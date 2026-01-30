https://sarabic.ae/20260130/شمخاني-مستعدون-لسيناريوهات-أوسع-والمواجهة-لن-تقتصر-على-البحر-1109822183.html

شمخاني: مستعدون لسيناريوهات أوسع والمواجهة لن تقتصر على البحر

شمخاني: مستعدون لسيناريوهات أوسع والمواجهة لن تقتصر على البحر

سبوتنيك عربي

أكد مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي شمخاني، اليوم الجمعة، أن الأولوية القصوى في المرحلة الراهنة تتمثل في الاستعداد الكامل لصد أي تهديد محتمل، مشددا على أن... 30.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-30T19:49+0000

2026-01-30T19:49+0000

2026-01-30T19:49+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103561/78/1035617880_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_688e2d1bfaa94e0e7a099a55d9f28835.jpg

وأوضح شمخاني أن "الرد الإيراني لن يقتصر على نطاق جغرافي محدد"، مشيرا إلى أن السيناريوهات المطروحة تشمل استهداف عمق الكيان الصهيوني، مؤكدا أن "طهران لا تحصر المواجهة في البحر فقط، بل أعدت نفسها لسيناريوهات أوسع وأكثر تطورا".وأشار إلى أن "إيران صممت عقيدتها الدفاعية والهجومية بناءا على فهم شامل لعناصر الدفاع في المنطقة"، لافتا إلى أن بلاده "كشفت الخطة العملياتية للعدو، وتتابع تحركاته بشكل كامل".وشدد علي شمخاني على أن إيران ستختار التوقيت المناسب للرد، مؤكدا أنه "في حال الضرورة ستلجأ الجمهورية الإسلامية إلى خيارات أكثر فاعلية للدفاع عن أمنها القومي ووحدة أراضيها".وتواجه إيران تهديدا مباشرا من الولايات المتحدة، إلا أن طهران أكدت مرارا استعدادها للرد، خاصة أن لديها خبرة طويلة في الصمود أمام الضغوط العسكرية.وأفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأنه مع وصول حاملة طائرات أمريكية للشرق الأوسط، تتصاعد المخاوف من مواجهة محتملة قد تهز المنطقة والاقتصاد العالمي.ويشار إلى أن حدة التوتر بين إيران وأمريكا تصاعدت خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، في 24 كانون الثاني/يناير، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي، كما أشارت الوثيقة إلى عزم طهران إعادة بناء قواتها.وعقب اندلاع احتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قُتل المتظاهرون، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.من جانبه، دعا وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الولايات المتحدة إلى تغيير نهجها والتعامل مع إيران على أساس الاحترام المتبادل، مؤكدًا أن أيّ هجوم جديد على طهران سيُقابل بردّ حازم.

https://sarabic.ae/20260130/ترامب-يعلق-على-أسطول-السفن-المتوجه-إلى-إيران-1109820484.html

https://sarabic.ae/20260130/بين-التهديد-والوعيد-3-سيناريوهات-لرد-إيران-على-أي-ضربة-أمريكية-1109815033.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن