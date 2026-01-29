https://sarabic.ae/20260129/وزير-الحرب-الأمريكي-سنكون-على-استعداد-لتنفيذ-ما-يتوقعه-ترامب-بشأن-إيران-1109784466.html

وزير الحرب الأمريكي: سنكون على استعداد لتنفيذ ما يتوقعه ترامب بشأن إيران

صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الخميس، بأن البنتاغون مستعد لتلبية جميع توقعات الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بإيران. 29.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال هيغسيث خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "سنكون على أهبة الاستعداد لتلبية جميع توقعات هذا الرئيس من وزارة الحرب".في السياق ذاته، صرح رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في وقت سابق اليوم الخميس، بأن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة شريطة أن تكون المفاوضات "صادقة وحقيقية"، مؤكداً في الوقت ذاته أن إيران سترد على أي هجوم تتعرض له.وأضاف: أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يستطيع أن يبدأ حرباً، لكنه لا يملك السيطرة على كيفية انتهائها"، في إشارة إلى ما وصفه بعدم القدرة على التحكم بمسارات النزاعات العسكرية. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تأمل أن تبادر إيران سريعًا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، محذرًا من أن أي هجوم قادم سيكون "أسوأ بكثير" من السابق. ودعا طهران إلى التفاوض على "صفقة عادلة ومتكافئة" تتضمن عدم امتلاك أسلحة نووية، معتبرًا أن الوقت المتاح ينفد.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران لم تستجب سابقًا لدعوات إبرام اتفاق، ما أدى إلى تنفيذ عملية "مطرقة منتصف الليل" في حزيران/يونيو الماضي، والتي قال إنها ألحقت دمارًا كبيرًا بإيران، محذرًا من أن الهجوم التالي سيكون أشد.وأضاف ترامب أن الأسطول المتجه إلى المنطقة أكبر من ذلك الذي أُرسل إلى فنزويلا، وتقوده حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، مؤكدًا أنه جاهز وقادر على تنفيذ مهمته بسرعة وبقوة إذا اقتضت الحاجة.

