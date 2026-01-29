وزير الحرب الأمريكي: سنكون على استعداد لتنفيذ ما يتوقعه ترامب بشأن إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260129/وزير-الحرب-الأمريكي-سنكون-على-استعداد-لتنفيذ-ما-يتوقعه-ترامب-بشأن-إيران-1109784466.html
وزير الحرب الأمريكي: سنكون على استعداد لتنفيذ ما يتوقعه ترامب بشأن إيران
وزير الحرب الأمريكي: سنكون على استعداد لتنفيذ ما يتوقعه ترامب بشأن إيران
سبوتنيك عربي
صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الخميس، بأن البنتاغون مستعد لتلبية جميع توقعات الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بإيران. 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T18:48+0000
2026-01-29T18:48+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099385138_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f31c15823f16b583ca3eb37607af09f2.jpg
وقال هيغسيث خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "سنكون على أهبة الاستعداد لتلبية جميع توقعات هذا الرئيس من وزارة الحرب".في السياق ذاته، صرح رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في وقت سابق اليوم الخميس، بأن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة شريطة أن تكون المفاوضات "صادقة وحقيقية"، مؤكداً في الوقت ذاته أن إيران سترد على أي هجوم تتعرض له.وأضاف: أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يستطيع أن يبدأ حرباً، لكنه لا يملك السيطرة على كيفية انتهائها"، في إشارة إلى ما وصفه بعدم القدرة على التحكم بمسارات النزاعات العسكرية. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تأمل أن تبادر إيران سريعًا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، محذرًا من أن أي هجوم قادم سيكون "أسوأ بكثير" من السابق. ودعا طهران إلى التفاوض على "صفقة عادلة ومتكافئة" تتضمن عدم امتلاك أسلحة نووية، معتبرًا أن الوقت المتاح ينفد.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران لم تستجب سابقًا لدعوات إبرام اتفاق، ما أدى إلى تنفيذ عملية "مطرقة منتصف الليل" في حزيران/يونيو الماضي، والتي قال إنها ألحقت دمارًا كبيرًا بإيران، محذرًا من أن الهجوم التالي سيكون أشد.وأضاف ترامب أن الأسطول المتجه إلى المنطقة أكبر من ذلك الذي أُرسل إلى فنزويلا، وتقوده حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، مؤكدًا أنه جاهز وقادر على تنفيذ مهمته بسرعة وبقوة إذا اقتضت الحاجة.
https://sarabic.ae/20260129/رئيس-البرلمان-الإيراني-ترامب-قد-يكون-قادرا-على-إشعال-حرب-لكنه-لا-يملك-السيطرة-على-إنهائها-1109747861.html
https://sarabic.ae/20260129/إعلام-حلفاء-واشنطن-في-الشرق-الأوسط-يحثون-ترامب-على-تجنب-التصعيد-العسكري-مع-إيران-1109744625.html
https://sarabic.ae/20260129/ايران-تدخل-1000-مسيرة-استراتيجية-إلى-الخدمة-القتالية-في-الجيش-1109756469.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099385138_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e7b5a337ee8ccf798923d80968bc9482.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الحرب الأمريكي: سنكون على استعداد لتنفيذ ما يتوقعه ترامب بشأن إيران

18:48 GMT 29.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroixوزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
تابعنا عبر
صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الخميس، بأن البنتاغون مستعد لتلبية جميع توقعات الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بإيران.
وقال هيغسيث خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "سنكون على أهبة الاستعداد لتلبية جميع توقعات هذا الرئيس من وزارة الحرب".
وأضاف هيغسيث أن إيران كانت تملك جميع الخيارات للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
رئيس البرلمان الإيراني: ترامب قد يكون قادرا على إشعال حرب لكنه لا يملك السيطرة على إنهائها
06:30 GMT
في السياق ذاته، صرح رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في وقت سابق اليوم الخميس، بأن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة شريطة أن تكون المفاوضات "صادقة وحقيقية"، مؤكداً في الوقت ذاته أن إيران سترد على أي هجوم تتعرض له.

وأوضح قاليباف، أن أي مواجهة عسكرية ستضع "آلاف العسكريين الأمريكيين في دائرة الخطر"، محذراً من تبعات التصعيد في المنطقة.

وأضاف: أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يستطيع أن يبدأ حرباً، لكنه لا يملك السيطرة على كيفية انتهائها"، في إشارة إلى ما وصفه بعدم القدرة على التحكم بمسارات النزاعات العسكرية.
حاملة الطائرات أبراهام لينكولن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
إعلام: حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط يحثون ترامب على تجنب التصعيد العسكري مع إيران
02:04 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تأمل أن تبادر إيران سريعًا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، محذرًا من أن أي هجوم قادم سيكون "أسوأ بكثير" من السابق.
وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن أسطولًا وصفه بـ"الضخم" يتجه نحو إيران، مؤكدًا أنه يتحرك بسرعة وبقوة كبيرة وبهدف واضح.
ودعا طهران إلى التفاوض على "صفقة عادلة ومتكافئة" تتضمن عدم امتلاك أسلحة نووية، معتبرًا أن الوقت المتاح ينفد.
تدريبات القوات المسلحة الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة، درون، إيران 24 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
ايران تدخل 1000 مسيرة استراتيجية إلى الخدمة القتالية في الجيش
11:05 GMT
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران لم تستجب سابقًا لدعوات إبرام اتفاق، ما أدى إلى تنفيذ عملية "مطرقة منتصف الليل" في حزيران/يونيو الماضي، والتي قال إنها ألحقت دمارًا كبيرًا بإيران، محذرًا من أن الهجوم التالي سيكون أشد.
وأضاف ترامب أن الأسطول المتجه إلى المنطقة أكبر من ذلك الذي أُرسل إلى فنزويلا، وتقوده حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، مؤكدًا أنه جاهز وقادر على تنفيذ مهمته بسرعة وبقوة إذا اقتضت الحاجة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала