وتابع: "فيما يتعلق بوجودنا في المنطقة، أود أن أضع نقطة انطلاق أساسية، هناك ما بين 30 ألفا و40 ألف جندي أمريكي متمركزين في 8 إلى 9 منشآت في المنطقة".وأكمل: "نحتاج إلى وجود قوات كافية في المنطقة للدفاع ضد حقيقة أنه ربما عند نقطة معينة، ونتيجة لأحداث معينة، قد يقرر النظام الإيراني مهاجمة قواتنا الموجودة في المنطقة. الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) يحتفظ دائما بالحق في استخدام خيارات دفاعية استباقية".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تأمل أن تبادر إيران سريعًا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، محذرًا من أن أي هجوم قادم سيكون "أسوأ بكثير" من السابق.وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن أسطولًا وصفه بـ"الضخم" يتجه نحو إيران، مؤكدًا أنه يتحرك بسرعة وبقوة كبيرة وبهدف واضح.ودعا طهران إلى التفاوض على "صفقة عادلة ومتكافئة" تتضمن عدم امتلاك أسلحة نووية، معتبرًا أن الوقت المتاح ينفد.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران لم تستجب سابقًا لدعوات إبرام اتفاق، ما أدى إلى تنفيذ عملية "مطرقة منتصف الليل" في حزيران/يونيو الماضي، والتي قال إنها ألحقت دمارًا كبيرًا بإيران، محذرًا من أن الهجوم التالي سيكون أشد.وأضاف ترامب أن الأسطول المتجه إلى المنطقة أكبر من ذلك الذي أُرسل إلى فنزويلا، وتقوده حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، مؤكدًا أنه جاهز وقادر على تنفيذ مهمته بسرعة وبقوة إذا اقتضت الحاجة.من جهته، طالب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، "مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء استمرار التهديدات الأمريكية باستخدام القوة ضد دول ذات سيادة، ومحاولات فرض السيطرة على أراضٍ أجنبية".

