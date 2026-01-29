ترامب يدرس ضربة أمريكية كبيرة لإيران

https://sarabic.ae/20260129/إعلام-أمريكي-ترامب-يدرس-ضربة-كبيرة-لإيران-وسط-تعثر-المحادثات-النووية-1109744108.html

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في توجيه ضربة عسكرية كبيرة لإيران بعد فشل المحادثات حول الحد من البرنامج النووي... 29.01.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في تقرير لها، عن مصادر مطلعة على الأمر، أن الخيارات التي يدرسها ترامب تشمل غارات جوية أمريكية تستهدف قادة إيران والمسؤولين الأمنيين الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن القتل، فضلًا عن ضرب المواقع النووية والمؤسسات الحكومية الإيرانية.فشل المفاوضات وشروط مسبقةوقد تبادل الطرفان الأمريكي والإيراني رسائل، بما في ذلك عبر الدبلوماسيين العمانيين وبين مبعوث ترامب ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حول اجتماع محتمل لمنع هجوم أمريكي، حسب المصادر.لكن النقاش حول اجتماع شخصي لم يُثمر، ولم تجر مفاوضات مباشرة جدية مع تصاعد تهديدات ترامب العسكرية.وقال التقرير إن:ولفت التقرير إلى أن "الحد من مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية يُعد أكبر عقبة، وهو مطلب شديد الأهمية لإسرائيل، لكن إيران رفضت ذلك وأعلنت أنها ستناقش فقط برنامجها النووي، فيما لم ترد الولايات المتحدة، ما أدى إلى مأزق دبلوماسي".استهداف المرشدفي الوقت نفسه، لفت التقرير إلى أن "الجيش الأمريكي يعمل على نقل أنظمة دفاع جوي إضافية، بما في ذلك بطاريات باتريوت ونظام ثاد، إلى المنطقة تحسبًا لأي رد إيراني محتمل".فيما تستعد القوات الجوية الأمريكية لإجراء تمرين جوي متعدد الأيام لإثبات قدرتها على الانتشار والتشغيل وإطلاق طلعات قتالية تحت ظروف صعبة، وفق ما صرّح به اللواء ديريك فرانس، قائد القيادة المركزية الأمريكية للطيران.ويواجه استهداف المرشد الأعلى الإيراني أيضًا تحدياته الخاصة، إذ لم تتمكن إسرائيل خلال الصراع مع إيران في يونيو/تموز من تحديد موقعه بدقة، على الرغم من استهدافها المسؤولين العسكريين الكبار في الحرس الثوري، بحسب المصادر.وأكدت المصادر أن كل الخيارات تظل مطروحة على الطاولة، فيما يرغب ترامب، في حال اتخاذ أي إجراء، بتنفيذ ضربة قوية وحاسمة تجبر طهران على قبول شروط الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، مع إعلان الانتصار سريعًا.وأشار التقرير إلى أن ترامب لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن الخطوات التالية، لكنه يرى أن خياراته العسكرية توسعت بعد وصول مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية إلى المنطقة.ونشر ترامب يوم الأربعاء على منصة "تروث سوشيال" مطالبًا إيران بالجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى "اتفاق عادل ومنصف – بلا أسلحة نووية"، محذرًا من أن "الهجوم الأمريكي القادم سيكون أسوأ بكثير" من الضربات التي شنتها الولايات المتحدة الصيف الماضي على ثلاثة مواقع نووية إيرانية.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران لم تستجب سابقًا لدعوات إبرام اتفاق، ما أدى إلى تنفيذ عملية "مطرقة منتصف الليل" في حزيران/يونيو الماضي، والتي قال إنها ألحقت دمارًا كبيرًا بإيران، محذرًا من أن الهجوم التالي سيكون أشد.وأضاف ترامب أن الأسطول المتجه إلى المنطقة أكبر من ذلك الذي أُرسل إلى فنزويلا، وتقوده حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، مؤكدًا أنه جاهز وقادر على تنفيذ مهمته بسرعة وبقوة إذا اقتضت الحاجة.ووصلت مجموعة "يو إس إس أبراهام لنكولن" إلى المحيط الهندي يوم الاثنين وتواصل التقدم نحو إيران لدعم أي عمليات محتملة، سواء في ضربات مباشرة أو في حماية الحلفاء الإقليميين من أي انتقام إيراني محتمل.من جانبه، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأربعاء، من أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها، قائلًا على منصة "إكس": "قواتنا الشجاعة مستعدة – وأصابعها على الزناد – للرد فورًا وبقوة على أي عدوان".

