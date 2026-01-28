https://sarabic.ae/20260128/شمخاني-إيران-ستعتبر-أي-عمل-عسكري-أميركي-ضدها-إعلان-حرب-1109736061.html

شمخاني: إيران ستعتبر أي عمل عسكري أميركي ضدها إعلان حرب

أعلن مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي شمخاني، اليوم الأربعاء، أن إيران ستعتبر أي عمل عسكري أميركي موجه ضدها إعلان حرب، وسترد عليه بشكل فوري باستهداف الطرف... 28.01.2026, سبوتنيك عربي

أخبار إيران

إيران

وكتب شمخاني في منشور على منصة "إكس": "الضربة المحدودة وهم أي عمل عسكري من جانب الولايات المتحدة من أي مصدر وعلى أي مستوى سيُعتبر بداية حرب، وسيكون الرد فوري وشامل وغير مسبوق، يستهدف الطرف المعتدي وكل داعميه وقلب تل أبيب".وقال روبيو خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "الحقيقة أن القوات الأمريكية موجودة ضمن مدى آلاف الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية قصيرة وطويلة المدى الإيرانية التي تهدد وجود قواتنا".وأكمل: "نحتاج إلى وجود قوات كافية في المنطقة للدفاع ضد حقيقة أنه ربما عند نقطة معينة، ونتيجة لأحداث معينة، قد يقرر النظام الإيراني مهاجمة قواتنا الموجودة في المنطقة. الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) يحتفظ دائًا بالحق في استخدام خيارات دفاعية استباقية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تأمل أن تبادر إيران سريعًا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، محذرًا من أن أي هجوم قادم سيكون "أسوأ بكثير" من السابق.ودعا طهران إلى التفاوض على "صفقة عادلة ومتكافئة" تتضمن عدم امتلاك أسلحة نووية، معتبرًا أن الوقت المتاح ينفد.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران لم تستجب سابقًا لدعوات إبرام اتفاق، ما أدى إلى تنفيذ عملية "مطرقة منتصف الليل" في حزيران/يونيو الماضي، والتي قال إنها ألحقت دمارًا كبيرًا بإيران، محذرًا من أن الهجوم التالي سيكون أشد.من جهته، طالب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، "مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء استمرار التهديدات الأمريكية باستخدام القوة ضد دول ذات سيادة، ومحاولات فرض السيطرة على أراضٍ أجنبية".

