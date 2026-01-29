https://sarabic.ae/20260129/وزارة-الدفاع-التركية-تصدر-بيانا-بشأن-التوترات-بين-أمريكا-وإيران-1109754612.html
وزارة الدفاع التركية تصدر بيانا بشأن التوترات بين أمريكا وإيران
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أن أنقرة تتخذ جميع التدابير اللازمة لتفادي أي عواقب سلبية محتملة قد تنجم عن الأزمة القائمة بين إيران والولايات المتحدة.
وزارة الدفاع التركية تصدر بيانا بشأن التوترات بين أمريكا وإيران
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أن أنقرة تتخذ جميع التدابير اللازمة لتفادي أي عواقب سلبية محتملة قد تنجم عن الأزمة القائمة بين إيران والولايات المتحدة.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، بشأن التوترات بين طهران وواشنطن، أن تركيا لا ترغب في اندلاع صراعات جديدة في المنطقة، مشددة على مواصلة جهودها الرامية إلى ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تأمل أن تبادر إيران سريعًا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، محذرًا من أن أي هجوم قادم سيكون "أسوأ بكثير" من السابق.
وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن أسطولًا وصفه بـ"الضخم" يتجه نحو إيران، مؤكدًا أنه يتحرك بسرعة وبقوة كبيرة وبهدف واضح.
ودعا طهران إلى التفاوض على "صفقة عادلة ومتكافئة
" تتضمن عدم امتلاك أسلحة نووية، معتبرًا أن الوقت المتاح ينفد.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران
لم تستجب سابقًا لدعوات إبرام اتفاق، ما أدى إلى تنفيذ عملية "مطرقة منتصف الليل" في حزيران/يونيو الماضي، والتي قال إنها ألحقت دمارًا كبيرًا بإيران، محذرًا من أن الهجوم التالي سيكون أشد.
وأضاف ترامب أن الأسطول المتجه إلى المنطقة أكبر من ذلك الذي أُرسل إلى فنزويلا، وتقوده حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، مؤكدًا أنه جاهز وقادر على تنفيذ مهمته بسرعة وبقوة إذا اقتضت الحاجة.
من جهته، طالب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، "مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء استمرار التهديدات الأمريكية
باستخدام القوة ضد دول ذات سيادة، ومحاولات فرض السيطرة على أراضٍ أجنبية".