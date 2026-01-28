عربي
شمخاني: إيران ستعتبر أي عمل عسكري أميركي ضدها إعلان حرب
شمخاني: إيران ستعتبر أي عمل عسكري أميركي ضدها إعلان حرب
أعلن مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي شمخاني، اليوم الأربعاء، أن إيران ستعتبر أي عمل عسكري أميركي موجه ضدها إعلان حرب، وسترد عليه بشكل فوري باستهداف الطرف المعتدي وقلب تل أبيب.
وكتب شمخاني في منشور على منصة "إكس": "الضربة المحدودة وهم أي عمل عسكري من جانب الولايات المتحدة من أي مصدر وعلى أي مستوى سيُعتبر بداية حرب، وسيكون الرد فوري وشامل وغير مسبوق، يستهدف الطرف المعتدي وكل داعميه وقلب تل أبيب".
وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر التهديد الإيراني بشن ضربات ضد القوات الأمريكية في المنطقة تهديدا حقيقيا.
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
روبيو: أمريكا تعتبر تهديد إيران بشن ضربات ضد القوات الأمريكية في المنطقة حقيقيا
17:32 GMT
وقال روبيو خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "الحقيقة أن القوات الأمريكية موجودة ضمن مدى آلاف الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية قصيرة وطويلة المدى الإيرانية التي تهدد وجود قواتنا".
وتابع: "فيما يتعلق بوجودنا في المنطقة، أود أن أضع نقطة انطلاق أساسية، هناك ما بين 30 ألفا و40 ألف جندي أمريكي متمركزين في 8 إلى 9 منشآت في المنطقة".
وأكمل: "نحتاج إلى وجود قوات كافية في المنطقة للدفاع ضد حقيقة أنه ربما عند نقطة معينة، ونتيجة لأحداث معينة، قد يقرر النظام الإيراني مهاجمة قواتنا الموجودة في المنطقة. الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) يحتفظ دائًا بالحق في استخدام خيارات دفاعية استباقية".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دافوس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
ترامب يحذر إيران من هجوم "أشد" ويدعوها للإسراع في التفاوض
13:03 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تأمل أن تبادر إيران سريعًا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، محذرًا من أن أي هجوم قادم سيكون "أسوأ بكثير" من السابق.
وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن أسطولًا وصفه بـ"الضخم" يتجه نحو إيران، مؤكدًا أنه يتحرك بسرعة وبقوة كبيرة وبهدف واضح.
ودعا طهران إلى التفاوض على "صفقة عادلة ومتكافئة" تتضمن عدم امتلاك أسلحة نووية، معتبرًا أن الوقت المتاح ينفد.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
نتنياهو يهدد إيران بـ"رد قوي" في حال مهاجمة إسرائيل
أمس, 20:33 GMT
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران لم تستجب سابقًا لدعوات إبرام اتفاق، ما أدى إلى تنفيذ عملية "مطرقة منتصف الليل" في حزيران/يونيو الماضي، والتي قال إنها ألحقت دمارًا كبيرًا بإيران، محذرًا من أن الهجوم التالي سيكون أشد.
وأضاف ترامب أن الأسطول المتجه إلى المنطقة أكبر من ذلك الذي أُرسل إلى فنزويلا، وتقوده حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، مؤكدًا أنه جاهز وقادر على تنفيذ مهمته بسرعة وبقوة إذا اقتضت الحاجة.
من جهته، طالب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، "مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء استمرار التهديدات الأمريكية باستخدام القوة ضد دول ذات سيادة، ومحاولات فرض السيطرة على أراضٍ أجنبية".
