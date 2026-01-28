https://sarabic.ae/20260128/البعثة-الإيرانية-في-الأمم-المتحدة-مستعدون-للحوار-على-أساس-الاحترام-والمصالح-المتبادلة--1109741227.html

البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة: مستعدون للحوار على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة

البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة: مستعدون للحوار على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة

28.01.2026

وأكدت البعثة في تغريدة جديدة لها على منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء،‌ أن "إيران مستعدة للحوار على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة، لكنها إذا تعرضت للاعتداء فسيكون ردها أكثر إيلاما من ذي قبل". وتابعت البعثة الإيرانية في نيويورك:‌ "في المرة الأخيرة التي أخطأت فيها الولايات المتحدة في حربي أفغانستان والعراق، أهدرت أكثر من 7 تريليون دولار وفقد أكثر من 7000 أمريكي حياتهم". وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تأمل أن تبادر إيران سريعًا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، محذرًا من أن أي هجوم قادم سيكون "أسوأ بكثير" من السابق. وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن أسطولًا وصفه بـ"الضخم" يتجه نحو إيران، مؤكدًا أنه يتحرك بسرعة وبقوة كبيرة وبهدف واضح.ودعا طهران إلى التفاوض على "صفقة عادلة ومتكافئة" تتضمن عدم امتلاك أسلحة نووية، معتبرًا أن الوقت المتاح ينفد.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران لم تستجب سابقًا لدعوات إبرام اتفاق، ما أدى إلى تنفيذ عملية "مطرقة منتصف الليل" في حزيران/يونيو الماضي، والتي قال إنها ألحقت دمارًا كبيرًا بإيران، محذرًا من أن الهجوم التالي سيكون أشد.وأضاف ترامب أن الأسطول المتجه إلى المنطقة أكبر من ذلك الذي أُرسل إلى فنزويلا، وتقوده حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، مؤكدًا أنه جاهز وقادر على تنفيذ مهمته بسرعة وبقوة إذا اقتضت الحاجة.من جهته، طالب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، "مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء استمرار التهديدات الأمريكية باستخدام القوة ضد دول ذات سيادة، ومحاولات فرض السيطرة على أراضٍ أجنبية".

